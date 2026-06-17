Российские рестораны смогут продавать секретные наборы блюд через сервисы доставки

Яндекс Еда и Деливери запустили в Москве в пилотном режиме новый формат продаж для заведений общественного питания. В его рамках рестораны могут продавать секретные наборы из нескольких блюд по фиксированной цене, сообщили в пресс-службе сервисов.

Уточняется, что при оформлении заказа покупатели не видят состав сета, и узнают о том, какие блюда получили, только после получения в ресторане.

Набор формируется заведением из доступных позиций меню. Суммарная стоимость позиций, согласно условиям, должна как минимум вдвое превышать цену набора.

Пилот проходит в Москве, к нему подключились уже свыше 170 точек крупных столичных сетей, среди которых SUBJOY, Шоколадница, Cinnabon, FRENCH BAKERY SeDelice и другие.

В Яндексе отметили, что новый формат позволяет ресторанам эффективно управлять ассортиментом в течение дня, а пользователям — выгодно заказать несколько блюд по фиксированной цене и открыть для себя новые вкусы.

Ранее на платформах Яндекс Еда и Деливери рестораны предлагали блюда только по отдельности или в составе комбо с заранее закрепленным набором.

После завершения пилотного этапа проекта и анализа итогов будет принято решение о его масштабировании.