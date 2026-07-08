Предатель или миротворец: изменил ли Трамп отношение к России?

В Турции вот-вот наступит момент истины.

Западные лидеры собрались в Анкаре на 36-й саммит НАТО. Встреча максимально сложная, проходит в атмосфере глубочайшего разлада. Предыдущий саммит в Гааге тоже был, мягко говоря, нервным, но закончился, казалось, на высокой ноте. Президент США Дональд Трамп добился от союзников всех уступок, которых хотел, а взамен сказал им то, что они желали услышать — что Америка придерживается 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

С тех пор прошел год, но напряжение между США и Европой только усилилось. Доверие подкосила сначала Гренландия, а потом — Иран. Трамп выводит войска из Европы и постоянно жалуется, что НАТО бесполезно. Отношения с отдельными главами государств — ниже плинтуса. Для президента США европейские лидеры — сплошные лузеры.

Премьер Италии Мелони — сталкер. Премьер Британии Стармер — «не Черчилль». Канцлер ФРГ Мерц — плохой работник. Премьер Испании Санчес — просто предатель. Президент Франции Макрон — еще более-менее, но все равно мямля, которого бьет жена.

Союзники же ждали Трампа с плохо скрываемой тревогой. Ведь одно дело — спорить с ним в соцсетях, и совсем другое — обмениваться претензиями лицом к лицу. В этом смысле саммит НАТО должен расставить все точки над i. Показать, кем Старый и Новый свет приходятся друг другу: товарищами или конкурентами? Тон для откровенного диалога уже задан максимально неблагоприятный: незадолго до поездки президент США сказал, что с радостью бы пропустил встречу, но едет туда только из уважения к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Второй момент, который предстоит прояснить союзникам, — это отношение Дональда Трампа к Украине. После саммита G7 в Париже Эммануэль Макрон торжественно заявил, что президент США наконец-то «перешел на сторону добра». То есть понял, что Киев — друг, а на Москву нужно жестко давить.

Слова Макрона позже вроде бы подтвердили Владимир Зеленский и ряд западных СМИ. В Кремле настаивают, что президент США — не флюгер, чтобы менять взгляды по щелчку пальцев. Сам Белый дом хранит молчание. За исключением слов госсекретаря Марко Рубио, который проговорил вслух, что юридически обязывающих договоренностей между Россией и США нет, иных сущностных комментариев администрация Трампа не давала.

Если Макрон прав, то Анкара должна продемонстрировать окончательный разворот в политике США. Но уверенности в этом, судя по всему, нет.

Иначе в прессу не просачивались бы настойчивые слухи, что союзники хотят «спрятать» Зеленского куда подальше, лишь бы не нервировать американского лидера.

Строго говоря, никаких предпосылок для смены позиции Трампа по Украине я не вижу. С чего президенту США начинать любить человека, которого он сравнивал с циркачом? Что произошло такого, что Трамп внезапно прислушался к его друзьям, которых за людей-то не всегда считает? И с каких пор украинская тематика стала выгодной президенту США?

Ничего того, что могло обусловить проукраинский разворот Трампа, не произошло. Как раз наоборот: позиции американских «ястребов», заинтересованных в украинском проекте, были всерьез подорваны фиаско в Иране. «Голубиное» крыло во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом — убежденным противником помощи Киеву — наоборот, укрепилось, поскольку вытащило президента США из проигранной войны с минимальными потерями. Сам Трамп и правда не флюгер. Да, он эксцентричен, непоследователен и импульсивен. Но базовые убеждения президента США, — например, что союзники США обдирают их как липку или что Зеленский на пару с Байденом обворовал американских налогоплательщиков, — не менялись десятилетиями.

Кстати, возможно кто-то забыл, но Трамп еще во время избирательной кампании 2024 года четко изложил свой план по урегулированию украинского конфликта.

Если Украина откажется от мира — Трамп будет давить на Киев. Если Россия — тогда будет давить на Москву. Просто и понятно.

За два года в этой схеме изменилась только одна вещь. После первого неудачного переговорного наскока Трамп понял, что склонить Москву и Киев к компромиссу не выйдет. Поэтому решил пустить все на самотек — дождаться подходящего момента, когда можно вернуться в игру и провести молниеносную дипломатическую операцию. Собственно, именно поэтому Уиткофф и Кушнер не едут в Россию и на Украину, а сам Трамп не хочет раньше времени поднимать тему.

Полагаю, во Франции между Макроном, Трампом и Зеленским произошел диалог примерно следующего содержания. Президент Украины доложил о своих мнимых успехах на фронте. Президент США похлопал его по плечу и произнес пару дежурных фраз вроде: «Молодец, так держать!». А президент Франции, услышав это, побежал рассказывать, что Трамп изменил свою позицию.

Думаю, что на саммите в Анкаре союзников Трампа будет ждать крушение надежд . Президент США может воспользоваться случаем и попытаться срежиссировать хотя бы частичное перемирие «на скорую руку» — но это максимум. В остальном я считаю, что пора бы уже перестать следить за «маятником Трампа». Надо признать: президент США обязательно будет говорить и делать то, что нам не нравится. И обвинять его каждый раз в предательстве не совсем справедливо.

Вот такой вот попался нам миротворец.

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