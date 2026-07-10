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В Таганроге эвакуируют людей, горит порт. Что известно об атаках на Ростовскую область

В Таганроге эвакуировали местных жителей из-за ночных ударов ВСУ
Olena Syvets/Shutterstock/FOTODOM

Ростовская область в ночь на 10 июля подверглась атаке украинских беспилотников. В Таганроге произошел пожар на территории морского порта, жителей близлежащих домов эвакуировали, локально введен режим ЧС. В Азове начался пожар на двух нефтехранилищах. На этом фоне ФСБ сообщила, что предотвратила попытку атаковать дронами военный аэродром Ростов-Центральный. Что известно о новой атаке ВСУ на регион — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили более 35 украинских беспилотников над Таганрогом и Азовом, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

По его словам, в результате атаки в Таганроге начался пожар на территории Морского порта, а также загорелась крыша административного здания. В Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. По данным властей, погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий атаки привлекли силы всех экстренных служб. По словам главы региона, главной задачей остается локализация пожаров, что особенно важно в условиях жаркой погоды. Губернатор также поручил собственникам пострадавших объектов максимально помогать работе спасателей.

В Таганроге в границах территорий, пострадавших в результате атаки беспилотников, локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей домов эвакуировали, уточнил Слюсарь.

По последним данным, в пункте временного размещения находятся 44 человека, в том числе семеро детей.

На фоне продолжающихся атак ВСУ в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на военном аэродроме Ростов-Центральный.

По данным ведомства, украинская военная разведка предложила россиянину деньги за атаку на объект с использованием 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом. Планировалось разрушить инфраструктуру аэродрома, уничтожить личный состав и самолеты.

Как утверждают в спецслужбе, мужчина добровольно обратился в территориальный орган ФСБ и сообщил о поступившем предложении.

После этого дальнейшие действия проходили под контролем российских спецслужб. По данным ведомства, сотрудник украинской разведки передал координаты тайника с беспилотниками и инструкции по совершению атаки.

«После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», — отметили в ФСБ.

В ФСБ заявили, что теракт удалось предотвратить на стадии подготовки.

Ростовская область остается одной из целей регулярных атак украинских беспилотников. 8 июля БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Тогда суда получили повреждения, два человека были ранены, а экипаж одного из танкеров пришлось эвакуировать. По словам властей, разлива нефтепродуктов удалось избежать, поскольку оба судна были пустыми.

На следующий день, 9 июля, ВСУ вновь атаковали танкеры, в результате ударов суда загорелись. Утром и днем на побережье Темрюкского района в соседнем Краснодарском крае очевидцы сообщили о пятнах мазута на побережье, передает «Блокнот». Источником загрязнения, предположительно, мог быть танкер с нефтепродуктами, который находился в этом районе.

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Кроме того, 10 июля в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Он уже неоднократно подвергался атакам. Последний пожар на предприятии произошел в начале июня, а до этого возгорания фиксировались в феврале и в новогоднюю ночь. По данным властей, во всех случаях технологические процессы предприятия удавалось сохранить, а пострадавших не было.

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