Пятеро виновных и 122 погибших: катастрофа теплохода «Булгария» произошла 15 лет назад

10 июля 2011 года на Волге в акватории Куйбышевского водохранилища произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа речного пассажирского судна — затонул теплоход «Булгария».

Построенный в 1955 году в Чехословакии двухпалубный дизель-электроход был оборудован ресторанами и баром и совершал круизные рейсы по рекам Волга и Кама.

Накануне трагедии, 9 июля 2011 года, «Булгария» вышла из Казани в двухдневный круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань.

На теплоходе находился 201 человек: 166 пассажиров и 35 членов экипажа. По данным следствия, у судна уже при выходе был заметный крен на правый борт, но по пути в Болгар никаких происшествий не произошло. Во время обратного пути, при проходе «Булгарии» мимо села Сюкеево Камско-Устьинского района, начался шторм: порывы ветра с дождем достигали 20 м/с.

Катастрофа произошла примерно в 3 км от берега. Из-за штормового порыва ветра и одновременного поворота судно получило сильный крен вправо, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и за несколько минут теплоход ушел на дно. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Выжили 79 человек.

В ходе следствия выяснилось, что «Булгария» эксплуатировалась с многочисленными техническими нарушениями. Суд также подтвердил, что экипаж не подготовил судно к плаванию в штормовых условиях, а спасательные средства находились в неудовлетворительном состоянии.

Всего по делу о крушении были осуждены пять человек: директор компании-субарендатора судна, старший помощник капитана (сам капитан погиб), эксперт Речного регистра, а также два сотрудника Ространснадзора.

Фотографии теплохода и кадры с места трагедии — в нашей галерее.