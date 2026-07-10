Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Фото

Пятеро виновных и 122 погибших: катастрофа теплохода «Булгария» произошла 15 лет назад

Самые яркие болельщики на ЧМ-2026
Беги, Том, беги. Лучшие из лучших ролей Тома Хэнкса
I Need a Hero: умерла легендарная певица Бонни Тайлер
От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

10 июля 2011 года на Волге в акватории Куйбышевского водохранилища произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа речного пассажирского судна — затонул теплоход «Булгария».

Построенный в 1955 году в Чехословакии двухпалубный дизель-электроход был оборудован ресторанами и баром и совершал круизные рейсы по рекам Волга и Кама.

Накануне трагедии, 9 июля 2011 года, «Булгария» вышла из Казани в двухдневный круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань.
На теплоходе находился 201 человек: 166 пассажиров и 35 членов экипажа. По данным следствия, у судна уже при выходе был заметный крен на правый борт, но по пути в Болгар никаких происшествий не произошло. Во время обратного пути, при проходе «Булгарии» мимо села Сюкеево Камско-Устьинского района, начался шторм: порывы ветра с дождем достигали 20 м/с.

Катастрофа произошла примерно в 3 км от берега. Из-за штормового порыва ветра и одновременного поворота судно получило сильный крен вправо, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и за несколько минут теплоход ушел на дно. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Выжили 79 человек.

В ходе следствия выяснилось, что «Булгария» эксплуатировалась с многочисленными техническими нарушениями. Суд также подтвердил, что экипаж не подготовил судно к плаванию в штормовых условиях, а спасательные средства находились в неудовлетворительном состоянии.

Всего по делу о крушении были осуждены пять человек: директор компании-субарендатора судна, старший помощник капитана (сам капитан погиб), эксперт Речного регистра, а также два сотрудника Ространснадзора.

Фотографии теплохода и кадры с места трагедии — в нашей галерее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!