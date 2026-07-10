ЕС может значительно смягчить 21-й пакет санкций против России. В чем причина и как реагирует Киев?

Европейский союз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось, пишет Euractiv. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Что известно о санкциях, которые могут утвердить в ЕС, и почему с их принятием есть проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия отказалась от наиболее жестких положений внутри планируемого 21-го пакета санкций, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, представители стран ЕС рассчитывают согласовать новый пакет в пятницу, 10 июля, чтобы министры иностранных дел смогли рассмотреть его на встрече в понедельник.

Однако между странами Евросоюза возникли споры из-за нескольких пунктов, в частности, запрета на въезд российских военнослужащих в Евросоюз. Изначально Эстония и Литва предложили полностью запретить выдачу виз бывшим и действующим российским военным.

Однако, по информации Euractiv, Франция, Италия и Греция выступили против такой формулировки. Представители других государств попросили дать более конкретное определение категориям людей, попадающим под ограничения, из-за опасений, что общий запрет на въезд может быть технически неосуществим.

Издание утверждает, что полный запрет больше не обсуждается. Меру сузили до выдачи краткосрочных виз, а ключевой критерий изменили на «активное участие в боевых действиях или содействие военным операциям».

По данным издания, в 2025 году число виз, выданных гражданам России странами Шенгенской зоны, увеличилось на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего виз россиянам оформили Франция, Италия и Испания.

Разногласия сохраняются и вокруг ограничений против российского энергетического сектора.

Как пишет Euractiv, Еврокомиссия предложила сохранить потолок цен на российскую нефть, который сейчас составляет $44 за баррель. Согласно действующим правилам ЕС, этот показатель автоматически пересматривается каждые шесть месяцев и должен оставаться примерно на 15% ниже средней рыночной стоимости. Очередной пересмотр запланирован на 15 июля, сообщает Euronews.

Если пересмотреть порог цен на нефть сейчас, когда стоимость энергоносителей находится на высоком уровне, новый лимит может увеличиться примерно до $58 за баррель.

В таком случае в следующие полгода (до нового пересмотра) при снижении цен на нефть европейские компании вновь смогут перевозить и страховать российское топливо без риска нарушить санкционный режим. Ограничение фактически перестанет сдерживать экспорт российской нефти.

Именно поэтому Еврокомиссия предложила не пересматривать потолок до января следующего года и сохранить его на нынешнем уровне — $44 за баррель.

Однако Греция, а также Кипр и Мальта — страны, экономика которых в значительной степени связана с морскими перевозками, — выступили против отсрочки и потребовали сократить срок заморозки до трех месяцев вместо шести.

Кроме того, Греция потребовала и другие уступки, которые позволят ей поставлять российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Если запрос Греции будет принят, он фактически снимет запрет Еврокомиссии на перепродажу СПГ третьим странам, который должен вступить в силу в январе.

При этом, как пишет Euractiv, среди стран ЕС сохраняется консенсус по другому предложению Еврокомиссии — запрету на продажу России танкеров для перевозки СПГ.

По данным Euractiv, государства-члены также обсуждают возможные исключения из ограничений на импорт российской рыбы .

Издание пишет, что Германия рассчитывает сохранить возможность закупать пикшу, Польша — минтай, а Португалия — треску.

Кроме того, как сообщает Euractiv, Болгария выступает против включения в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Реакция Киева

На Украине выразили недовольство возможным принятием смягченного пакета санкций против России, передает «Укринформ». Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече с журналистами.

«Я не знаю, что такое «смягченные», я знаю, что такое действенные санкции. Мы настаиваем на действенных пакетах санкций, от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами», — сказал Сибига.

Он отметил, что планирует принять участие в заседании министров иностранных дел Евросоюза 13 июля. Первая часть встречи, по его словам, будет посвящена военным вопросам, а вторая — политическим перспективам.