«Есть проблемы и есть дефицит». Новак объяснил очереди на заправках атаками БПЛА на заводы

Новак заявил, что в России наблюдается дефицит топлива из-за прилетов по НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак признал, что в стране наблюдается дефицит топлива. По его словам, причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя. На этом фоне власти уже предложили строить «мобильные» мини-НПЗ, чтобы обеспечить производство бензина. Что еще предлагают для стабилизации ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском топливном рынке действительно существуют проблемы.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал Новак.

Тем не менее, в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо, отметил Новак. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.

Новак добавил, что ситуацию осложняют спекулянты, которые пытаются заработать на дефиците.

«За этим нужно внимательно следить, в том числе региональным управлениям ФАС и региональному штабу», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что вопрос о прекращении атак на российскую инфраструктуру следует задавать США.

«Этот вопрос нужно адресовать Белому дому: готова ли американская сторона оказывать давление на киевский режим», — сказал представитель Кремля.

8 июля на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы могут помочь завершить конфликт.

Как повысить производство бензина?

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил изданию «Подъем», что мобильные и небольшие нефтеперерабатывающие заводы могли бы повысить конкуренцию на рынке и сделать топливо более доступным.

«У нас есть крупные НПЗ, которые входят в вертикально-интегрированные компании. А наличие небольших НПЗ — тоже важная составляющая. Во-первых, смещается монополия, становится больше конкуренции, это хорошая идея, я ее поддерживаю», — сказал депутат.

По словам Ананских, мини-НПЗ можно достаточно быстро смонтировать, а одного такого предприятия хватит для обеспечения топливом небольшого района.

Как отмечает издание, подобные заводы способны перерабатывать до 1 млн тонн нефти в год. Обычно они выпускают один-два вида продукции — бензин и дизельное топливо, а срок их строительства составляет от восьми до 12 месяцев.

На совещании с членами правительства 8 июля Владимир Путин поддержал идею создания сети мини-НПЗ в России. Президент отметил, что распределенная сеть небольших предприятий будет менее уязвима для атак.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее», — сказал президент.

Как регионы справляются с кризисом

На фоне дефицита топлива российские регионы начали вводить собственные меры. Помимо ограничений на объем продаваемого бензина и дизеля, региональные власти вводят продажу топлива по госномерам автомобилей по системе «четное-нечетное». По ней в четные дни заправляться могут машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Такие ограничения уже действуют в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Псковской, Астраханской областях и Мордовии, а с 11 июля — в Кировской области.

В Новосибирской области власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, чтобы сократить расход топлива. Предложение касается тех организаций, сфера деятельности которых не связана с жизнеобеспечением, сообщается на сайте правительства региона.

Кроме того, жителям рекомендовали меньше ездить на личных автомобилях как внутри области, так и за ее пределами, а перед любой поездкой убедиться, что топлива достаточно для дороги туда и обратно.

Главам муниципалитетов поручено обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения.

В Иркутской области рассматривают возможность введения электронных очередей на автозаправочных станциях.

По словам губернатора Игоря Кобзева, власти совместно с региональными IT-разработчиками прорабатывают систему, которая позволит автомобилистам заранее записываться на заправку и приезжать к назначенному времени, не ожидая в живой очереди.