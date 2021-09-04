«Криптовалюты сейчас — как интернет в 90-х»

Пандемия коронавируса безусловно стала одним из катализаторов развития криптоиндустрии. «Газета.Ru» пообщалась с основателем и генеральным директором одной из крупнейших мировых криптобирж Binance Чжао Чанпэнем. Кому подходят инвестиции в криптовалюту, а кому — нет? Что будет с криптовалютой в будущем? Как влияют на репутацию подобных активов движения котировок, вызванные заявлениями селебрити вроде Илона Маска? Как будут взаимодействовать государственные цифровые валюты и их традиционные виды? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем интервью.

Многие крупные инвестфонды по всему миру во время пандемии начали покупать криптовалюты в качестве защитного актива, хотя раньше в этом качестве использовались в основном золото, валюты развитых стран и государственные облигации США. Это — одно из главных доказательство того, что криптовалюты все меньше ассоциируются с неким маргинальным увлечением, предназначенным для крайне ограниченной аудитории. Такая же тенденция наблюдается и в России: по данным последнего опроса одной из крупнейших мировых криптобирж Binance, 38% респондентов приобрели крипту в 2020-м году по причине роста стоимости биткоина, а 71% планируют продолжить покупать ее и в 2021-м. Причем для 45% опрошенных криптовалюта является дополнительным источником дохода, а 40% вовсе не используют традиционные инвестиционные инструменты вроде покупки акций, недвижимости и участия в паевых фондах.

Криптовалюты покупают как люди, у которых есть свободный капитал, который они хотят вложить на длительный срок, так и те, кто хотят быстро заработать на волатильности актива. Для кого по-вашему криптовалюты подходят больше?

Кому подойдет — во многом зависит от личных навыков. Некоторые люди хотят инвестировать в долгосрочной перспективе, и им криптовалюты хорошо подходят: если вы посмотрите на 5-летний прогноз по криптоиндустрии, он выглядит очень многообещающе.

Однако для краткосрочных инвесторов это подходит только в том случае, если они хороши в трейдинге. Так что если вы в принципе не умеете торговать — это не для вас.

Многие новички пытаются сделать деньги на криптовалютах, следуя интуиции, а не профессиональной аналитике, причем у них нет соответствующего опыта. Как вы оцениваете такой подход?

Ситуация в сфере криптоинвестиций такая же, как и на фондовых рынках — там тоже много начинающих трейдеров, которые не особо разбираются в вопросе. В отличие от них, профессионалы пережили разные ситуации на рынках, и благодаря этому многому научились.

На криптовалютных рынках также есть начинающие пользователи, и если они хотят научиться торговать криптовалютой, они должны быть готовы к риску потери части вложенных средств. Но это не означает, что криптовалюты более опасны, чем традиционные активы на фондовом рынке. Поэтому я уверен, что действительно важно заниматься обучением этих пользователей, особенно — тому, как правильно торговать, управлять рисками, и, конечно же, что необходимо использовать только небольшие суммы для первых инвестиций в криптовалюты. Это ответственность криптовалютных торговых платформ — они должны предоставлять своим пользователям надлежащие обучающие программы. Кстати, у Binance такая программа есть.

В странах СНГ, особенно в России, люди очень активно интересуются криптовалютами. Как вы считаете, в чем причина? Возможно, наши соотечественники просто устали от того, что российская валюта стабильно дешевеет, но при этом не очень верят в доллар и ищут альтернативы?

Очень сложно объяснить, в чем заключается интерес у каждого отдельно взятого человека. Но инфляция валют — определенно одна из главных причин. Откровенно говоря, даже вложения в долларовые стейблкоины (цифровые монеты, обеспеченные долларом США) не так уж и безопасны, потому что в прошлом году было напечатано около 40% долларов от их общего объема в обращении.

На мой взгляд, люди, которые инвестируют в такие стейблкоины, делают это, потому что их национальные валюты менее стабильны, чем доллар США. Но после этого они сталкиваются с тем, что доллар тоже довольно быстро обесценивается.

Другая причина в том, что криптовалюты — это просто лучшая форма денег. Вы можете хранить их в собственном кошельке, отправлять своим друзьям по всему миру, и для этого вам не требуется разрешение банка. Кроме того, если вы хотите отправить доллары за границу, вам понадобится банковский счет, и в странах СНГ, в том числе и в России, вы столкнетесь с определенными ограничениями со стороны банков.

Вредят ли скачки котировок криптовалют, связанные с заявлениями селебрити вроде Илона Маска, публичной репутации таких активов? И почему регуляторы вроде SEC не привлекают селебрити за такие манипуляции?

Я считаю, что свобода слова важна для всего мира. Но имеет ли Илон Маск безоговорочное право транслировать широкой публике свое мнение о том, нравятся ему или нет биткоин или любые другие криптовалюты — это сложный вопрос, и я не знаю, что SEC должна с этим делать.

В децентрализованном мире важна свобода, и каждый должен иметь право говорить то, что он хочет сказать. Но мы должны понимать, что любое мнение в этом случае может повлиять на рынки, особенно если мы говорим об Илоне Маске, с аудиторией более 50 миллионов фолловеров.

Я был бы рад, если бы лидеры мнений полностью осознали, что их слова могут повлиять на рынки. Но знаменитости все равно любят, когда люди следуют за ними и их возможностями влиять на рынки. Говоря о Маске, если он использовал свое влияние, чтобы покупать или продавать криптовалюту, это не очень хорошо, но я думаю, что он этого не делал.

Многие противники криптовалют говорят, что биткоин рано или поздно резко обесценится к фиатным валютам. По-вашему, возможно ли в принципе предсказать такого рода событие, и в каких условиях оно может произойти?

Невозможно предвидеть будущее и предсказать, пойдет ли биткоин вверх или вниз, у меня нет такой способности. Но что я действительно вижу, так это то, что развитие технологий невозможно остановить. Мы — умные существа, и история показывает, что то, что у нас действительно хорошо получается — это постоянное совершенствование нашей цивилизации, прежде всего в технологическом плане.

Так что я думаю, что в основном технологии и инновации будут появляться и развиваться. Биткоин — это новая технология, это не просто монета, с которой люди играют на бирже, это новая форма транзакций и новая форма денег.

В широком смысле биткоин можно сравнить с интернетом, который стал новым способом передачи информации. И сейчас мы видим, что количество людей, использующих криптовалюты ради тех или иных целей постоянно растет, как и количество самих цифровых активов.

В 2011 году у нас были биткоины, лайткоины и множество других простых монет, в 2017 году у нас появились Ethereum и ICO — новый способ привлечения стартового капитала для предпринимателей по всему миру. 2020 год — это DeFi, 2021 год — это NFT и прочее. Итак, мы видим, что количество инструментов растет в геометрической прогрессии, то есть растет и вся отрасль в целом. Сегодня рыночная капитализация криптовалют составляет $2 трлн, и половина этой суммы приходится на биткоин. Но я думаю, что количество монет и других инструментов будет расти, и в целом криптоиндустрия сейчас представляет собой то же, что и интернет в 1990-х годах.

Какие требования к криптоактивам выдвигает Binance для их листинга на бирже? Какие токены вы точно не будете размещать?

Главный параметр для нас — это количество пользователей. Если криптовалюта используется большим количеством людей по всему миру, то мы понимаем, что токен имеет свою ценность. При этом мы стараемся не размещать монеты, базирующиеся на различных ценных бумагах, потому что такие активы попадают под разную классификацию в разных странах.

К счастью, сегодня большинство криптовалют не похожи на ценные бумаги, а скорее представляют собой «полезные токены», которые участвуют в операциях, для которых ценные бумаги просто неприменимы. Сегодня, если у вас есть акции Microsoft, вы не можете использовать их для покупки продуктов этой компании.

Сегодня подавляющая часть криптовалюты очень ликвидна и имеет свою ценность, но иногда ее можно использовать и для покупки товаров и услуг через соответствующие экосистемы.

Мы стараемся не размещать монеты, которые никому не нравятся и не нужны. Мы этого не делаем, если видим, что у монеты нет перспектив. И если у нее мало пользователей, мы не будем ее размещать.

Предположим, какая-нибудь организация, признанная террористической почти во всем мире — тот же «Талибан» (организация запрещена в России) — выпустила бы свою криптовалюту, условный «талибкоин». При этом она обязала бы все местное население пользоваться этой монетой вместо фиатных денег, и распространила бы ее на оплату каких-либо товаров и услуг с зарубежными контрагентами, то есть у нее было бы много пользователей. Разместила бы Binance такую монету на своей бирже?

Мы не содействуем террористической деятельности и отмыванию денег, и эти принципы для нас основополагающие. Поэтому, если какие-то террористы выпустят какой-либо токен, мы не будем его размещать, вне зависимости от того, сколько людей его используют.

Но это, конечно, гипотетическая ситуация.

Я не представляю, что «Талибан» сможет выпустить такую ​​монету. Но они, вероятно, могут попытаться использовать биткоин, эфир или какую-либо другую существующую монету для своих транзакций.

Чтобы пресекать использование криптовалют в том числе террористами, мы в Binance используем сторонние инструменты, такие как Chainalysis, Elliptic и другие, для отслеживания транзакций в блокчейн-цепи. Эти инструменты с высокой степенью точности могут идентифицировать транзакции, связанные с террористической деятельностью.

Многие центробанки по всему миру сейчас заняты разработкой собственных цифровых валют (CBDC). Будут ли такие инструменты сосуществовать или конкурировать с нерегулируемыми криптовалютами?

Мы должны понимать, что криптовалюты и CBDC будут сосуществовать, потому что такие монеты, как биткоин и эфир, например, уже точно никуда не денутся. Будут они конкурировать с CBDC или нет — не уверен. Я думаю, что большинство CBDC, по крайней мере, их первоначальные версии, не будут похожи на существующие криптовалюты из-за потенциально неограниченной эмиссии первых, которую могут обеспечить центральные банки. В отличие от них, биткоин, эфир или BNB, например, имеют ограниченное предложение, и никто не может сделать их больше, чем это возможно.

Также транзакции CBDC, вероятно, будут сильно зарегулированы центробанками по аналогии с фиатными валютами. Если вы захотите хотите отправить миллион цифровых долларов из России в США, вам нужно будет пройти процесс утверждения соответствующими финансовыми учреждениями.

Что касается нативных криптовалют, никакого разрешения вам не нужно. Таким образом, не имеет значения, что и CBDC, и криптовалюты используют блокчейн, шифрование, открытые ключи и прочее. То есть, CBDC и криптовалюты похожи, как автомобили и поезда — в целом назначение у них одно, но работают они в совершенно разных средах.

Но внедрение CBDC хорошо для криптовалют в целом. Поскольку такие валюты тоже связаны с технологией блокчейн, это значительно упростит их обмен на фиатные валюты — пока что этот процесс сильно затруднен.

Вдобавок, когда даже центральные банки выпускают цифровые валюты, это — сигнал всему обществу, что деньги на блокчейне вполне реальны. Благодаря этому широкие массы также научатся использовать открытые и закрытые ключи, управлять кошельками и так далее.

Получает ли Binance запросы от государственных агентств по поводу раскрытия информации клиентов биржи в разных странах?

Да, мы получаем такие запросы. Там, где у нас нет лицензии, Binance не обязан раскрывать какую-либо информацию местным государственным органам. Сразу скажу, что Binance собирается получить лицензии в как можно большем количестве стран, и власти обычно требуют, чтобы платформа отвечала на такие запросы. Но Binance не обязана раскрывать для них информацию о гражданах других стран, например, если Россия запрашивает информацию о гражданах США.

Как только у нас будет лицензия в России, нам придется по запросу раскрывать информацию о гражданах РФ местным властям.

Как вы оцениваете перспективы DeFi? Повлияет ли на популярность этого инструмента интерес со стороны SEC, особенно после того, как глава комиссии заявил о необходимости контролировать эту сферу, приравняв ее к ПИФам?

Это очень новая область. Сейчас около 50% инноваций DeFi находится в США, так что потенциально DeFi могут регулироваться SEC или каким-то другим заинтересованным агентством. Но технически говоря, большинство проектов DeFi — это просто смарт-контракты, развернутые в блокчейне.

Проще говоря, в проектах DeFi присутствует большое количество смарт-контрактов, развернутых в блокчейне анонимными учредителями, и их основатели, очевидно, не из США. Хороший пример — SushiSwap. Это смарт-контракт, который развернут на блокчейне Ethereum и не имеет к Штатам никакого отношения. Мы предполагаем, что его основатель из Таиланда или какой-то другой страны в Южной Азии. Этот человек сохраняет анонимность, и не многие знают, кто он такой.

Любой, кто способен написать несколько строк кода, может остаться анонимным, и просто развернуть смарт-контракт в блокчейне. И я не знаю, как заинтересованные ведомства в других странах могут это регулировать.

Более того, если основатель разворачивает смарт-контракт, ему не нужно что-то делать уже после этого, поскольку смарт-контракт работает сам по себе, без KYC, без AML и прочего. Так что я не знаю, как это может регулироваться — слишком новая технология.

9 мая биткоин начал резко дешеветь, и за неделю его цена снизилась с $58,2 до $46,4 тыс. При этом 10 мая криптобиржа приостановила вывод средств с кошельков пользователей. Почему это произошло, и что вы делаете, чтобы избежать таких ситуаций в будущем?

На самом деле эта проблема имеет разные аспекты — как со стороны криптовалюты, так и со стороны фиатных денег. Касательно крипты — в блокчейн-сети биткоина уже бывали ситуации, когда вся цепочка была полностью перегружена. Что касается конкретно наших кошельков, ими пользуются около 70 млн человек. И если у вас нет официального биткоин-кошелька, и вы попытаетесь отправить 70 миллионов транзакций в течение одного часа, ничего попросту не сработает. Поэтому нам нужно внести множество технологических усовершенствований в существующий кошелек, чтобы он работал, но пока что мы можем сталкиваться с такими проблемами. Сейчас мы стараемся найти способы избежать этого, но не можем сделать это в 100% случаях, особенно когда происходит сверхвысокий рост объема транзакций.

На стороне фиатных банков есть свои ограничения, и в тех банках, с которыми мы работаем, у нас происходит несколько транзакций в день. Но когда миллионы пользователей одномоментно совершают большое количество транзакций, банковские каналы застревают, поэтому они по сути являются сторонними ограничениями, которые мы никак не контролируем.

В начале мая Tesla перестала принимать биткоины в качестве оплаты, объяснив это тем, что майнеры по всему миру сжигают слишком много электричества, которое в свою очередь вырабатывается в основном через угольные электростанции. После этого Илон Маск обсудил с сообществом необходимость создания специального совета, который будет способствовать переходу майнеров на чистые источники энергии. Согласны ли вы с тем, что майнинг биткоинов действительно серьезно угрожает окружающей среде?

Я думаю, что такие парни, как Илон Маск, ошибаются, когда апеллируют к вреду для экологии, говоря об энергоемкости биткоин-сети. Если говорить не об абсолютных, а об относительных показателях, то просто посмотрите на здания в центре города, и сколько вывесок разных банков висят на них.

Я уверен, что если взять вообще все ресурсы, необходимые для работы финансовой системы, а не только электричество, то сеть биткоинов будет очень дешевой по сравнению с ней. И если мы проведем прямое сравнение, я могу гарантировать, что биткоин-сеть намного более энергоэффективна, чем вся долларовая система.

Мне кажется, Илон говорит об этом, потому что он управляет компанией по производству электромобилей, и для него это очень деликатная тема. Но его машины тоже работают на электричестве, и я думаю, что мы тратим больше электроэнергии на работу этих машин, чем на биткоины.

Поэтому при желании можно посмотреть на автомобили Tesla, и сказать, что гораздо эффективнее запитать их от солнечной энергии — таких технологий у нас еще нет, но это вовсе не значит, что их не нужно развивать.

То же происходит и с криптовалютой. Например, эфир сейчас идет к тому, чтобы создать PoS-систему, практически независимую от электричества (если по-простому, нынешний способ формирования очередного блока в блокчейне зависит от вычислительной мощности оборудования участника, и, как следствие, — от энергопотребления, а в упомянутой системе — от количества криптовалюты на его счету — прим.ред.). Binance Chain — такая же PoS-система, абсолютно неэнергозатратная. Поэтому я думаю, что блокчейн — одна из самых энергоэффективных форм финансовой системы.