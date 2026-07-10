«Сверхчувствительная тема». Променяла ли Турция российские ЗРК С-400 на американские истребители?

Турецкое издание Hürriyet сообщило, что Турция и США могли заключить сделку по снятию санкций и договориться о приобретении американских F-35. В обмен на это Анкаре якобы пришлось продать российские С-400 одной из стран Ближнего Востока. В Кремле назвали эту тему сверхчувствительной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела в 2017 году, вновь оказались в центре внимания, сообщает турецкое издание Hürriyet.

По данным газеты, на саммите НАТО, который проходил в Анкаре 7-8 июля, американский президент Дональд Трамп пообещал снять с Турции санкции, которые были введены по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Это позволит Турции вернуться в программу производства американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп во время встречи в Анкаре, 7 июля 2026 года Osmancan Gurdogan/Reuters

Однако в обмен на снятие санкций США могли потребовать от Турции перепродать российские С-400 третьей стране на Ближнем Востоке .

«Комплексы С-400 были проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня. Комплексы С-400 отправляются в страну Персидского залива. Вчера дорабатывались последние детали. Одни говорят, что покупателем стали ОАЭ, другие указывают на Катар. Лучше всего дождаться официального объявления», — говорится в материале газеты.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400, а в октябре 2019-го компания «Рособоронэкспорт» сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После этого контракта Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

Кому нужны С-400?

Согласно данным Hürriyet, ОАЭ и Катар заинтересованы в покупке российских систем С-400, так как обороноспособность обеих стран сильно пострадала в ходе последнего ирано-американского конфликта в Персидском заливе.

«ОАЭ периодически участвовали в атаках против Ирана, ответные иранские атаки парализовали туристическую отрасль ОАЭ. С тех пор ОАЭ пытаются приобрести альтернативные системы обороны. Еще до начала последней вспышки конфликта в регионе Израиль атаковал Катар. Позже выяснилось, что катарская система ПВО Patriot не сработала во время атаки, потому что Израиль был закодирован как дружественная страна. Обе страны извлекли из этого урок и стали искать альтернативные системы обороны», — объясняется в материале.

Столб дыма в городе Шарджа после сообщений об иранских ударах по Дубаю. ОАЭ, 1 марта 2026 года Altaf Qadri/AP

По мнению автора статьи, Турция не только хотела бы освободиться от американских санкций, но и заработать на продаже российских систем. Еще в июне в СМИ появилась информация, что Турция рассматривает возможность продажи C-400 Южной Корее, вместо того чтобы вернуть обратно в Россию.

Турция многие годы стремится получить американские истребители пятого поколения F-35 для модернизации своих ВВС и укрепления геополитического влияния в Средиземном и Черном морях.

«Для отмены санкций CAATSA достаточно, чтобы президент США Трамп уведомил конгресс письмом. Если же члены конгресса останутся непреклонны, тогда может быть проведено голосование. Однако это не должно создать больших проблем», — поясняет Hürriyet.

Сделка согласована с Москвой?

В Кремле уже заявили, что Москва находится в контакте с Турцией по поводу зенитных ракетных систем С-400.

«Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом в Госдуме считают, что даже если подобная ситуация имела место, то она не повлияет на отношения Турции и России.

«Решение Турции перепродать российские зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива не испортит отношения Москвы и Анкары. Скорее всего, возможность такого шага могла быть прописана в договоре о покупке», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



Парламентарий подчеркнул, что такая перепродажа при условии соблюдения договоренностей является нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами.

О необходимости юридических договоренностей с Москвой для продажи С-400 также заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что перепродажа возможна, но только по согласованию с Москвой.



«Мне кажется, все-таки есть определенное согласование этого вопроса с российской стороной, потому что без российской стороны такую сделку Турция совершать не имела права. Данное решение не является неожиданным в силу того, что еще где-то два года назад Турция заговорила о том, что она будет либо возвращать России комплекс, либо находить какое-то другое решение для того, чтобы вернуться в программу производства F-35», — отметил военный аналитик.

Turkish Defence Ministry/AP



Кнутов добавил, что желание Анкары вернуться в программу по американским истребителям могло перевесить необходимость обладания российскими системами С-400.

Турция сама выступила инициатором приобретения российских комплексов С-400, а потому сложно представить, чтобы она согласилась их перепродать. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Естественно продажа российских комплексов С-400 не состоится без нашего уведомления, так что совсем скоро мы будем знать точно, слухи это или правда. При этом кажется странным, что Турция хочет перепродать С-400. Скорее всего, это кто-то пытается использовать ситуацию, чтобы подвигнуть Турцию к продаже комплексов, которые доказали свою прекрасную работоспособность», — заявил сенатор.

Он призвал не делать поспешных выводов, основываясь лишь на информации от турецкого СМИ.