Как погоня за славой довела Шурыгину до съемок в порно и ареста

И почему нужно помнить, что не все в нашей жизни может быть обнажено и продано

Все знают, что в России нужно жить долго. Хочу добавить: не только долго, но и — внимательно. Особенно если вы любитель криминальных новостей.

Сколько уголовных скандалов сотрясало наше общество и вызывало сочувствие вовсе не тем, кто его заслуживал! Дело артиста Ефремова. Вспомните адвоката Пашаева. Какое было шоу! Все понимали, что шоу, но многие слова защитника принимали за чистую монету. А потом адвоката взяли под белы рученьки за махинации с недвижимостью и лишили статуса. Но до этой развязки дотянули не все — большинство бросили следить за сериалом на половине.

Или дело «краеведа» Дмитриева? Два суда прошли под криками возмущенной общественности. Так раскачали кампанию защиты, что дважды его были готовы отпустить. А потом оказалось, что в деле сотни фото с голой сироткой и даже — с внучкой Дмитриева. И что потерпевший ребенок дважды давал суду показания лично.

Новая развязка, которая оставляет шлейф неприятного удивления. Диана Шурыгина. Я лично помню, на чем строился феномен ее популярности. На десакрализации слез! Изнасилованная девушка пошла на телешоу уже после суда над обвиненным ею обидчиком. Не до, а после. И в условиях, когда уже можно было молчать, рассказала про самое сокровенное. Многие тогда с первого раза не поняли даже, что жертва пришла на федеральный телеэфир не до суда, а после. Было бы понятно, если бы органы категорически не желали возбуждать уголовное дело. Если бы Шурыгиных гоняли по бюрократическому аду отписками, тянули резину, дергали кота за хвост и все прочее. Но парня взяли. Осудили!

Сиди себе, жертва, молчи, живи дальше, правильно? Нет, надо было выйти, выступить. Мне кажется, что в 2017 году у нас случился перелом. И дело не в том, что общественность стала насмехаться над жертвой, а кое-кто даже оправдывал изнасилование тем, что девушка была пьяна. У нас произошел слом морали. Оказалось, что жертва изнасилования может претендовать на славу. Описание ее страданий и слез способно принести миллион подписчиков и деньги.

У здорового человека должно быть понятие интимного и сакрального. Когда мы видим, как собаки сношаются или испражняются на виду, мы понимаем: они это делают, потому что не люди, ведь у людей есть личное. Физиология, секс, слезы горя, боль утраты — это личное. Кант считал, что существование нравственности и морали является доказательством существования бога: дескать, сами люди не могли установить для себя правила. Я бы сказала, что нравственность — доказательство человеческой природы биологического организма. Человек нравственен и тем отличается от обезьяны, а вовсе не мелкой моторикой и способностью выучить таблицу Менделеева. Среди людей много тех, кто и алфавит не сумел освоить — это не делает их животными. Но уберите нравственность…

В тех передачах 2017 года с Дианой Шурыгиной мы увидели человека без внутренних правил. Наверное, ее действительно изнасиловали. Ну или, как минимум, парень поступил плохо, воспользовавшись опьянением девушки. Но, повторяю, дело возбудили, его посадили. Зачем было идти к Малахову, если не за славой? Тем более, что передача, кажется, привела к обратному эффекту: на волне шума парню смягчили приговор, срок уменьшили почти в три раза и потом выпустили по УДО. Правда, он тоже пошел на телевидение, уже вдвоем ходили в телешоу.

Эта история с Шурыгиной — прежде всего пример акта десакрализации сакрального ради...

Ради чего? Кажется, девушка очень хотела прославиться. И слава эта была недобрая. Многие подписались на нее из смеха, потому что Шурыгина и впрямь смешноватая: косноязычная, самоуверенная. Попала в мемы за свою косноязычность и готовность ради славы обнажить сакральное.

Сразу получила огромную популярность, вышла замуж за человека, которому понравилась на передаче! Потом развелась и встречалась с богатыми бойфрендами, которых смогла очаровать. Выходит, все благополучие Шурыгиной стояло на одном-единственном решении — пойти в телевизор и рассказать о том, о чем у людей принято молчать.

Почему я написала, что в России нужно жить долго и быть внимательными? Посмотрите, чем кончилась история Шурыгиной. Замужество и романы напоказ, с превращением любви в реалити-шоу. Прославились и ее муж, и любовники. Шурыгина превратилась в машину для производства сомнительной славы.

И если человек из года в год готов был срывать покровы с самых тайных сторон своей жизни, выставить напоказ самые страшные потрясения и самые счастливые минуты любви, неудивительно, что это могло довести ее в итоге до срыва уже реальных покровов и порнографии, в чем Шурыгину и обвиняют.

Ситуация, конечно, в целом так себе: девушка, которая обвиняла парня в изнасиловании при сомнительных обстоятельствах и которую насильник называл фантазеркой, обвиняется в создании порно, да еще и — в продаже на Украину. Сразу же накатывают сомнения: что было первым? Изнасилование привело к травме личности, нарушению поведения и готовности сниматься в порно, либо наоборот, личность уже была с нарушениями, а студент говорил правду?

Но для нас, общества, важнее другой вопрос: почему в принципе в нашей стране оказалась возможна такая медийная карьера? Человек без тормозов, без почтения к собственной интимной тайне смог прославиться именно этим. Ведь Шурыгина была интересна публике исключительно тем, что ради славы показала самое тайное. Ну и самое неприглядное. Согласитесь, даже жертве должно быть немного стыдно рассказывать, что в 16 лет она напилась на вечеринке студентов.

Шурыгина не в вакууме развивалась, не в безвоздушном пространстве крепла ее слава: стать знаменитой ей помогли люди, любопытные до чужих грязных тайн. И не просто помогли, а легитимизировали такой тип карьеры в собственных глазах и в глазах государства, которое, в лице государственных СМИ, всячески способствовало славе Шурыгиной. Девушке позволили делать имя на попирании всего в себе святого, личного. Даже поощряли, ждали от нее еще больше шоковых признаний, интимных рассказов.

Хуже, что после Шурыгиной стало можно другим. Подобная биография начала восприниматься людьми если не нормальной, то легальной. Еще десять лет назад изнасилование дочери было для миллионов семей страшным сном. А уже представить, что после посадки дочь пойдет рассказывать об этом на телешоу и так несколько раз…

Уверена, что после карьеры Шурыгиной число семей, которые считают такое поведение недопустимым, убавилось. Может, сейчас, когда Шурыгину ее тяга к славе привела к нарушению домашнего ареста и в СИЗО, многие вернутся к основам нравственности и вспомнят, что не все в нашей жизни может быть обнажено и продано — у человека должна быть стыдливость. Без нее он легко может превратиться в обезьяну. Или — попасть под арест.

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