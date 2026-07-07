Хороший секс — это дело собственных рук. И не только их!

Секс в России есть. А не как в Советском Союзе. И не как у наших пуритан-зумеров, о чьем целомудрии уже ходят легенды. Правда, предаются плотским удовольствиям нынче все же в основном сорокалетние. Причем не так, как раньше. Философия изменилась. Об этом новое исследование ВЦИОМ. Очень интересное. Очень.

Так, наиболее важны любовь и секс оказались для старших миллениалов. Среди сорокалетних большое значение этой части жизни придают 47%, тогда как среди зумеров только 23% — в два раза меньше. Что для тех, кто хоть сколько-то интересуется вопросом, совсем неудивительно. Еще пару лет назад всех нас шокировало исследование НАФИ. Тогда вообще 22% молодых людей (18–23 года) заявили о полном отсутствии секса в их жизни. До Японии, в которой чуть ли не каждый третий остается девственником до 30 лет, нашей молодежи, конечно, далеко, но и сейчас по части интереса к чувственным радостям двадцатилетних россиян обгоняют даже их соотечественники, родившиеся между 1948 и 1967 годами, — ВЦИОМ это зафиксировал весьма отчетливо.

И это еще не все. Изменилось отношение к интиму. И весьма странно. С одной стороны, стало больше россиян, уводящих секс из области чистой физиологии в сферу возвышенного. 58% россиян считают постель отличным местом для выражения сильных чувств к близкому человеку, 20 лет назад таких было только 41%. С другой стороны, 30% опрошенных нынче заявили, что секс нужен для продолжения рода, в 2025 году таких рационально настроенных товарищей насчитывалось только 14%. Ну и опять отличились зумеры: 9% признались, что секс вообще ничего для них не значит. 20 лет назад таких равнодушных не было вообще, ни в какой возрастной категории.

Но главное, как говорится, результат. И вот тут можно за наших людей порадоваться. Удовлетворенных стало явно больше: 53% против 40% в 2012 году и против 36% в 1999-м. А кто больше удовлетворен и счастлив? Опять старшие миллениалы — 80%! И даже представители самого старшего поколения (хотя, возможно, они-то как раз радуются тому, что гормоны больше не туманят разум). А молодежь опять подкачала. Только половину устраивает их сексуальная жизнь, каждый десятый откровенно неудовлетворен, а 40% затруднились с ответом — видно, сами толком не понимают.

А еще теперь людям важнее не количество секса, а его качество. Правда, тут динамику отследили не за 20 лет, а всего за 5. И если в 2021 году 19% выбирали ежедневную разрядку, а 47% проголосовали за несколько раз в неделю, то сейчас каждый день нужно только 9% респондентам, а несколько раз в неделю — 36%. И в этом вопросе, к слову, почти нет отличий в ответах представителей разных поколений. Кроме того, за пять лет в четыре раза сократилось число тех, кто не сможет прожить без партнера довольно долгое время: раньше таких было 25%, теперь только 6%. Видимо, люди научились наконец сублимировать, ну или поняли, что секс ради секса или, как говорят, для здоровья, — обычно так себе затея, а выбор между чем-то плохим или его отсутствием не выбор вообще.

Что ж, любопытно. Результаты исследования ставят много интересных вопросов. Самые главные, на мой взгляд, такие. Что такого распробовали в сексе миллениалы, что их не заставляет отвернуться друг от друга даже череда разочарований в любви, которых выпало на их долю немало? И что остается недоступным нашим несчастным зумерам, почему они не въезжают в увлекательный мир плотских наслаждений даже на гормонах?

Начнем с сорокалетних. Их история действительно занимательна. Их сексуальное мировоззрение формировалось на излете 1990-х и в начале 2000-х, когда все буквально дышало эротикой. Кино, литература, реклама — все было проникнуто соответствующими образами, нравы были невероятно свободными, случайные связи никого не пугали, частая смена партнеров многими воспринималась как увлекательный аттракцион. А потом предсказуемо случился откат. Люди наелись. Причем многие нашли, что было не особенно-то и вкусно. Оказалось, что череда приключений сама по себе никого не делает героем-любовником, гуру секса. На голой механике далеко не уедешь, а реально высокого уровня можно достичь лишь с тем, к кому испытываешь не одно лишь физическое влечение, а какие-то более глубокие чувства. Но ведь эти чувства себе нужно еще разрешить. А страшно. После всех-то похождений. Выяснилось, что опыт — штука такая, состоит не только из веселых историй, но и из вереницы разочарований.

Собственно, со многими так и случилось. Людей настигла фрустрация. Многие совсем отвернулись от противоположного пола. Вы все их видели. Озлобленных и обиженных мужчин, считающих, что все женщины бревна. Нервных, визгливых дам, так и не повстречавших за жизнь ни одного приличного любовника, убежденных, что лучший друг женщины — это качественный вибратор, а не вот это вот невнятное все. И те и другие громко кричат в интернетах. Оттого и кажется, что их тьмы, и тьмы, и тьмы. И, в общем-то, несчастных реально хватает, и 10, и даже 5% в абсолютном выражении — это невероятно много: три Петербурга или, я не знаю, семь Челябинсков — ужас, конечно.

Однако большинство миллениалов все же выкарабкались, сделали правильные выводы, поняли, что хороший секс — это не судьба, не стечение обстоятельств, не дар небес, а дело их собственных рук. Ну и не только рук, конечно. И дело пошло.

Искренне вот рада за своих сверстников.

А вот у зумеров не так. Эти, бедолаги, еще ничего не попробовав, чего-то сразу перепугались. Понастроили философий: границы там у них, экологичность, осознанность, новая этика и телесность тоже какая-то новая. И вроде все правильно. Осознанно подходить к делам постельным лучше, чем запрыгивать в койку с кем попало, не приходя в сознание. Но как-то перекрутили будто. Пока разбирались, как лучше, пока уточняли миллионы нюансов, угасли все желания. Страшное дело. Теперь тысячи двадцатилетних друг с другом только дружат. Без всяких привилегий. А иные и дружить уже не в состоянии. Тоже боязно.

Но зумеры, конечно, тоже разные. Не все такие уж перепуганные, не все строят теории об отношениях вместо самих отношений. Да и природа свое берет, понятно. Хотя и говорят, что нынче что-то случилось в человеческой популяции то ли с тестостероном, то ли с экономикой, которая тоже в нынешнем своем виде вроде как не способствует развитию любовного начала. Но даже через эти тернии некоторые продираются.

А вообще отношение к сексу менялось во все времена. Меняется и теперь. И будет меняться в будущем. Это дело тонких настроек. И наблюдать, конечно, весьма интересно. Ну и не только наблюдать.

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