Заставляли отправлять до 40 интимных фото в день: в России разоблачили педофильскую секту

В России годами действовала педофильская секта «Империя гусей». По словам правозащитницы Анна Левченко, она возникла в 2014 году под видом музыкального сообщества. Его несовершеннолетним участникам отправляли файлы с вирусом, которые блокировали доступ к компьютеру, а за восстановление требовали интимные фото и видео. Тех, кто соглашался, продолжали шантажировать угрозами слива материалов. Кроме того, подростков вовлекали в создание контента, предлагая им стать «гусиными агентами» и заманивать других детей. Основателями секты СМИ называют двух мужчин из Московского региона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в Московской и Свердловской областях по факту преступлений секты против половой неприкосновенности подростков. Об этом сообщили в ведомстве.

«В медиапространстве широкое распространение получила информация о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечаются примеры совершения противоправных действий в отношении подростков из нескольких регионов», — говорится в публикации.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

«Империя гусей»

Ранее правозащитница и глава организации «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что участники музыкального проекта Empire of Geese («Империя гусей») годами выманивали у детей интимные материалы. «Империя гусей» появилась в 2014 году как фанатское сообщество о каверах и видеоиграх — у проекта было 350 тысяч подписчиков на YouTube и три тысячи подписчиков в Telegram.

По словам Левченко, участникам сообщества под безобидным предлогом присылали файлы с вирусом, который блокировал доступ к компьютеру. Чтобы восстановить его, детей просили присылать интимные фото и видео. Тех, кто соглашался, впоследствии продолжали шантажировать и требовать новые материалы под угрозой того, что снимки разошлют знакомым и родственникам.

«Детей заставляли отправлять до сорока интимных фотографий в день, причем по очень подробному и строгому ТЗ. Внутри группы педофилы называли детей «тыковками». Когда дети пытались выйти из секты, их «отправляли в компост» — травили, удаляли из чатов и годами продолжали требовать интимные фото»,

— пишет Baza со ссылкой на Левченко.

Также, по данным Telegram-канала, подростков заставляли выходить на видеосвязь в Discord. Одну из жертв, например, принуждали мастурбировать на камеру в течение семи часов. Кроме этого, подростков вовлекали в создание контента, предлагая им стать «гусиными агентами» и заманивать в сеть других детей. Взамен «агентам» обещали снизить нагрузку по производству «контента».

В разговоре с РЕН ТВ Анна Левченко уточнила, что в сообществе действовал и «добрый полицейский» по прозвищу «Мама Утка». С ней дети делились своими переживаниями. Сначала «Мама Утка» утешала их, а затем начинала манипулировать.

Среди пострадавших — более 20 человек из разных городов России. «Осторожно, новости» пишет, что жертвам от 13 до 22 лет, при этом большинство из них — мужского пола .

Что известно об основателях

Предполагаемыми основателями секты СМИ называют 34-летнего Виктора Постнова из Ногинска и 28-летнего Алексея Кузьмина из Москвы.

Оба мужчины, по данным Baza, живут в Подмосковье и до сих пор работают с детьми в школах.

По информации Telegram-канала 112, Кузьмин в 2024 году лично встречался с одной из участниц «Империи гусей». Девушка сообщила, что на встрече мужчина быстро перешел на эротические темы и просил писать пикантные рассказы на заказ. Кроме этого, Кузьмин затащил ее в машину и предлагал вступить с ним в сексуальную связь, однако девушка отказалась и смогла уйти. Baza также пишет, что ради одной из встреч с подписчиком «Империи гусей» Кузьмин также специально летал в Екатеринбург.

Постнов же в беседе со Telegram-каналом открестился от всех обвинений. Он заявил, что у сообщества есть много недоброжелателей, которые раздули из мухи словам. Мужчина объяснил, что раньше в «Империи гусей» действительно были инциденты с шантажом и вымогательством интимных материалов у подростков. По словам Постнова, это произошло по вине той самой «Мамы Утки» — некой Татьяны Судариковой.