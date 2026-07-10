«Буду бороться и выдвигаться в Госдуму»: Бориса Надеждина признали иноагентом

Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика и экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждин. Комментируя это решение, он заявил, что не собирается уезжать из России и продолжит участвовать в политической деятельности. Ранее Надеждин объявил, что выдвинулся на выборы в Госдуму. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Буду выдвигаться в Госдуму

Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Десятого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Б. Надеждин», — говорится в перечне.

Среди причин внесения политика в список называются участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространение недостоверной информации о российских властях.

Сам Надеждин, комментируя решение Минюста в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости», заявил, что это никак не повлияет на его работу. По его словам, он намерен продолжить участвовать в политической деятельности и не собирается покидать Россию.

«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи»,

— подчеркнул политик.

В своем Telegram-канале Надеждин также отметил, что ожидал внесения в перечень, и назвал его попыткой «устранить опасных оппонентов» перед выборами в Госдуму.

Кто такой Борис Надеждин

Надеждин родился в 1963 году в Ташкенте. Вскоре его семья переехала в Москву и стала жить в Долгопрудном, где отец будущего политика учился в МФТИ. Этот университет закончил и сам Надеждин — в 1985 году он с отличием выпустился с факультета проблем физики и энергетики, а через четыре года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые вопросы теории квазиэнергетических состояний квантовых систем». Сразу после этого он пошел получать второе высшее образование и в 1993-м окончил Московский юридический институт.

Параллельно с учебой Надеждин начал политическую карьеру: в 1990-1992 годах он был заместителем председателя горсовета Долгопрудного, а с 1993 по 1997 год — депутатом городского совета. Затем Надеждин стал советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьер-министра Сергея Кириенко. Как говорится в его биографии на сайте МФТИ, во время своей работы в правительстве Надеждин подготовил около 20 инициатив, в том числе законопроекты из «Антикризисной программы», а также около 50 проектов президентских указов.

В 1999-м политик вошел в состав политсовета движения «Новая сила» Кириенко (стало частью праволиберальной партии «Союз правых сил» (СПС) и впервые избрался в Госдуму. Работая в нижней палате парламента, Надеждин выступил автором множества законопроектов, в том числе инициатив об исключении смертной казни из Уголовного кодекса РФ. Однако на следующих выборах в Госдуму он проиграл.

Тем не менее Надеждин не завершил политическую карьеру. Позже он снова пытался избраться в Думу и участвовал в выборах губернатора Московской области.

Участие в выборах президента

В 2023-м Надеждин стал кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». Политик был единственным участником гонки, который выступил против спецоперации на Украине. Он называл ее большой ошибкой и заявлял, что когда возглавит страну, первым дело предложит перемирие.

Чтобы участвовать в выборах, Надеждину нужно было за месяц собрать 100 тыс. подписей, причем их должно было быть не более 2,5 тыс. от каждого субъекта РФ. 31 января 2024-го Надеждин отчитался, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. Однако избирком признал недействительными 9147 подписей в его поддержку и в итоге отказал ему в регистрации.

Политик назвал такое решение ожидаемым и попытался обжаловать его через суд. Однако тот признал вердикт комиссии законным.

Борис Надеждин сейчас

В 2025-м суд признал Бориса Надеждина банкротом по заявлению Росэнергобанка, у которого политик взял кредит на $324 тыс. под залог участка и дома.

17 июня 2026-го Надеждин объявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму.