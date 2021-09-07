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Бизнес

Доигрались с рубильником: электричество на Украине подорожало на 70%

Эксперты оценили последствия роста цен на электроэнергию на Украине

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Станислав Красильников/ТАСС
С начала августа электричество для украинских предприятий подорожало почти на 70% из-за повышения прайс-кепов. Последствия таких изменений могут затронуть население, отразившись на стоимости коммунальных услуг и потребительской корзины, предупреждают эксперты.

По данным на 7 сентября средневзвешенная стоимость электричества на энергетическом рынке Украины с начала августа выросла на 67,8% — до 2155,31 гривны (около 5800 рублей) за МВт-час, свидетельствуют данные «Оператор Ринку». Скачок произошел после публикации решения национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении прайс-кепов — предельных ценовых границ на товар, установленных государственными регуляторами.

Как отмечает местное издание «Главред», большинство предприятий, покупающих электроэнергию по таким тарифам, работают на экспорт, и по идее повышение цен не должно коснуться граждан страны. Но в итоге на деле все будет иначе, уверены в издании.

«Если сейчас средняя цена почти достигает двух тысяч гривен, то фактическая будет еще больше и дойдет как минимум до 2 400 гривен за МВт-час., — пишет «Главред». —

Но главная опасность заключается в том, что в итоге заплатит за все это конечный потребитель. Ведь в этой ситуации рост цены товаров для населения будет высоким — соответственно, товары могут суммарно прибавить в цене около 30%».

В беседе с «Газетой.Ru» редактор журнала liva.com.ua Андрей Манчук объяснил, что из-за роста стоимости угля и газа на мировом рынке украинские станции начали работать себе в убыток. Это и вынудило национальный регулятор принять решение о повышении прайс-кепов.

Бизнес-аналитик и журналист Глеб Простаков тоже подчеркнул, что решение НКРЭКУ стало вынужденным. На украинском рынке имеются огромные задолженности перед государственными компаниями (например, «Энергоатомом») и сектором возобновляемой энергетики. По этой причине появляется тренд на рост цен, которого невозможно избежать, добавил аналитик.

Последствия у нынешнего повышения цен будут плачевными, считают собеседники «Газеты.Ru». Так, Андрей Манчук отметил, что рост тарифов автоматически приведет к повышению себестоимости украинской продукции практически во всех сферах национального производства. В качестве примера эксперт привел Запорожский титано-магниевый комбинат.

Излишние издержки, которые понесет завод с учетом повышенных тарифов, сделают его продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках.

«По предварительным расчетам аналитиков, электроэнергия подорожает для бизнеса примерно вдвое. Пострадают промышленность, легкая и пищевая, производители химических удобрений и многие другие», — пояснил эксперт.

Такое же мнение выразил и Глеб Простаков. Он отметил, что в первую очередь рост цен на электроэнергию отразится на энергоемкой продукции Украины, в частности на производителях экспортной продукции, железной руды и металлов. Как следствие, подорожает вся продукция первой необходимости, так как большую часть ее стоимости составляет транспортировка железнодорожным транспортом. При этом больше всех пострадает малый и средний бизнес, который покупает электроэнергию как раз в сегменте «сутки-вперед», потому что многие промышленные предприятия имеют лоббистские связи с украинским правительством.

Удар по промышленности

Украинский политолог Ростислав Ищенко считает, что повышение тарифов вряд ли сильно отразится на стоимости продукции первой необходимости, так как она больше зависит от цен на топливо. Прежде всего ущерб будет нанесен промышленному сектору.

«Сферы сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, металлургии находятся в упадке и давно перестали быть основными бюджетоформирующими источниками, как и нефть, и химия, и машиностроение»,

— сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако в результате рост тарифов так или иначе скажется на конечном потребителе, уверены эксперты. Редактор журнала liva.com.ua Андрей Манчук сказал, что рост цен на товары и услуги повлечет за собой ряд цепных реакций в социально-экономической сфере: банкротство и простой предприятий и, как следствие, снижение зарплат и увольнение персонала. Все эти факторы, отметил эксперт, в результате усугубят и так прогрессирующий социальный кризис.

Манчук также обратил внимание на то, что ядром проблемы является низкая озабоченность украинских чиновников защитой потребителя и населения.

«Они решают совсем другие задачи, а именно — стараются повысить тарифы, потому что это является основной неолиберальной экономической политики украинского государства и главным требованием со стороны его кредиторов», — сообщил Манчук.

Глеб Простаков считает, что ухудшение ситуации на энергорынке может привести к накоплению задолженности со стороны населения. Повышение тарифов на электроэнергию приведет к росту стоимости коммунальных услуг, в частности водоснабжения. Поэтому больше всего проблем возникнет у потребителей нецентрального обслуживания в отопительный период. Также он допустил вероятность того, что такие последствия могут иметь отложенный характер, то есть правительство Украины может перенести повышение стоимости и расходов на более дешевый летний сезон.

Ростислав Ищенко в свою очередь отметил, что украинского потребителя повышение цен затронет несильно, поскольку потребление на Украине больше зависит от иностранной товаров и большая часть продуктов, представленных на полках магазинов, импортная.

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