Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Талибы* захватили посольство Норвегии в Кабуле 22:11
«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме ЦСКА 22:02
Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года 22:01
Из-под завалов жилого дома в Ногинске достали тело третьего погибшего 21:55
Армения упустила победу с Лихтенштейном и не смогла обогнать Германию 21:51
Карпин: при правильной подготовке в клубах, игроки сборной смогут решать высокие... 21:49
В Южной Корее собака впервые получила награду как спасатель 21:47
Приговоренный к смертной казни за теракт в Беслане боевик попросил... 21:40
Netflix выпустил трейлер нового фильма с Ди Каприо и Лоуренс в главных ролях 21:35
Ласицкене о своей победе в Бриллиантовой лиге: это фантастический сезон! 21:27
Бизнес

Больнее падать: к чему приводят высокие цены на нефть

Может ли повышение стоимости нефти стать началом обвала рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Alcorn/Reuters
Для рынка углеводородов красивая с виду цена $100 за баррель может стать лебединой песней, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Появится риск того, что инвестиции перетекут в низкоэффективные проекты, следствием чего будет полный коллапс отрасли. Впрочем, слишком низкие цены отрасли также вредны.

Сначала рост — потом обрушение

Цены на нефть на уровне $100 за баррель могут привести к росту инвестиций в малорентабельные проекты, что несет в себе риски резкого падения предложения в периоды снижения нефтяных цен, считает аналитик «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Одним из критических условий устойчивого развития мировой экономики является ценовая стабильность (хотя бы относительная) на нефтяном рынке и предсказуемость со стороны предложения нефти», — пояснила она.

По мнению портфельного управляющего «Сбер Управление Активами» Александры Фалковой, поддержание искусственно высоких цен на нефть действительно создает искаженные стимулы для инвесторов.

«Запуск малоэффективных проектов приводит к опережающему росту предложения нефти относительно спроса на нее, что в долгосрочной перспективе рано или поздно приводит к резкому обвалу нефтяных котировок. Примеры подобного мы видели в июне 2014 года и начале марта 2020 года», — отметила она.

По словам Фалковой, цены на нефть марки Brent в диапазоне $63-74 за баррель выглядят комфортными как для потребителей, так и для производителей в среднесрочной перспективе с точки зрения кривой удельных затрат на производство.

Ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что если нефть будет стоить выше $100 за баррель, то это может создать прямые предпосылки к краху рынка.

История помнит случаи, когда цены на нефть поднялись $100 за баррель, а потом произошло обрушение, отметил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Подобная ситуация была в 2014 году, и в значительной степени это было связано с тем, что в США в течение нескольких лет резко росла сланцевая добыча. Дорогая нефть дала большой финансовый импульс сланцевой отрасли, пошли инвестиции в развитие новых технологий, снизились издержки.

Однако сейчас каких-то серьезных ограничений с точки зрения ресурсов в США нет, они в принципе могут добывать достаточно много нефти. И если цены растут, то привлекательность сланцевой добычи также резко повышается и увеличивается вероятность подобных сценариев, уточнил Салихов.

По мнению руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, в случае повышенного интереса к сланцу на рынок могут выкинуть много новой нефти, поэтому создастся избыток. «Это приведет к падению цен и росту волатильности на рынке на долгое время. И, возможно, потребует от ОПЕК+ новых соглашений по стабилизации ситуации», — полагает он.

Под натиском зеленых

Заявлять высокие цены на нефть нефтегазовым компаниям может быть невыгодно из-за «зеленой» повестки, предположил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Во многих западных странах сейчас негативно настроены к нефтяным компаниям, а сама нефть все же стоит достаточно дорого.

«Поэтому чтобы лишний раз не провоцировать скептиков в отношении нефти и газа, что «пора бы вообще эти нефтяные компании прижать», он (глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. — «Газета.Ru») говорит о том, что «мы вообще не хотим задавливать вас высокими ценами, нам достаточно, сколько есть», — считает эксперт.

По словам Митраховича, если на Западе начнется тотальное «зеленое» давление на нефтяные компании, то возможен негативный сценарий развития рынка.

«Если на полном серьезе это давление будет усиливаться, то, конечно, цены будут расти», — сказал Митрахович.

Газ ведет нефть за собой

На фоне роста цен на энергоресурсы до рекордных значений (в Европе стоимость газа поднялась выше $100 за баррель нефтяного эквивалента) могут появиться опасения роста потребления дизельного топлива для электрогенераторов зимой — для отопления домов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его словам, это может привести к дисбалансу на нефтяном рынке и всплеску цен. А это обычно означает, что часть потребителей необходимо «отрезать» чересчур высокой ценой. В будущем это может привести к разрушению спроса, переходу на альтернативные дешевые ресурсы.

«На наш взгляд, нефть марки Brent может подняться до $80-85 за баррель до конца года, но дальнейший рост действительно выглядит неустойчивым с учетом сохраняющихся возможностей ОПЕК+ вернуть на рынок больше объемов добычи», — сказал он.

Из-за чего нефть может подорожать

Главный сценарий, при котором нефть обязательно взлетит в цене, — война. В частности, возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке, где сосредоточено основное нефтедобывающее производство.

Так, мощный импульс ценам на нефтяном рынке может придать развязывание военного конфликта между Ираном и Саудовской Аравией с вовлечением туда США, отметил эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. По его словам, в моменте стоимость нефти может преодолеть $100 за баррель: рынок помнит такие примеры по событиям в Ираке.

«Некоторые страны вне ОПЕК+ могут стать более сговорчивыми во взаимодействии с лидерами рынка. Однако лебединый «сюрприз» может прилететь из США – уже в 2022 году в стране могут недосчитаться серьезных сумм от инвесторов, а президент Джо Байден — ввести новые налоги на нефтянку. В целом, конкурентоспособность американского нефтегаза может серьезно просесть», — считает эксперт.

Марсель Салихов из НИУ ВШЭ полагает, что основные причины, которые могут повлиять на цены на нефть, связаны с фактором спроса, состоянием мировой экономики, ситуацией с коронавирусом. «В первой половине этого года спрос достаточно сильно рос. Во второй половине пока не очень понятно, как будет складываться ситуация», — сказал эксперт.

Еще один фактор, по его словам, — это политика ОПЕК+ — как страны-нефтедобытчики будут действовать дальше. «Высокие цены, которые были в этом году, произошли в том числе из-за того, что ОПЕК по сути достаточно медленно возвращал добычу на рынок», — объяснил Салихов.

По мнению Анны Зайцевой из «ФИНАМА», на ценообразование влияет и пандемия. «Нельзя не отметить сохраняющиеся риски из-за пандемии коронавируса, учитывая приближение осенне-зимнего сезона в северном полушарии», — рассказала аналитик.

Основным фактором, который потенциально может оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения в среднесрочной перспективе, может стать возвращение карантинных ограничений, ограничений на передвижение из-за ожидаемого роста заболеваемости COVID-19 осенью-зимой, рассуждает Александра Фалкова из «Сбер Управление Активами».

«Понятно, что такие факторы, как геополитическая нестабильность или общий risk-on/risk-off на рынках на фоне новостей по динамике ковида, темпов восстановления экономик или новостей по сворачиванию стимулирования ФРС могут заметно смещать цену. Но с среднесроке она все равно будет тяготеть к диапазону $65–75», — заключил Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Украина не сможет помешать»: республики Донбасса объединяются
В ЛНР допустили интеграцию с ДНР по модели Евросоюза
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
Проект американского истребителя шестого поколения поставил в тупик российских экспертов
«Он для нас пример. Вечная память настоящему герою»
Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли в Норильске
Из-под завалов жилого дома в Ногинске достали тело третьего погибшего
Собянин исключил объединение Москвы и области
Бензин дешевеет неделю после двухмесячного роста
Тело погибшего главы МЧС Зиничева доставили в Москву
Новости и материалы
Талибы* захватили посольство Норвегии в Кабуле
«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме ЦСКА
Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года
Армения упустила победу с Лихтенштейном и не смогла обогнать Германию
Карпин: при правильной подготовке в клубах, игроки сборной смогут решать высокие задачи
В Южной Корее собака впервые получила награду как спасатель
Приговоренный к смертной казни за теракт в Беслане боевик попросил пересмотреть приговор
Netflix выпустил трейлер нового фильма с Ди Каприо и Лоуренс в главных ролях
Ласицкене о своей победе в Бриллиантовой лиге: это фантастический сезон!
Основателя Ostrovok.ru задержали в «Домодедово» с наркотиками
На Украине зарплаты чиновников в госкомпаниях опубликуют в интернете
Неандертальцы удивили археологов сложностью своих орудий
Американцы разработают рой рабочих-роботов для постройки лунной базы
В США снесли неугодный BLM памятник конфедерату Роберту Ли
Карпин: до сих пор не до конца отпустило после Мальты
Собянин высказался о росте населения Москвы
Ивана Краско выписали из больницы после перенесенного инсульта
В ФАС фиксируют снижение цен на социально значимые продукты после проверок
Все новости
«Мужиков меньше стало»: почему россияне реже пьют водку
Эксперты объяснили снижение потребления крепкого алкоголя в РФ демографией
Россия приняла приглашение талибов* на инаугурацию
Инаугурация талибов* назначена на 11 сентября — в двадцатую годовщину терактов в США
«С ним хотелось работать от души»: каким был режиссер Мельник, погибший с главой МЧС
Актриса назвала режиссера, которого пытался спасти Зиничев, светлым человеком
Люстрация тюнеров: ГИБДД накажет за нештатные светодиоды
В регионах начались рейды гаишников по незаконному тюнингу
В школах могут появиться биометрические пропуска. Как это будет работать
Эксперты: доступ «по лицу» повысит безопасность школ, но может создать новые риски
«Нет оснований сомневаться»
Суд взыскал с экс-министра Абызова $22 млн
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске
«Исус Расия Водка»
Рецензия на фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова
Можно ли запретить дочери накачать губы
Косметологи рассказали, какие процедуры нельзя проводить подросткам
В Белоруссию прибыли российские истребители
Су-30СМ ВКС РФ приземлились на аэродроме в Брестской области
«Красная угроза»: Меркель оставляет Германию левым
Канцлер ФРГ заявила об угрозе формирования левой правительственной коалиции
Избиратель на выборах - главный
Избиратель на выборах - главный
Вымрут из-за соцсетей: ученый объяснил, почему людей станет меньше
Стресс из-за общения назвали причиной убыли населения
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях