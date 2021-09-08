Больнее падать: к чему приводят высокие цены на нефть

Для рынка углеводородов красивая с виду цена $100 за баррель может стать лебединой песней, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Появится риск того, что инвестиции перетекут в низкоэффективные проекты, следствием чего будет полный коллапс отрасли. Впрочем, слишком низкие цены отрасли также вредны.

Сначала рост — потом обрушение

Цены на нефть на уровне $100 за баррель могут привести к росту инвестиций в малорентабельные проекты, что несет в себе риски резкого падения предложения в периоды снижения нефтяных цен, считает аналитик «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Одним из критических условий устойчивого развития мировой экономики является ценовая стабильность (хотя бы относительная) на нефтяном рынке и предсказуемость со стороны предложения нефти», — пояснила она.

По мнению портфельного управляющего «Сбер Управление Активами» Александры Фалковой, поддержание искусственно высоких цен на нефть действительно создает искаженные стимулы для инвесторов.

«Запуск малоэффективных проектов приводит к опережающему росту предложения нефти относительно спроса на нее, что в долгосрочной перспективе рано или поздно приводит к резкому обвалу нефтяных котировок. Примеры подобного мы видели в июне 2014 года и начале марта 2020 года», — отметила она.

По словам Фалковой, цены на нефть марки Brent в диапазоне $63-74 за баррель выглядят комфортными как для потребителей, так и для производителей в среднесрочной перспективе с точки зрения кривой удельных затрат на производство.

Ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что если нефть будет стоить выше $100 за баррель, то это может создать прямые предпосылки к краху рынка.

История помнит случаи, когда цены на нефть поднялись $100 за баррель, а потом произошло обрушение, отметил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Подобная ситуация была в 2014 году, и в значительной степени это было связано с тем, что в США в течение нескольких лет резко росла сланцевая добыча. Дорогая нефть дала большой финансовый импульс сланцевой отрасли, пошли инвестиции в развитие новых технологий, снизились издержки.

Однако сейчас каких-то серьезных ограничений с точки зрения ресурсов в США нет, они в принципе могут добывать достаточно много нефти. И если цены растут, то привлекательность сланцевой добычи также резко повышается и увеличивается вероятность подобных сценариев, уточнил Салихов.

По мнению руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, в случае повышенного интереса к сланцу на рынок могут выкинуть много новой нефти, поэтому создастся избыток. «Это приведет к падению цен и росту волатильности на рынке на долгое время. И, возможно, потребует от ОПЕК+ новых соглашений по стабилизации ситуации», — полагает он.

Под натиском зеленых

Заявлять высокие цены на нефть нефтегазовым компаниям может быть невыгодно из-за «зеленой» повестки, предположил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Во многих западных странах сейчас негативно настроены к нефтяным компаниям, а сама нефть все же стоит достаточно дорого.

«Поэтому чтобы лишний раз не провоцировать скептиков в отношении нефти и газа, что «пора бы вообще эти нефтяные компании прижать», он (глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. — «Газета.Ru») говорит о том, что «мы вообще не хотим задавливать вас высокими ценами, нам достаточно, сколько есть», — считает эксперт.

По словам Митраховича, если на Западе начнется тотальное «зеленое» давление на нефтяные компании, то возможен негативный сценарий развития рынка.

«Если на полном серьезе это давление будет усиливаться, то, конечно, цены будут расти», — сказал Митрахович.

Газ ведет нефть за собой

На фоне роста цен на энергоресурсы до рекордных значений (в Европе стоимость газа поднялась выше $100 за баррель нефтяного эквивалента) могут появиться опасения роста потребления дизельного топлива для электрогенераторов зимой — для отопления домов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его словам, это может привести к дисбалансу на нефтяном рынке и всплеску цен. А это обычно означает, что часть потребителей необходимо «отрезать» чересчур высокой ценой. В будущем это может привести к разрушению спроса, переходу на альтернативные дешевые ресурсы.

«На наш взгляд, нефть марки Brent может подняться до $80-85 за баррель до конца года, но дальнейший рост действительно выглядит неустойчивым с учетом сохраняющихся возможностей ОПЕК+ вернуть на рынок больше объемов добычи», — сказал он.

Из-за чего нефть может подорожать

Главный сценарий, при котором нефть обязательно взлетит в цене, — война. В частности, возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке, где сосредоточено основное нефтедобывающее производство.

Так, мощный импульс ценам на нефтяном рынке может придать развязывание военного конфликта между Ираном и Саудовской Аравией с вовлечением туда США, отметил эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. По его словам, в моменте стоимость нефти может преодолеть $100 за баррель: рынок помнит такие примеры по событиям в Ираке.

«Некоторые страны вне ОПЕК+ могут стать более сговорчивыми во взаимодействии с лидерами рынка. Однако лебединый «сюрприз» может прилететь из США – уже в 2022 году в стране могут недосчитаться серьезных сумм от инвесторов, а президент Джо Байден — ввести новые налоги на нефтянку. В целом, конкурентоспособность американского нефтегаза может серьезно просесть», — считает эксперт.

Марсель Салихов из НИУ ВШЭ полагает, что основные причины, которые могут повлиять на цены на нефть, связаны с фактором спроса, состоянием мировой экономики, ситуацией с коронавирусом. «В первой половине этого года спрос достаточно сильно рос. Во второй половине пока не очень понятно, как будет складываться ситуация», — сказал эксперт.

Еще один фактор, по его словам, — это политика ОПЕК+ — как страны-нефтедобытчики будут действовать дальше. «Высокие цены, которые были в этом году, произошли в том числе из-за того, что ОПЕК по сути достаточно медленно возвращал добычу на рынок», — объяснил Салихов.

По мнению Анны Зайцевой из «ФИНАМА», на ценообразование влияет и пандемия. «Нельзя не отметить сохраняющиеся риски из-за пандемии коронавируса, учитывая приближение осенне-зимнего сезона в северном полушарии», — рассказала аналитик.

Основным фактором, который потенциально может оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения в среднесрочной перспективе, может стать возвращение карантинных ограничений, ограничений на передвижение из-за ожидаемого роста заболеваемости COVID-19 осенью-зимой, рассуждает Александра Фалкова из «Сбер Управление Активами».

«Понятно, что такие факторы, как геополитическая нестабильность или общий risk-on/risk-off на рынках на фоне новостей по динамике ковида, темпов восстановления экономик или новостей по сворачиванию стимулирования ФРС могут заметно смещать цену. Но с среднесроке она все равно будет тяготеть к диапазону $65–75», — заключил Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций».