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Яндекс представил платформу для интеграции ИИ-агентов в «Алису AI»

Платформу Яндекса назвали новым каналом для цифровой коммерции
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс представил платформу, которая позволяет интегрировать ИИ-агентов в «Алису AI». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас платформу тестируют сервисы Яндекса. В будущем она станет доступна сторонним компаниям. Предполагается, что нейросеть будет предоставлять информацию и помогать с повседневными делами. Так, агенты смогут вызывать такси, заказывать продукты и выполнять другие поручения.

Первых агентов интегрировали «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка». Пользователям достаточно сказать агенту своими словами, что нужно сделать, и он выполнит простые и более сложные просьбы. Решение понимает естественный язык и сможет ответить, например, на запрос «вызови такси до дома» или «собери набор продуктов для окрошки на кефире».

«Мы наблюдаем формирование нового канала цифровой коммерции. Как когда-то маркетплейсы и мобильные приложения изменили поведение покупателей, ИИ-агенты уже становятся новой точкой входа в онлайн-покупки. На горизонте ближайших нескольких лет агентная коммерция, будет самым быстрорастущим сегментов цифровой экономики, через нее может проходить до 8% российского рынка онлайн-транзакций», — отметил гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

По его словам, собственная экосистема повседневных сервисов с высокой частотой использования, куда входят такси, доставка, маркетплейс и карты, дают Яндексу преимущество.

«Это позволяет сразу предложить пользователю сценарии, которые заканчиваются реальной транзакцией, а не только поиском информации. Для бизнеса это уникальная, возможность: компании, которые первыми займут место на таких платформах, смогут быстрее сформировать пользовательские сценарии и получить преимущество в новом канале продаж», — добавил он.

В Яндексе считают, что платформа превратит чат с «Алисой AI» в универсальную поверхность для взаимодействия с сервисами. Отмечается, что агенты «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавки» уже открыты для части пользователей. В будущем они станут доступны всей аудитории чата с «Алисой AI».

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