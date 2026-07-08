Зачем нам нужна верность в браке?

День семьи, любви и верности — отличный повод, чтобы поразмышлять о семье как социокультурном феномене, который демонстрирует свою жизнеспособность многие тысячи лет, несмотря на все старания прогресса.

Радость человека, вступающего в брак, подобна радости офисного работника, в первый день на новой должности — она столь же естественна, сколь и преждевременна. Да, переход в новый социальный статус и на новую ступень биографии сулит определенные положительные изменения и даже гарантирует некоторые приятные переживания, но как мало знают брачующиеся о том, что предстоит им. Собственно, свадьба — это не счастливая кульминация романтических отношений, это самое начало принципиально иного способа существования, качество которого будет зависеть в первую очередь от старания сторон.

Человечество прошло — и будем надеяться, продолжает — огромный путь через фазы развития общества на всех уровнях. Скажем, считается, что еще 20 000 лет назад у людей не было ни концепции будущего, ни концепции имущества, они появились только во время аграрной революции, когда люди научились возделывать землю и выращивать злаки, рис или бобовые, когда они стали вести оседлый образ жизни, а не просто ходить от одного охотничьего угодья к другому.

Понимаете, не было самого понятия будущего, не было никаких тревог и планов, но уже была семья.

Люди пережили собственные первобытные общества, первые государства, пережили родоплеменной строй, пережили империи, которые в жестокой борьбе сменяли и поглощали друг друга, исчезли тысячи поколений, целые народы, а до этого — виды. Антропологи утверждают, что когда-то по земле одновременно ходили до шести видов людей. Культурный слой заполнился древними городами, последствиями катастрофы Бронзового века, люди пешком пересекли то, что сейчас называется Беринговым проливом, расселились по обеим Америкам и съели большую часть крупных млекопитающих, построили Колизей, переплыли Атлантику, совершили все мыслимые революции, взорвали атомные бомбы. И все это время существовала семья. Причем, как мы понимаем теперь, семья не очень изменилась за десятки тысяч лет. Да, ее устройство прошло этапы традиционного многодетного семейства, нуклеарной семьи и постиндустриального фамильона, но суть всегда оставалась той же — люди заключали союз, в котором рождались и воспитывались дети.

Может показаться, что семья не так устойчива, как мы привыкли думать — да, она остается основой общества, но каждый человек дрейфует в сторону отдельного существования, потому что быть одному в современном мире более выгодно.

И действительно, на миллион заключенных браков в России в 2025 году приходилось 800 тысяч разводов. В Европе — 1 развод на 2,5 брака. При этом рождаемость падает во всех более или менее развитых странах от Японии до Канады и растет только в Африке. Рождаемость связана с устойчивостью семьи, что и понятно: чем дольше мужчина и женщина живут в браке, тем выше вероятность, что у них будут дети. Но это не главный определяющий фактор. Доказано, что самым непосредственным образом количество детей у женщин связано с уровнем женского образования и как следствие — степенью финансовой независимости женщин. То есть чем больше в обществе образованных женщин, тем меньше они рожают детей. Не думаю, что кто-то станет выступать против женского образования, а значит, нужно принять, что суммарный коэффициент рождаемости что в Азии, что в России, что в Европе, что в Новом Свете будет соответствовать уровню 1,2-1,6 ребенка на женщину. Хотелось бы, чтобы ниже не опускался.

Нужно ли воспринимать эти цифры как повод для тревоги за сам институт семьи? Полагаю, если окинуть взором историю человечества в целом, беспокоиться не о чем.

Обратите внимание, что семьи продолжали существовать в любые самые неблагополучные периоды истории.

А нынешний период, несмотря на все его частности и локальные неприятности, чрезвычайно благоприятен для жизни человека. Продолжительность жизни неуклонно растет, смертность от голода приблизилась к минимальным значениям, медицина за пару дней лечит хвори, которые на протяжении тысячелетий считались приговором, кроме того, горячий душ есть в каждом жилом помещении на значительной части обитаемой территории планеты. Напомню, что горячее водоснабжение не было доступно людям всего 150 лет назад вне зависимости от степени их благополучия.

Доступность средств доставки информации сделала людей чрезвычайно разборчивыми — им теперь кажется, что где-то за пределами их личного опыта есть нечто лучшее, чего они безусловно достойны. Откроешь фотографии в социальной сети, а там все то на Bentley, то на Мальдивах, и если ваш муж вам этого не обеспечивает, значит, нужен другой. Примерно то же думает и муж, глядя на фотографии полуобнаженных фигуристых дам на фоне заката. Люди поражены ощущением того, что жизнь их еще не полна. В ней недостаточно материальных достижений и чувственных удовольствий, а если так, то и расширять свою семью пока рано — вот поживем в свое удовольствие, тогда и родим. А этого удовольствия оказывается недостаточно, и как-то ячейка общества раскалывается в восьми случаях из десяти, не успев продолжить род.

И тем не менее, семья как феномен, как фрагмент жизненной стратегии, как наиболее естественный способ устройства жизни продолжает существовать и воспроизводиться. Причем обратите внимание, что речь идет о моногамной семье. Это я к тому, что в названии праздника есть не только слова «семья» и «любовь», но еще и «верность». Нет смысла разбираться в том, насколько тщательно люди эту верность хранят, тут важно, что она в принципе считается ценностью, причем не на государственном, а на общечеловеческом уровне. Развод воспринимается как трагедия или по крайней мере драма, а отсутствие детей — как специфический выбор.

Семья сегодня уже не является обязательной формой жизни. Но она по-прежнему остается единственной формой, которая устойчиво производит будущее. Именно поэтому ее продолжают защищать не только религии и традиции, но и вполне прагматичные государства. О чем и свидетельствует сегодняшний государственный праздник.

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