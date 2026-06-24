TelecomDaily сравнила браузеры по объему потребления оперативной памяти на ПК

Разница в потреблении памяти популярными браузерами при одинаковой нагрузке может быть четырехкратной, что может влиять на работу компьютера. Об этом свидетельствуют данные исследования ИАА TelecomDaily.

Аналитики агентства рассказали, что несколько десятков открытых вкладок в браузере могут существенно нагружать компьютер, что особенно заметно на устройствах с 8-16 ГБ оперативной памяти. В этих условиях то, насколько эффективно браузер использует оперативную память, влияет на производительность ПК и скорость переключения между задачами.

В агентстве отметили, что в первой половине 2026 года средняя пользовательская сессия включает до 11 открытых вкладок, а браузер при таком сценарии потребляет 1,4–1,6 ГБ оперативной памяти.

В ходе теста на ПК специалисты Telecom Daily сравнили расход оперативной памяти популярными браузерами. Сценарии максимально приблизили к реальной повседневной работе.

В тестировании на платформе Windows 11 участвовали десктопные версии Google Chrome, «Яндекс Браузер», Microsoft Edge, Mozilla Firefox и AI-браузер Comet от Perplexity. Все браузеры настроили по общей схеме. Их установили с официальных сайтов разработчиков, при этом работали они в одинаковых условиях на одной системе с одинаковой длительностью сессий.

Аналитики оценили поведение браузеров в пяти различных сценариях. Они проверили поиск информации, просмотр видео, работу с сайтами, соцсетями и офисными веб-сервисами, включая «Google Таблицы».

В сценарии повседневной работы смоделировали стандартную ситуацию использования браузера. Пользователи открывали множество вкладок одновременно — новостные сайты, карты, соцсети, маркетплейсы, видеосервисы и страницы с рецептами. Самым экономичным оказался «Яндекс Браузер» — 3178 Мб по итогам сессии. Следом шли Comet (3365 Мб) и Edge (3535 Мб). Chrome использовал 3790 Мб, а Firefox — 4353 Мб.

В сценарии возвращения к работе после простоя специалисты оценивали поведение браузеров после периода ожидания. Открытые вкладки оставались в фоновом режиме, а пользователи возвращались к поисковой выдаче, открывали новую страницу и продолжали работу. Лучший результат показал «Яндекс» — 2822,1 Мб использованной памяти против 3431,4 Мб у Comet, 3464,4 Мб — у Chrome, 3819,6 Мб — у Edge и 4885,9 Мб — у Firefox.

Сценарий работы с вкладками проверял более активное использование браузера. Пользователи переключались между открытыми вкладками, обновляли страницы, вводили новые поисковые запросы и открывали дополнительные страницы. Минимальное потребление памяти зафиксировали у «Яндекс Браузера» — 1799,3 Мб. Далее шли Edge (2292,5 Мб), Comet (3782 Мб), Chrome (3856,6 Мб) и Firefox (5349 Мб).

В четвертом сценарии смоделировали продолжительный просмотр видео — один из самых ресурсоемких режимов нагрузки для браузера. Лучшие результаты показали «Яндекс Браузер» — 1642,5 Мб и Edge — 1691,2 Мб. Больше памяти потребовали Chrome (4378,8 МБ), Comet (4519,5 МБ) и Firefox (6020,1 МБ).

Пятый сценарий продемонстрировал типичную офисную работу в браузере: использование Google Docs, создание и редактирование таблиц, работу с веб-сервисами. Первое место занял «Яндекс Браузер» — 1554,4 МБ. Далее расположились Edge (1970,4 МБ), Comet (4178,9 МБ), Chrome (4688,5 МБ) и Firefox (6499,5 МБ).

Лидером во всех сценариях стал «Яндекс Браузер». В ходе тестов он показал наименьшее потребление памяти и стабильность при любом типе нагрузки — в среднем 2199,4 Мб. Ближе всех к нему оказался Microsoft Edge — 2661,9 Мб.

Аналитики TelecomDaily подчеркнули, что выбор браузера может повлиять на скорость и качество работы ПК.