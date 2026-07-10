Над Россией сбили 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1598-й

Сотрудник МЧС по ДНР пострадал в Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщили в ведомстве.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 50 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб мирный житель, еще 10, включая подростка, получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Четырнадцать украинских беспилотников минувшей ночью сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на военном аэродроме «Ростов-Центральный». В службе сообщили, что целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиации.
🔴 Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
Шесть беспилотников уничтожены в небе над Новгородской областью в ночь на пятницу, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
🔴 В Таганроге началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. В городе сохраняется беспилотная опасность.
🔴 В результате падения БПЛА возник пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб.
В Таганроге Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
🔴 На подлете к Москве сбиты 14 украинских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.
🔴 Минобороны: силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря.
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