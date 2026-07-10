Над Россией сбили 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1598-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. На подлете к Москве сбиты 14 украинских ударных беспилотников, заявил Сергей Собянин. В Таганроге Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На Ильском НПЗ в Северском районе Краснодарского края после падения БПЛА возник пожар. «Газета.Ru» ведет хронику событий.