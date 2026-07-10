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Над Россией сбили 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1598-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1598-й день
Александр Полегенько/ТАСС

Силы ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. На подлете к Москве сбиты 14 украинских ударных беспилотников, заявил Сергей Собянин. В Таганроге Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На Ильском НПЗ в Северском районе Краснодарского края после падения БПЛА возник пожар. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:47

Сотрудник МЧС по ДНР пострадал в Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщили в ведомстве.

9:39

ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 50 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб мирный житель, еще 10, включая подростка, получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

9:30

Четырнадцать украинских беспилотников минувшей ночью сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

9:00

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на военном аэродроме «Ростов-Центральный». В службе сообщили, что целью теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиации.

8:53

🔴 Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.

8:50

Шесть беспилотников уничтожены в небе над Новгородской областью в ночь на пятницу, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

8:35

Силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:29

🔴 В Таганроге началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. В городе сохраняется беспилотная опасность.

8:16

🔴 В результате падения БПЛА возник пожар на Ильском НПЗ в Северском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб.

8:13

В Таганроге Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

8:10

🔴 На подлете к Москве сбиты 14 украинских БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря.

8:00

Сегодня 1598-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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