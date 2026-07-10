«Надеюсь, вы будете скучать по мне». Трамп отдал приказ разбомбить Иран после его смерти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил инструкции нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей смерти. Это заявление он сделал на фоне публикации WSJ, которая рассказала, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре Тегерана с целью убить главу Белого дома. Трамп опроверг информацию о том, что Исламская Республика разработала новый план его ликвидации, и напомнил, что он «давно в их списке». Ранее он говорил, что Иран уже дважды пытался его устранить, имея в виду покушения в 2024 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей смерти. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью газете The New York Post.

«Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело.Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — отметил он.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal (WSJ), что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре Тегерана с целью его убить, американский лидер опроверг информацию о том, что речь идет о новом плане.

«Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке Ирана на убийство, и такова жизнь, знаете. Надеюсь, вы будете скучать по мне», — добавил президент США.

9 июля WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Израиль передал США разведданные о том, что Иран подготовил план ликвидации Дональда Трампа. Издание напомнило, что Исламская Республика уже много лет открыто обещает отомстить президенту США за ликвидацию в 2020 году генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Кроме того, по информации газеты, на прошедших в Тегеране похоронах аятоллы Али Хаменеи участники церемонии выкрикивали антиамериканские лозунги и развернули плакат с надписью: «Мы убьем Трампа».

Сам президент США за два дня до этого заявил, что иранские власти могут попытаться его убить, и пошутил, что предпочел бы быть первым «не в их списке, а в соцсети TikTok».

Дважды пытались

Это не первый раз, когда Трамп делает такие заявления. Так, в марте он говорил, что руководство Ирана дважды пыталось его устранить.

«В... телефонном разговоре сегодня вечером президент Трамп сказал мне следующее о смерти аятоллы Хаменеи: «Я добрался до него раньше, чем он до меня. Они пытались дважды [меня устранить]. Но я добрался до него первым», — рассказал журналист телеканала ABC News Джонатан Карл, взявший у президента США интервью.

По словам Карла, это была отсылка на версию американской разведки, согласно которой иранские власти были причастны к покушению Трампа в июле 2024 года. Тогда в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании Трамп был ранен в ухо. Стрельбу по нему открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

Спустя два месяца в гольф-клубе, где играл Трамп, произошла стрельба. Сам он не пострадал, а стрелявшего позже задержали. В ФБР заявили, что расследуют «то, что, предположительно, являлось попыткой убийства» кандидата в президенты.

После этого газета The Washington Post со ссылкой на переписку и источники писала, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил у американских властей военную технику для защиты от угрозы со стороны Ирана.

«Запросы поступили после того, как советники предвыборного штаба Трампа получили брифинги, в которых правительство заявило, что Иран по-прежнему активно планирует его убийство», — говорилось в публикации.

Издание отмечало, что на тот момент не было никаких доказательства, что Иран как-то причастен к покушениями на Дональда Трампа. Однако в ФБР не исключали этой связи.