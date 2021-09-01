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Бизнес

План Зеленского: Украина будет трансформироваться в кредит

Зеленский презентовал план трансформации Украины на $277 млрд

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Global Look Press
Трансформировать Украину за $277 млрд предложил президент страны Владимир Зеленский. Более 80 проектов в экономической и социальной сферах должны финансироваться из бюджета и за счет привлечения денег из-за рубежа. При этом ВВП Украины составлял в 2020 году лишь $155 млрд.

Украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Об этом сообщается на сайте Офиса президента страны. Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Финансировать этот проект Зеленский предлагает не только из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина в обозримом будущем должна стать «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».

Где деньги

Заявленный размер необходимых инвестиций, действительно, огромен. Номинальный ВВП Украины в 2020 году, по данным Всемирного банка и МВФ, составлял более $155 млрд (прирост по сравнению с 2019 годом составил лишь 1,2%, рекордно малая цифра). Напомним, на треть ВВП Украины падал в 2014 и 2015 году.

Сейчас Украина является самой бедной страной Европы. В 2019 году она оказалась на последнем месте по покупательной способности населения. Средняя зарплата украинца на родине меньше средней зарплаты в Молдавии на $50, составляя около $325 в месяц.

Украинский экономист Александр Охрименко заявил ранее Первому Деловому телеканалу, что основной причиной такой бедности является теневая экономика. Украинцы, по его мнению, просто не платят налоги.

«Если в Германии доля теневой экономики — 5%, в Польше — 15%, то у нас этот показатель составляет порядка 50%. Поэтому, если бы МВФ учитывал уровень теневой экономики, то наши позиции существенно поднялись бы вверх, примерно на уровень Чехии или Словакии» — объяснил Охрименко.

Украина при этом по-прежнему продолжает просить и получать международную и иностранную финансовую помощь. 1 сентября стало известно, что Вашингтон окажет Киеву экономическую поддержку в размере $3 млрд.

«Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере $3 млрд», — заявили в Белом доме.

Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) – финансовая организация правительства США, созданная для поддержки национального бизнеса в выходе на иностранные рынки. В России Эксимбанк США активно работал во время президентского срока Билла Клинтона.

По уши в долгах

В 2021 году украинская сторона должна вернуть Международному валютному фонду около $1,7 млрд долгов, а в следующем году — уже $2,4 млрд. Как говорил бывший украинский министр финансов Виктор Суслов, учитывая положение экономики страны и растущий госдолг, Украина движется к дефолту.

В феврале МВФ безрезультатно завершил миссию по пересмотру своей кредитной программы в формате stand-by для Украины. На кону стояло выделение траншей в $1,4 млрд, которые Киев должен был получить еще в прошлом году, но в МВФ решили, что украинские власти не выполнили условия для получения средств.

«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — отметил тогда Владимир Зеленский. По его словам, Украина рассчитывает получить деньги до конца года.

Экономика должна быть антироссийской

В начале августа Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года. В ней говорится о «противодействии российской угрозе» и углублении сотрудничества с Евросоюзом.

«Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти», — гласит документ.

При этом в 2020 году Россия вошла в топ-3 основных торговых партнера Украины. «Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – сообщили в Таможенной службе Украины.

Вывозят с Украины зерно, черные металлы и жиры животного или растительного происхождения.

Одной из основных статей дохода украинского государства является транзит российского газа в ЕС. Однако из-за запуска «Северного потока — 2» Киев боится эти миллиарды потерять. Кремль подчеркивал, что не будет сразу же обрубать поставки газа через украинскую сеть, однако президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы деньги от транзита Киев не тратил на войну в Донбассе.

Тем не менее, миром решать конфликт украинская власть не хочет. Вашингтон поможет Киеву также оружием и техникой – Пентагон выделяет $60 млн военной помощи, куда также включены противотанковые ракеты Javelin. В ходе визита Зеленского в США глава минобороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин также подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, которое расширит сотрудничество двух стран в Черном море.

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