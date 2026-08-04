Не взяли в вуз с 300 баллами ЕГЭ. Как это возможно?

Несколько лет назад родители отличников забили тревогу. Была замечена опасная тенденция: все чаще отличники и дети с высокими баллами ЕГЭ не просто пролетали в конкурсе за места в лучших вузах, но и уступали их детям с посредственными результатами. Причем на законных основаниях. Потому что те, у кого знания похуже, несли в приемную комиссию мильон справок для получения дополнительных баллов: за волонтерство, спортивные соревнования, творческие конкурсы. Не говоря про олимпиады.

Был даже случай, когда не все олимпиадники, подавшие документы на отделение лечебного дела Сеченовского университета, были зачислены. А так как дети не сдавали профильный ЕГЭ, воспользовавшись олимпиадной льготой, то перспективы их оказывались туманны. Вроде бы в итоге там всех взяли. О судьбе отличников-неолимпиадников не сообщалось.

Меж тем дети, имея блестящие результаты ЕГЭ и отличный аттестат, не поступили в выбранный вуз, потому что места там заняли олимпиадники, льготники и квотники. И последних становится все больше.

Ситуация, когда в топовые вузы поступают дети с более низкими баллами ЕГЭ, а то и вовсе его не писавшие, стала нередкой.

Апофеоз — история из Финансового университета, где прямо сейчас сумасшедший конкурс за 52 бюджетных места на направление «Международная экономика и торговля Китая». Претендентов 4229 человек. Из них 92 — это абитуриенты, у которых есть право проходить без вступительных испытаний. То есть олимпиадники. Но самое печальное: они обошли абитуриента с 300 баллами за три ЕГЭ и с 10 баллами за индивидуальные достижения.

Три стобалльных экзамена, десять баллов за что-то — и пролетает. Еще около ста человек только на этом направлении имеют от 295 баллов из 300, они тоже не поступят.

Это же нонсенс! ЕГЭ в свое время придумывали для уравнивания возможностей и усиления селекции мозгов: чтобы больше умных детей из разных уголков России могли получить хорошее образование.

В итоге судьба бюджетных мест в вузах перестала решаться на ЕГЭ: чтобы попасть на хороший факультет, нужно писать олимпиады. А еще — участвовать в конкурсах, концертах, соревнованиях, добывать справки из волонтерских организаций.

В провинциальных вузах ситуация даже хуже, чем в столицах, потому что там шире перечень всевозможных индивидуальных достижений, конкурсов, соревнований, за которые дают допбаллы.

Для сравнения, у нас в минувшем учебном году было 83 перечневые олимпиады от Минобра, которые давали разного уровня преимущества, вплоть до поступления вне конкурса. Олимпиады идут этапами: город, субъект, Россия, еще есть окружные этапы. Есть вузовские олимпиады. Каждый этап дает свои преференции победителям и призерам. Это прорва участников.

А еще у нас имеется перечень олимпиад и конкурсов Минпросвещения. Нумерация в списке путаная, но, кажется, в нем 733 конкурса. В иные годы их было более 800. Почти все они дают те или иные допбаллы при поступлении в регионах. Там и спортсоревнования, и игра на баяне.

Помимо конкурсов и концертов баллы дает волонтерство, работа в музеях и много еще чего, что нельзя проконтролировать.

Сегодня реальный жесткий контроль — только за сдачей ЕГЭ. Остальное непрозрачно.

Олимпиады? Даже вузовские перечневые олимпиады не защищены от фактора условной маминой подруги, которая сидит на проверке. О частных олимпиадах, о провинциальных — и речи нет.

Разве дети пишут олимпиады под видеоконтролем? Или педагогов, как и организаторов ЕГЭ, проверяют на предмет слива заданий силовики? Я никогда не слышала, чтобы хоть один педагог, проводящий олимпиады, был привлечен к ответственности. А вот случаи, когда олимпиаду пишут у «своих людей», мне известно.

Российская Федерация много лет создавала и совершенствовала систему честного отбора лучших учеников. Где-то даже в этом перестаралась, потому что школы и впрямь стали перегибать с подготовкой к ЕГЭ, тратя на нее время в ущерб образовательной программе. Но затем отбор лучших вдруг передали непонятным тетям и дядям, которые проводят олимпиады. И наделили их правом влиять на судьбу абитуриентов случайных людей с улицы, которые выписывают справки за волонтерство, к примеру. Допбаллы можно получить, если твои родители дают денег на кошачий приют. А если друзья родителей работают в приюте, можно даже и денег не слать. Подготовка к вузам превратилась в гонку за нужными человечками, которые могут выдать нужные справки для зачета индивидуальных достижений.

Но самое чудовищное это, конечно, разгул олимпиад. Их прорва! Когда я была школьницей, у нас, кажется, проходила олимпиада по каждому основному предмету: писали на школьном уровне, затем — на городском. Потом — область и Россия. Все! Сегодня их, повторю, 83! Умножаем на число предметов и на число этапов. Получаем тысячи детей, которые пойдут в топовые вузы по результатам непрозрачного отбора, доступ к которому многим детям заведомо заказан, так как далеко не все могут ехать на всероссийские этапы олимпиады. И не у всех мам есть подружки, которые проводят первые этапы на местах.

«Надо было писать олимпиады», — такой совет сейчас дают в сети выпускнику с 300 баллами по трем предметам, который пролетает мимо места в Финансовом университете.

Олимпиады теперь писать учатся со второго класса. Их несколько в год в начальной школе. Перед каждой — тренировка, «натаскивание». Они уже отнимают ощутимое время!

Мне кажется, школьнику, который с тремя стобалльными ЕГЭ пролетел мимо бюджетного места по специальности «Торговля с Китаем», надо написать в Китай. Можно даже пойти в посольство с результатами ЕГЭ, копией конкурсной таблицы и попроситься в Китай на учебу. Так как у китайцев культ знаний, такого абитуриента не просто с руками оторвут — не исключено, что и спецборт за ним пришлют. Всей стране будет урок. Если этот ребенок улетит сейчас в Китай и оттуда помашет нам ручкой, может, Минобр возьмется за голову и поймет, что достижения ЕГЭ отброшены.

А Финансовый университет останется гадать, кто из зачисленных им абитуриентов писал олимпиады у маминой подруги.

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