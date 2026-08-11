Солнечное затмение 12 августа 2026 года: где его наблюдать и будет ли оно видно в России

Когда начнется затмение Солнца, какие регионы окажутся в зоне видимости и как защитить глаза

Полное солнечное затмение 12 августа пройдет через северное полушарие, затронув Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. В России тотальную фазу этого явления можно будет застать на удаленном участке Таймыра, а жители ряда северных городов смогут посмотреть частную фазу. Где можно увидеть солнечное затмение и какое оборудование понадобится для безопасного наблюдения — в материале «Газеты.Ru».

Когда начнется затмение 12 августа 2026 года

Первое касание лунной полутени поверхности Земли произойдет в 18:34 мск. Спустя чуть больше двух часов, в 20:46 мск, наступит момент наибольшего затмения. Последние частные фазы завершатся в 22:58 мск. Для каждого населенного пункта расписание для наблюдения этого явления зависит от координат и местного времени.

Солнечное затмение длится недолго: в зависимости от характера затмения может быть от нескольких секунд до 7,5 минут, рассказала «Газете.Ru» учитель физики и астрономии высшей категории Елена Львова.

Полностью закрытым солнечный диск останется не дольше 2 минут 18 секунд. В районе максимума ширина коридора тотальности составит около 294 км. Всем, кто окажется за его границами, будет виден только солнечный серп разной толщины.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Солнечное затмение 12–13 августа 2026 г. начинается сразу и 12, и 13 августа, – в зависимости от того, с какой стороны от линии перемены дат находится наблюдатель», — объяснила эксперт.

По каким странам пройдет лунная тень

Край тени коснется Земли на северо-востоке Таймыра, неподалеку от берега Прончищева. Дальше ее маршрут ляжет через Северный Ледовитый океан, восточную часть Гренландии и Исландию. Пересекая Атлантику, тень сместится к Пиренейскому полуострову: вечером полное затмение увидят в ряде районов Испании и на небольшом участке Португалии.

Над Исландией Солнце еще сохранит заметную высоту, а в Испании главная фаза развернется перед закатом. Поэтому для наилучшего наблюдения с западной стороны не должны располагаться здания, деревья или горы.

В Барселоне Луна вступит на солнечный диск около 19:35 по местному времени и почти целиком накроет его к 20:29. Однако даже тонкая незакрытая кромка означает, что фаза будет частной. Корону, которая появляется вокруг темного диска Луны при полном затмении, из Барселоны увидеть не получится.

Зона полутени окажется намного шире. Она охватит большую часть Европы, северо-запад Африки, Канаду и отдельные районы США.

Что можно будет увидеть в России

Полное затмение начнет свой путь по планете на российской территории, но доступным для массового наблюдения не станет. Под тенью окажется край северо-восточного Таймыра — безлюдная местность со сложной транспортной доступностью. Крупные города страны останутся вне полосы тотальности полосы полного затмения.

Полоса наблюдения полного солнечного затмения захватит часть северо-восточного берега Таймыра около полуночи по местному времени, северные районы Сибири, которые мало населены. Елена Львова учитель физики и астрономии высшей категории

Лучшие шансы увидеть заметно затменное Солнце будут у жителей севера и северо-запада. Почти везде явление придется на вечерние часы.

В Мурманске первый контакт ожидается в 19:44 мск. К 20:36 Луна спрячет около 81% площади солнечного диска, а в 21:28 затмение закончится. Город находится за пределами центральной тени, поэтому полного исчезновения Солнца там не произойдет.

В Архангельске наблюдения можно начинать примерно в 19:49 мск. Максимум наступит около 20:40. Закрытыми окажутся примерно 79% площади диска. В этот момент светило будет стоять у линии горизонта, а расчетный конец явления придется уже на время после заката.

В Санкт-Петербурге частная фаза начнется в 19:59 мск. Около 20:51 солнечный круг превратится в яркий серп, после чего быстро скроется. Увидеть картину получится с набережной, высокого открытого места или площадки, обращенной на северо-запад.

В Калининграде первое касание произойдет около 19:10 по местному времени, максимум — в 20:02. Покрытие превысит 80%, но Солнце к тому моменту опустится очень низко. По московскому времени середина местной фазы соответствует 21:02.

Каким будет затмение в Москве

Полное лунное затмение в Москве Кирилл Зыков/РИА Новости

В столице окно для наблюдения откроется всего на несколько минут. Около 20:03 мск на краю заходящего Солнца появится небольшая выемка. К 20:08 Луна перекроет примерно 1% площади диска, а около 20:13 светило уйдет за горизонт. Небо не потемнеет, поэтому без специального фильтра само событие останется незаметным.

В Москве явление можно будет наблюдать при ясной погоде у горизонта лишь несколько минут в зависимости от точного севера. Елена Львова учитель физики и астрономии высшей категории

Геометрическая середина затмения для координат Москвы наступит в 20:53 мск, когда Солнце уже будет находиться под горизонтом.

Чем полное затмение отличается от частного

Солнечные затмения случаются в новолуние, если центры Солнца, Луны и Земли выстраиваются почти на одной линии.

Спутник отбрасывает два вида тени. Из полутени наблюдатель видит закрытой лишь часть Солнца, а внутри значительно меньшей центральной области его яркая поверхность исчезает целиком.

В момент тотальности дневной свет на короткое время становится похожим на сумеречный, на небе проступают яркие планеты, а вокруг Луны возникает серебристая корона. При частном затмении этого не происходит. Даже крошечный участок незакрытого Солнца продолжает ослепительно светить и не дает рассмотреть корону.

Как смотреть на затмение без риска для зрения

Прикрытое Луной Солнце не становится безопаснее для глаз. Его излучение может повредить сетчатку, причем неприятные ощущения не всегда возникают сразу. Во всех российских городах, где будет хотя бы частично видно затмение, защита понадобится на протяжении всего наблюдения.

Подойдут специальные очки для солнечного затмения или ручной визор, изготовленные по стандарту ISO 12312-2. Фильтр должен быть целым: изделия с царапинами, отверстиями и отслоениями использовать нельзя. Перед тем как поднять голову, очки надевают, а снимают только отвернувшись от Солнца.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Смотреть на Солнце просто глазами, без защиты, нельзя. Обычные темные или солнцезащитные очки для этого не подойдут – они задерживают только часть видимого излучения, а самое опасное как раз пропускают. Елена Львова учитель физики и астрономии высшей категории

Не годятся также фотопленка, рентгеновские снимки, диски, цветное и закопченное стекло. Внешне они уменьшают яркость, но не гарантируют защиты в невидимых диапазонах.

Биноклю, телескопу и камере нужен собственный апертурный фильтр, установленный перед объективом. Смотреть через увеличительную оптику в обычных затемненных очках тоже нельзя: собранный линзами свет способен разрушить материал фильтра и травмировать глаз. При съемке на смартфон защиту размещают перед камерой.

Есть и способ обойтись без прямого созерцания затмения. Маленькое отверстие в плотном картоне спроецирует изображение Солнца на белый лист или другую светлую поверхность. Наблюдатель при этом должен стоять спиной к светилу и следить за изменением проекции. Заглядывать в отверстие нельзя.

Расстояние между листами можно менять, но оно должно быть около метра: дальше подбирается экспериментально, чтобы найти оптимальную резкость и размер изображения. Смотреть при этом нужно только на проекцию на бумаге, а не через отверстие на само Солнце. Елена Львова учитель физики и астрономии высшей категории

Невооруженным глазом допустимо смотреть только на полностью закрытое Солнце и только в пределах центральной тени. Как только появляется хотя бы яркая точка солнечной поверхности, фильтр необходимо вернуть. В Мурманске, Архангельске, Петербурге, Калининграде и Москве момента тотальности не будет.

Расстояние между листами можно менять, но оно должно быть около метра: дальше подбирается экспериментально, чтобы найти оптимальную резкость и размер изображения. Смотреть при этом нужно только на проекцию на бумаге, а не через отверстие на само Солнце. Елена Львова учитель физики и астрономии высшей категории

Где посмотреть затмение онлайн

Если погода испортится или город окажется вне зоны видимости, за движением тени можно проследить в интернете. NASA планирует открыть эфир в 20:15 мск на странице NASA Live. К трансляции подключат камеры из нескольких точек маршрута, а специалисты будут пояснять происходящее. Свои эфиры готовят и европейские обсерватории; их расписание лучше уточнить незадолго до начала.

Когда произойдет следующее солнечное затмение

6 февраля 2027 года над Южной Америкой, Атлантикой и Африкой пройдет кольцеобразное затмение, невидимое из России. Следующее полное затмение состоится 2 августа того же года: центральная тень пересечет Испанию, Северную Африку и Аравийский полуостров, а некоторые российские регионы увидят частную фазу. Новая полная фаза на территории России ожидается 30 марта 2033 года на Чукотке.