Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам станет проще заказывать цветы и подарки

Яндекс запустил отдельное приложение для заказа букетов и подарков
Irina WS/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс запустил новое приложение Яндекс Цветы, в котором россияне смогут заказывать букеты и подарки, сообщает пресс-служба компании.

Компания выделила сервис доставки букетов и подарков в самостоятельный продукт, где проще подобрать подходящий вариант, не отвлекаясь на другие категории товаров.

Пользователи приложения могут быстрее подобрать букет или подарок с помощью рекомендаций и фильтров по цене, виду цветов и скорости доставки. Стоимость и срок зависят от продавца и его удаленности от получателя. В среднем цветы или подарки доставят менее чем за час. Если доставку будет осуществлять курьер Яндекса, то она будет бесплатной. Пользователь может следить за статусом заказа на всех этапах в приложении.

Также в ближайшем будущем сервис начнет предлагать подборки цветов и подарков к праздникам и важным событиям, например рождение ребенка, юбилей мамы и другие. Кроме того, категория «Подарки» также пополнится подарочными сертификатами, мини-тортами и другими товарами.

В компании добавили, что запуск отдельного приложения стал следующим этапом развития доставки букетов и подарков в сервисах Яндекса. Всего сервис объединяет более 3 тыс. продавцов в более чем 300 городах России.

Напомним, направление доставки цветов появилось в Яндекс Еде в 2022 году. По данным компании, в первом квартале 2026 года продажи цветов в Яндекс Еде выросли более чем вдвое год к году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!