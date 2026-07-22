Россиянам станет проще заказывать цветы и подарки

Яндекс запустил новое приложение Яндекс Цветы, в котором россияне смогут заказывать букеты и подарки, сообщает пресс-служба компании.

Компания выделила сервис доставки букетов и подарков в самостоятельный продукт, где проще подобрать подходящий вариант, не отвлекаясь на другие категории товаров.

Пользователи приложения могут быстрее подобрать букет или подарок с помощью рекомендаций и фильтров по цене, виду цветов и скорости доставки. Стоимость и срок зависят от продавца и его удаленности от получателя. В среднем цветы или подарки доставят менее чем за час. Если доставку будет осуществлять курьер Яндекса, то она будет бесплатной. Пользователь может следить за статусом заказа на всех этапах в приложении.

Также в ближайшем будущем сервис начнет предлагать подборки цветов и подарков к праздникам и важным событиям, например рождение ребенка, юбилей мамы и другие. Кроме того, категория «Подарки» также пополнится подарочными сертификатами, мини-тортами и другими товарами.

В компании добавили, что запуск отдельного приложения стал следующим этапом развития доставки букетов и подарков в сервисах Яндекса. Всего сервис объединяет более 3 тыс. продавцов в более чем 300 городах России.

Напомним, направление доставки цветов появилось в Яндекс Еде в 2022 году. По данным компании, в первом квартале 2026 года продажи цветов в Яндекс Еде выросли более чем вдвое год к году.