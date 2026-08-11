Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика
ТВЗ

Смертный приговор в изгнании: суд в Сирии приговорил Башара Асада к казни

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни
Ali Haj Suleiman/Getty Images

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в преступлениях против человечности. Высшую меру наказания также назначили его двоюродному брату, бывшему генералу Атефу Наджибу, которого обвиняли в репрессиях и пытках. Асад покинул Сирию после падения его правительства в декабре 2024 года и получил убежище в России. Ранее новые сирийские власти выдали ордер на его арест.

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни, сообщило государственное агентство Syrian Arab News Agency (SANA).

«Суд признал Башара Хафеза аль-Асада виновным в умышленном убийстве более чем одного человека и детей, а также в пытках, произвольном аресте и совершении преступлений против человечности и приговорил его к смертной казни», — говорится в сообщении.

Также к высшей мере наказания приговорен двоюродный брат бывшего сирийского лидера, бригадный генерал Атеф Наджиб, аналогичное решение вынесено в отношении еще семи человек.

Наджиб руководил отделом политической безопасности в провинции Дараа. Его признали виновным в репрессиях и массовых задержаниях, проводившихся в регионе после начала гражданской войны в 2011 году. Кроме того, бывшему генералу вменили участие в подавлении протестов и пытках задержанных.

Двоюродный брат Асада не успел покинуть страну с другими членами правительства и был задержан новыми властями Сирии в январе 2025 года. Наджиб участвовал в судебном процессе лично и находился в зале суда под стражей.

Как Асад потерял власть

Башар Асад покинул Сирию в декабре 2024 года после стремительного наступления вооруженных групп сирийской оппозиции, которая взяла под контроль большую часть страны, включая Дамаск.

Он находился у власти в Сирии с 2000 года, когда после смерти своего отца Хафеза Асада занял пост президента по итогам референдума. После того, как в конце 2024 года власть в Сирии захватила оппозиция, Асад вместе с членами семьи и ближайшего окружения получил убежище в России.

В сентябре 2025 года агентство SANA сообщило, что сирийский суд заочно выдал ордер на арест Асада в рамках дела о подавлении протестов в провинции Дераа в 2011 году. Бывшему президенту вменили умышленное убийство, пытки, повлекшие гибель людей, и незаконное лишение свободы.

Читайте также
«Каптагон» и видеоигры: как Башар Асад проводил последние дни перед свержением

В октябре того же года один из лидеров оппозиции и временный президент Ахмед аш-Шараа посетил Москву для переговоров о перезапуске российско-сирийских отношений. Агентство Reuters тогда сообщало, что одним из вопросов встречи могло стать требование Дамаска о выдаче Асада.

После переезда бывшего сирийского лидера в Россию в западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о его жизни в Москве.

Немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из окружения семьи утверждала, что Асад поселился с родственниками в «Москва-Сити» и много времени проводит за онлайн-играми. Позднее британское издание The Guardian сообщало, что экс-президент, по образованию врач-офтальмолог, продолжает медицинское образование и изучает русский язык.

При этом глава МИД России Сергей Лавров в январе заявил, что новые сирийские власти уже продолжительное время не поднимают перед Москвой вопрос о судебном преследовании Асада.

Бежавшие в Россию

9 августа стало известно об обнаружении в России другого представителя администрации Асада — бывшего главы разведки Хуссама Луки. Британский телеканал BBC сообщил, что Лука находится в Москве, а установить его местонахождение журналистам помогла записная книжка, обнаруженная в его доме в Дамаске.

В блокноте находились 155 записанных от руки контактов, принадлежавших родственникам, военным чиновникам, врачам и другим людям. Журналисты проверили указанные номера и через одного из собеседников получили российский телефон Луки. Во время звонка мужчина отказался от подробного разговора, сославшись на соображения безопасности.

«В моей ситуации я не могу рисковать, разговаривая по телефону», — сказал он.

Позднее BBC удалось получить еще один номер, который связывают с бывшим главой разведки. Несмотря на сирийскую регистрацию, его местоположение удалось отследить в двух пригородах Москвы.

Высокопоставленный источник в правительстве Ливана также сообщил телеканалу, что после падения прежней сирийской власти Лука проехал через территорию страны, воспользовавшись действующим российским паспортом, оформленным на другое имя.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!