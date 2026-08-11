Смертный приговор в изгнании: суд в Сирии приговорил Башара Асада к казни

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в преступлениях против человечности. Высшую меру наказания также назначили его двоюродному брату, бывшему генералу Атефу Наджибу, которого обвиняли в репрессиях и пытках. Асад покинул Сирию после падения его правительства в декабре 2024 года и получил убежище в России. Ранее новые сирийские власти выдали ордер на его арест.

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни, сообщило государственное агентство Syrian Arab News Agency (SANA).

«Суд признал Башара Хафеза аль-Асада виновным в умышленном убийстве более чем одного человека и детей, а также в пытках, произвольном аресте и совершении преступлений против человечности и приговорил его к смертной казни», — говорится в сообщении.

Также к высшей мере наказания приговорен двоюродный брат бывшего сирийского лидера, бригадный генерал Атеф Наджиб, аналогичное решение вынесено в отношении еще семи человек.

Наджиб руководил отделом политической безопасности в провинции Дараа. Его признали виновным в репрессиях и массовых задержаниях, проводившихся в регионе после начала гражданской войны в 2011 году. Кроме того, бывшему генералу вменили участие в подавлении протестов и пытках задержанных.

Двоюродный брат Асада не успел покинуть страну с другими членами правительства и был задержан новыми властями Сирии в январе 2025 года. Наджиб участвовал в судебном процессе лично и находился в зале суда под стражей.

Как Асад потерял власть

Башар Асад покинул Сирию в декабре 2024 года после стремительного наступления вооруженных групп сирийской оппозиции, которая взяла под контроль большую часть страны, включая Дамаск.

Он находился у власти в Сирии с 2000 года, когда после смерти своего отца Хафеза Асада занял пост президента по итогам референдума. После того, как в конце 2024 года власть в Сирии захватила оппозиция, Асад вместе с членами семьи и ближайшего окружения получил убежище в России.

В сентябре 2025 года агентство SANA сообщило, что сирийский суд заочно выдал ордер на арест Асада в рамках дела о подавлении протестов в провинции Дераа в 2011 году. Бывшему президенту вменили умышленное убийство, пытки, повлекшие гибель людей, и незаконное лишение свободы.

В октябре того же года один из лидеров оппозиции и временный президент Ахмед аш-Шараа посетил Москву для переговоров о перезапуске российско-сирийских отношений. Агентство Reuters тогда сообщало, что одним из вопросов встречи могло стать требование Дамаска о выдаче Асада.

После переезда бывшего сирийского лидера в Россию в западных СМИ неоднократно появлялись сообщения о его жизни в Москве.

Немецкая газета Zeit со ссылкой на источник из окружения семьи утверждала, что Асад поселился с родственниками в «Москва-Сити» и много времени проводит за онлайн-играми . Позднее британское издание The Guardian сообщало, что экс-президент, по образованию врач-офтальмолог, продолжает медицинское образование и изучает русский язык.

При этом глава МИД России Сергей Лавров в январе заявил, что новые сирийские власти уже продолжительное время не поднимают перед Москвой вопрос о судебном преследовании Асада.

Бежавшие в Россию

9 августа стало известно об обнаружении в России другого представителя администрации Асада — бывшего главы разведки Хуссама Луки. Британский телеканал BBC сообщил, что Лука находится в Москве, а установить его местонахождение журналистам помогла записная книжка, обнаруженная в его доме в Дамаске.

В блокноте находились 155 записанных от руки контактов, принадлежавших родственникам, военным чиновникам, врачам и другим людям. Журналисты проверили указанные номера и через одного из собеседников получили российский телефон Луки. Во время звонка мужчина отказался от подробного разговора, сославшись на соображения безопасности.

«В моей ситуации я не могу рисковать, разговаривая по телефону», — сказал он.

Позднее BBC удалось получить еще один номер, который связывают с бывшим главой разведки. Несмотря на сирийскую регистрацию, его местоположение удалось отследить в двух пригородах Москвы.

Высокопоставленный источник в правительстве Ливана также сообщил телеканалу, что после падения прежней сирийской власти Лука проехал через территорию страны, воспользовавшись действующим российским паспортом, оформленным на другое имя.