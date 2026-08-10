Ужасающий Колобок вместо Человека-паука: как снова пытаются обмануть российского зрителя

Колобок настолько соскуфился, что учиняет скандал за скандалом. Готовить хлебобулочное на батином пиве явно было ошибкой. Все хуже некуда: начинаются даже разборки с простым электриком, которому создатели «главного сказочного блокбастера» этого лета (читайте с едкой иронией) поясняют за кино и хорошую графику. Правда, хорошую — это еще как посмотреть. Если вверх ногами — то безусловно!

В российский прокат вышел «Колобок», очередной спин-офф франшизы «Последний богатырь», нашего ответа «Диснею». И интернет взорвался. Еще до выхода картины. Всех, конечно, прежде всего смутил сам Колобок — да монстры в экранизациях Стивена Кинга менее страшные! Смотреть на хлебобулочное весь фильм, а не отдельные эпизоды, невыносимо; да и в целом идея сделать сольник о комик-релиф персонаже основной трилогии — ну такое. CGI-моделька пугает посильнее робота-зайца из «Ну погоди!» и заставки кинокомпании «Вид». Но пугать она вообще-то не должна, а оттого инсталляция с огромным колобком в центре Москвы может довести до инфаркта. Но это еще ладно, качественной графикой отечественное кино (с замахом на «Властелина колец» и «Мстителей») никогда не отличалось. Масла в огонь русской печи, родившей это хлебобулочное нечто, только подливали. Мало того, что рекламируют фильм из каждого утюга, так еще сдвинули премьеру нового «Человека-паука» аж на 20 дней. И к тому же издеваются над всеми возмущающимися, даже абсолютно по-клоунски пародируют стрельбу паутиной на премьере «Колобка». Есть такое выражение: цирк уехал, клоуны остались. Подходит идеально. Оценка у «Колобка» уже упала мама не горюй, народ строчит гневные комментарии под трейлером и другими постами, а режиссер и все причастные до сих пор шутки шутят. Но хорошо смеется тот, кто... ладно, не об этом.

В российском кинематографе уже сложились две дурные традиции: сдвигание международных премьер в угоду «большим» отечественным релизам, этакая санитария от всего зарубежного, и попытка переплюнуть голливудские блокбастеры градусом эпичности.

И, в отличие от других русских народных забав (работать спустя рукава, полагаться на авось), тут все как-то совсем запущено.

Переносы релизов — чистой воды шулерство, подтасовка карт, чтобы потом нарисовать красивые цифры. Понятное дело, зрителей в кинотеатры как-то загонять надо, отчитываться перед спонсорами по прибыли — тоже. Да и грязью в лицо киноделам, пытающимся творить массовое кино, ударять не хочется. Нет, ну мы уже привыкли — человек вообще скотина такая, со всем свыкается. Русский человек — уж тем более. Принято. Но вы хотя бы откажитесь от громких заявлений и перестаньте жить в петросяновском «Кривом зеркале», которое и то выглядит приличней. Надо же иметь чувство такта, не поливать грязью зарубежных коллег. И не издеваться над зрителями. Они же вас кормят! Так сложно удержаться и не записать видеообращение к Нолану, как сделал Сарик Андреасян, которое адресат все равно не посмотрит — а остальные обсмеют, покрутят пальцем у виска? Так сложно понять и принять, что фанатов «Человека-паука», на комиксах и фильмах о котором выросло не одно поколение по всему миру, больше, чем у орущего хлебобулочного со скверным характером? Зритель терпел. Но зрителю надоело — и он пошел ругаться. Бунтовать. А киноделы стоят с невинным видом, хлопают глазами и удивляются: «Как неожиданно и неприятно!».

Попытка сделать русский Голливуд, особенно когда дело касается фантастических блокбастеров с обязательным бюджетом на графику — так вообще дело гиблое. Все равно что пытаться рисовать комиксы по западным канонам, но про богатырей и бабок-ежек. Проблема элементарная: почему-то в головах у создателей таких фильмов намертво засела порочная формула: если соединить русскую сказку + эпическую музыку в духе Ханса Циммера + побольше экшончика + бахнуть графики с горсткой, то обязательно получится хорошее кино. При этом за скобками остается работа с сеттингом, адекватные арки персонажей, стройные сюжетные линии. Даже актерская игра зачастую идет лесом. Смотрели фильм «Царевна-лягушка»? И не надо. Только в исследовательских целях — но потом лучше щелкнуть стирателем памяти из «Людей в черном». Даже у самой массовой и шаблонной голливудской картины есть душа, а большинство современных российских блокбастеров, особенно сказочных, этой души лишены. Они — продукт конвейера. Все делается ради хороших сборов, поддержки всех спонсоров и мнимого «укрепления русской культуры».

Знаете, последний год в интернете активно используют термин «нейрохрючево» по отношению к криво сделанному ИИ-контенту. Так вот, большинство больших российских блокбастеров — это просто хрючево. И «Колобок» — отличный его пример. Со вкусом солода. Даже вроде бы не мейнстримовый «Король и Шут. Навсегда» получился почти таким же. Хотя надежды на него возлагали. Зритель — он ведь не дурак. Даже если водит в кино детей, а сам весь сеанс думает о работе.

Хотя «Колобка» детям явно смотреть небезопасно, показывать можно только в воспитательных целях: будешь себя плохо вести, тебе кусок хлеба с голосом Харламова башку откусит!

Так вот, зритель просто хочет хорошей, зрелищной, качественно сделанной истории, которую не будут запихивать ему в рот, если он ее не захочет. И не будут спрашивать: «Вкусно?», если никакого ответа кроме «Вкусно!» не предполагается.

Затягиваем пояса, втягиваем булки — судя по последним сессиям питчингов новых проектов, разного рода блокбастер-хрючевом нам питаться еще долго. И ныть из-за переноса общемировых премьер — тоже.

А ныть, как говорят психологи, даже полезно.

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