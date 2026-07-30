Современное предприятие: что известно о российском бренде Jeland

В 2026 году на российском автомобильном рынке официально появился новый игрок — бренд Jeland, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Уже в апреле с конвейера завода холдинга «АГР» в Шушарах сошел первый серийный кроссовер Jeland J6, а следом за ним — Jeland J7.

Для российского автопрома это событие стало одним из самых заметных в 2026 году: из завода, простоявшего 11 лет, менее чем за год фактически создали заново современное предприятие полного цикла с почти 2,5 тысячами сотрудников. Главный вопрос, который волнует покупателей: что на самом деле представляет собой Jeland?

Откуда взялся Jeland

История бренда началась в феврале 2026 года, когда холдинг «АГР» и китайская Defetoo объявили о создании нового автомобильного бренда для российского рынка. Это уже не первый совместный проект партнеров: до этого они запустили марку Tenet, которую производят в Калуге на заводе «АГР».

В названии Jeland зашифрованы три ключевых атрибута бренда: Journey — путешествие, Emotions — эмоции и Land — твоя территория. Философия, как объясняют в компании, призвана подчеркнуть готовность к новым маршрутам, наполнить поездки личным смыслом и дать водителю ощущение собственной территории, где он сам выбирает путь. Насколько этот маркетинговый посыл отражает реальность — вопрос открытый, но бренд явно пытается создать не просто автомобиль, а, как говорят англичане, heritage. То есть историю.

Завод в Шушарах: как менее чем за год построили производство

Пожалуй, самая впечатляющая часть этой истории — это то, как быстро удалось запустить производство. Завод в Шушарах, построенный General Motors еще в 2008 году, простоял законсервированным с 2015-го. В 2021-м площадку выкупила корейская Hyundai, но из-за санкций проект так и не был реализован. В итоге в 2024 году завод перешел к холдингу «АГР».

И вот что произошло дальше: в мае 2025 года началась фактически стройка с нуля, а уже в апреле 2026 года заработал конвейер. За год предприятие оснастили современным оборудованием: сварочная линия состоит из 122 промышленных роботов, в покрасочном цехе работают еще 34 робота. На заводе налажен полный цикл — сварка, окраска, сборка.

Пресс-служба Jeland

«Помимо самих процессов качества, автомобили проходят 100%-ное тестирование по всем заданным характеристикам и параметрам. Мы уделили огромное внимание подготовке команды качества», — отмечал генеральный директор холдинга «АГР» Андрей Карагин в интервью «Вестям».

Общая площадь комплекса в Шушарах достигает 683 тысячи квадратных метров, из которых 128 тысяч занимают производственные корпуса. Сегодня здесь трудятся около 2,5 тысячи человек, средний возраст — 35 лет. Мощность завода — до 100 тысяч автомобилей в год, сейчас предприятие работает в две смены.

Кроме того, началась локализация производства компонентов. Автомобили уже комплектуются российскими системами управления кузовной электроникой, телематикой, навигационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», топливными баками, аккумуляторами и выхлопными системами. В ближайшее время планируется локализация турбированных двигателей объемом 1,6 литра, головок блока цилиндров и подушек безопасности.

Jeland J6: первенец марки

Первой моделью, сошедшей с конвейера в Шушарах, стал компактный кроссовер Jeland J6. По сути, это близнец китайского Jaecoo J6, который уже продается в России по аналогичным ценам и с таким же набором опций.

Кроссовер J6 доступен в трех комплектациях. Базовая «Актив» стоит 2 190 000 рублей (с учетом всех выгод) и уже включает светодиодную оптику, 9-дюймовый экран мультимедиа с беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, цифровую приборную панель и зимний пакет с обогревом руля, сидений и лобового стекла.

В комплектации «Комфорт» за 2 549 000 рублей добавляются 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и 13,2-дюймовый экран. Топовый «Престиж» за 2 699 000 рублей предлагает панорамную крышу, вентиляцию передних кресел, адаптивный круиз-контроль и систему кругового обзора.

Пресс-служба Jeland

Пока техника у всех версий одинаковая: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., 6-ступенчатый «робот» и только передний привод. Впрочем, в компании обещают, что уже скоро появится полноприводная модификация J6 с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Ориентировочная стоимость полноприводной версии будет объявлена позднее.

Jeland J7: второй кроссовер

Сразу вслед за J6 в Шушарах запустили Jeland J7 — среднеразмерный кроссовер на базе Jaecoo J7. Цены и комплектации бренд раскрыл в конце июня.

Модель предложат в двух комплектациях: «Комфорт» и «Престиж». Базовая версия стоит 2 649 000 рублей (с учетом всех выгод) и включает дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, круиз-контроль, задние парктроники, систему помощи при спуске и подъеме. В «зимний пакет» входят обогрев передних кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Комплектация «Престиж» с передним приводом обойдется в 3 049 000 рублей. За доплату предлагают панорамный люк, шумоизолирующие передние стекла, голосовое управление, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, электропривод сидений и багажника, обогрев второго ряда, систему кругового обзора, мониторинг скрытых зон и датчик дождя.

Пресс-служба Jeland

Полноприводная версия «Престиж» стоит 3 349 000 рублей. Она дополнительно оснащается адаптивным круиз-контролем, системами удержания в полосе, помощи при перестроении и движения в пробках, а также функцией предотвращения столкновений.

Все модификации J7 оснащаются 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». Мощность двигателя зависит от привода: 150 л.с. для переднеприводных версий и 186 л.с. — для полноприводных.

Примечательно, что исходный Jaecoo J7 стоит столько же — от 2 849 000 рублей, но базовая комплектация у него называется иначе, а между стартовой и топовой версией есть промежуточная за 3 199 000 рублей. Так что Jeland фактически предлагает ту же цену, но чуть другую структуру комплектаций.

Широкий модельный ряд

Модельный ряд Jeland разделен на две серии — J и C. У каждой — своя философия и своя аудитория. J-серия (J6, J7, J8) — это кроссоверы с внедорожным характером. Они ориентированы на активных водителей, которые часто выезжают за город, ценят полный привод, мощные двигатели и уверенность на дорогах с любым покрытием.

Это выбор тех, для кого автомобиль — не просто средство передвижения, а инструмент для путешествий и приключений. C-серия (C5 и будущие новинки) — городские модели с более стильным дизайном, ориентированные на ежедневные поездки по мегаполису.

В ближайшее время ожидается запуск флагманского Jeland J8, технической базой для которого стал Jaecoo J8. Модель получит 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с., 7-ступенчатый «робот» и полный привод. Цены будут объявлены позднее.

Пресс-служба Jeland

В линейке C-серии первой станет Jeland C5 — городской фастбэк, прототип которого был впервые представлен на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Модель длиной 4545 мм оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., роботизированной коробкой, доступны версии с передним и полным приводом. В первом случае коробка — 6-ступенчатая, во втором — 7-ступенчатая.

Как ранее заявляли представители бренда, к концу 2026 года модельный ряд Jeland расширится до шести автомобилей, которые закроют ключевые сегменты рынка кроссоверов.

Сделаны для России

По словам представителей бренда, все автомобили Jeland создаются с учетом российских дорожных и климатических условий. Особое внимание уделено защите кузова от коррозии: днище и скрытые полости обрабатывают воском и дополнительными антикоррозийными материалами, включая антигравийную и антишумную защиту. Такой комплекс мер, как заверяют в компании, повышает устойчивость автомобилей к воздействию влаги, реагентов и перепадов температур.

Мнение экспертов

Участники рынка оценивают появление Jeland положительно. Локализация производства — это шаг вперед для российской автомобильной промышленности. Как отмечает автомобильный аналитик Артем Бобцов, эта история может положить начало давно ожидаемому снижению цен на кроссоверы. Если компании удастся локализовать достаточное количество компонентов, автомобили могут перестать дорожать, а возможно, даже подешевеют за счет снижения влияния утильсбора по специальному инвестконтракту.

Пресс-служба Jeland

«Будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен. Если общее количество локализованных автомобилей достигнет необходимого уровня, есть все шансы на то, что все бренды, которые производят в России, могут подешеветь, — рассуждает Бобцов. — Или, по крайней мере, перестать дорожать. Это уже будет хорошо».

Дилерская сеть бренда уже насчитывает более 187 центров в 95 городах России — от Калининграда до Владивостока. Это значит, что купить и обслуживать Jeland можно практически в любом регионе страны.

Резюме

Jeland — это бренд, который делает ставку на локализацию производства, приспособленность к российским условиям эксплуатации и широкую дилерскую сеть. По сути, это попытка создать российский продукт с использованием лучших современных технологий и комплектующих.