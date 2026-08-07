Посадил всех и скинул ядерную бомбу: каким президентом мог бы стать ИИ

Кто умнее: нейросеть или президент США? Вопрос, на первый взгляд, очевидный и даже глупый. Ну как можно сравнивать относительно примитивный искусственный интеллект с человеческим мозгом? Особенно — с мозгом человека, возглавляющего самое могущественное государство на планете. Раз он пришел к власти, то наверняка не дурак.

Возможно, примерно так же думали и социологи YouGov, когда предлагали американцам в шутку сравнить интеллектуальные возможности Дональда Трампа с новейшими моделями нейросетей. Результаты, однако, получились неожиданными.

67% респондентов заявили, что ИИ — лучше или как минимум не уступает Трампу в интеллекте и компетенциях. То есть при замене живого Дональда на цифрового никто не заметит разницы. А возможно, даже скажут «спасибо» за более смышленого главу государства.

Можно подумать, что опрос YouGov — это просто одно из многих проявлений ненависти к нынешнему президенту США. В конце концов, недоброжелателей у него хоть отбавляй. Но чем дальше углубляешься в исследование, тем больше его результаты заставляют задуматься.

Ведь, по мнению людей, ИИ также выигрывает на фоне вице-президента США Джей Ди Вэнса (60%), его предшественницы Камалы Харрис (61%), Джо Байдена (66%) и даже Барака Обамы (55%). Уж кого-кого, а 44-го президента США многие американцы до сих пор любят.

Результаты этого исследования заставили меня серьезно задуматься. А что, если я и правда проморгал тихую революцию? Неужели ИИ уже сейчас развился настолько, что способен эффективно заменять сильнейших мира сего? Напомню, еще недавно основная претензия к нейросетям была в том, что они — просто языковые модели и не умеют работать за пределами заложенных в них алгоритмов. Столкновение с чем-то новым ломает все установки искусственного интеллекта. А умение адаптироваться и принимать нетривиальные решения — главный навык такой профессии, как президент страны.

Впрочем, сейчас этот аргумент уже не кажется таким железобетонным. Только за последний месяц ИИ-гиганты OpenAI и Anthropic сообщили о нескольких инцидентах, когда новейшие модели «своевольничали», сбегали из тестовых сред и отправлялись взламывать чужие сайты и базы данных, хотя разработчики не просили их этого делать. Иными словами, нейросети начинают креативить, а пропасть между ними и нами стремительно сокращается.

Или все-таки нет?

Чтобы окончательно расставить все точки над i, я решил не пускаться в пространные рассуждения, а испытать наших цифровых друзей на деле. Попросил трех чат-ботов сыграть роль президента гипотетического государства в политической симуляции. Раз уж все началось с Трампа, то я предложил нейросетям сценарий, приближенный к ситуации накануне войны США с Ираном. Цель поставил простую: заставить противника отказаться от ядерного оружия и при этом удержаться у власти. Действовать ИИ должны были максимально прагматично.

Результат получился по меньшей мере интересным. Цели сценария успешно выполнили два из трех ИИ. Одна нейросеть очень старалась удержать ситуацию под контролем: маневрировала между неуступчивыми противниками, пацифистской публикой и жаждущими крови ястребами-элитариями. С большой неохотой согласилась на ограниченные военные удары, но как только открылось окно для дипломатии — сразу же свернула боевые действия и подписала соглашение.

Ее «коллеги», впрочем, были не такими благоразумными. Второй кандидат на пост президента, видимо, догадался, что отыгрывает Трампа — поэтому, как и реальный прототип, он без колебаний начал войну уже на первый ход. Как только боевые действия пошли не по плану, мой ИИ резко сдал назад и начал всеми силами пытаться выйти на мирную сделку. По ходу дела нейросети пришлось пойти на серьезные уступки противнику, но договор с ним она все-таки заключила (предварительно бросив за решетку всех критиков, кто мог расшатать ее трон).

Третий испытуемый на поверку оказался принципиальным игроком. Всю симуляцию он только и делал, что выбирал самые жесткие варианты действий — даже несмотря на то, что раз за разом терпел поражение. Попытки вывести его в конструктивное русло не привели к успеху.

В итоге мы дошли до этапа, когда ИИ-президент загнал себя в безвыходную ловушку и занес цифровой палец над «красной кнопкой». Чтобы избежать ядерного апокалипсиса, мне пришлось свергать его и объявлять, что игра закончена.

Потом я, конечно же, поинтересовался у нейросети, чем она вообще думала. ИИ тонко намекнул, что я не оставил ему выбора, поскольку задал слишком жесткие рамки симуляции. Ну, допустим…

Какой вывод можно сделать из моего маленького эксперимента? Нейросети показали, что копировать политический стиль президента США они точно могут. Вот только по-настоящему человеческой гибкости и креатива ни один ИИ мне не продемонстрировал. Несмотря на разные подходы, они действовали строго в соответствии заданному шаблону, боясь отойти от него даже на шаг.

Возможно, дело было в том, что я проводил тесты не с самыми умными моделями искусственного интеллекта. Но случай с ядерной бомбой был весьма показательным: доверять машине рулить целым государством еще слишком рано.

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