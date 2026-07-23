Агроном, оператор и аналитик данных в одном лице: как дроны создают новые гибридные профессии

Еще несколько лет назад работа с беспилотниками ассоциировалась в основном с управлением летательными аппаратами при транспортировке грузов, мониторинге лесов и обработке полей. Сегодня отрасль стремительно развивается, а вместе с этим растет спрос на инженеров-конструкторов, разработчиков ПО, экспертов по цифровому моделированию и других специалистов, обеспечивающих полный цикл создания и эксплуатации БАС. Их готовят по федеральному проекту «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» , объединяющий образовательные организации, работодателей и будущих специалистов. Как беспилотники меняют рынок труда, какие компетенции востребованы и как построить карьеру в перспективной технологической отрасли — в материале «Газеты.Ru».

Точка роста

Разработка и внедрение беспилотников в экономику – одно из самых быстрорастущих технологических направлений в России. Оно развивается по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»: разработчики БАС и комплектующих для них получают финансовые и другие виды поддержки. Важнейшее направление нацпроекта – подготовка квалифицированных специалистов.

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» стартовал в 2024 году. За два года его работы в российских вузах запущено 614 образовательных программ, охватывающих весь цикл работы с беспилотниками – разработку и сборку аппаратов, управление полетами, обработку данных. С 2026 года до 70% учебного времени приходится на практику.

К проекту уже подключились более 70 регионов и 50 образовательных организаций, включая Университет Иннополис, Томский госуниверситет, Самарский национальный исследовательский университет, МФТИ, МАИ, МГТУ им. Баумана и другие.

На базе «Университета 2035» запущены программы дополнительного профессионального образования. В 2025 году обучение по ним прошли более 12 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали: управление БАС с учетом различных сценариев применения, разработка программного обеспечения, обслуживание и ремонт беспилотных воздушных судов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В этом году обучение специалистов продолжено на базе 33 межрегиональных центров подготовки кадров (МЦПК), отобранных по конкурсу. В них есть все необходимое для освоения теоретических и практических навыков. Определены перспективные направления подготовки специалистов, включая автономность, искусственный интеллект, аналитику данных и др. До конца 2026 года по ним планируется обучить не менее 2700 человек.

Также «Университет 2035» с 2024 года участвует в пилотном проекте по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере БАС. Разработаны первые три новых профессии «Инструктор по обучению операторов (внешних пилотов) беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», «Механик по ремонту и техническому обслуживанию беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», «Специалист по получению и обработке данных с беспилотных воздушных судов», по которым предусмотрено профессиональное обучение. За теоретический блок программы отвечает «Университет 2035», а практический – организация-участник, отобранная по конкурсу. Спрос на обучение кадров по новым профессиям растет и в текущем году. В настоящее время проводится сбор отраслевого заказа для определения объемов подготовки специалистов.

Гибридные профессии

Широкое внедрение беспилотных авиационных систем в различные отрасли экономики приводит к появлению новых профессий, которые объединяют компетенции из разных областей. Такие специалисты работают на стыке нескольких дисциплин, что позволяет им лучше понимать весь производственный процесс и быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.

Особенно востребованными гибридные профессии становятся в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, где беспилотные технологии все активнее используются для решения прикладных задач.

Один из примеров – системный архитектор БАС. Это инженер, который совмещает знания в области механики, программирования и радиоэлектроники. Его задача – не просто собрать беспилотник из отдельных компонентов, а спроектировать его как целостную систему, в которой все элементы работают слаженно.

Еще одна новая специальность – геодезист-оператор БАС. Он сочетает навыки пилотирования с компетенциями в геодезии и картографии. Используя беспилотники, такие специалисты создают ортофотопланы, цифровые модели рельефа и трехмерные карты местности, превращая данные аэросъемки в инструмент геопространственного анализа.

На стыке виртуального моделирования и реальной инженерии находится профессия проектировщика цифровых двойников. Такие специалисты создают цифровые копии беспилотников и среды их эксплуатации, что позволяет тестировать поведение аппарата еще до первого реального полета. Это помогает сократить издержки и отработать различные сценарии без дополнительных рисков.

Развитие беспилотных технологий меняет и аграрную отрасль. Так, агроном-оператор БАС совмещает функции агронома, пилота дрона и аналитика данных. На основе мультиспектральной съемки он определяет участки, требующие обработки, и точечно вносит удобрения или средства защиты растений. Это позволяет выявлять очаги заболеваний и распространения сорняков на ранних стадиях, повышать урожайность и снижать химическую нагрузку на поля.

В энергетике востребованы операторы-диагносты ЛЭП. Они объединяют навыки пилотирования беспилотников со знаниями в области энергетики и технической диагностики. С помощью дронов такие специалисты обследуют линии электропередачи, выявляя дефекты изоляторов, коррозию, перегревы и другие механические повреждения.

По мере развития отрасли спрос на специалистов, способных работать на стыке нескольких направлений, будет расти. Именно такие профессионалы формируют новое поколение кадров для индустрии беспилотных авиационных систем.

Как это происходит на практике

«Мне всегда нравилось что-то летающее, поэтому и заинтересовался БАС», – рассказал «Газете.Ru», – разработчик БАС Владимир Кузнецов. Он учится на третьем курсе механико-математического факультета МГУ и занимается разработкой программного обеспечения для дронов в московской компании «Сверх». Владимир – гибридный специалист, который одновременно обладает компетенциями механика, программиста и математика.

«Когда работаешь с дронами, даже если разрабатываешь ПО, нужно понимать как он устроен, какие в нем есть узлы для того, чтобы быстро решать постоянно возникающие проблемы, а также, чтобы лучше понимать, как и в какую сторону разрабатывать ПО. Тот момент, что обучение у меня связано с механикой, а механика – это работа с теоретической составляющей механических систем, мне сильно помогает, потому что я лучше понимаю всю суть устройства и полета дрона. Гибридному специалисту намного легче перестроиться и быть гибким в различных ситуациях», – поделился разработчик БАС в компании «Сверх» Владимир Кузнецов.

Работу на стыке разных отраслей выбрал для себя и Иван Каширин, инженер-производственник БАС из Санкт-Петербурга. Суть его работы в сквозном проектировании летательных аппаратов. По словам Ивана, когда в одном человеке уживаются электронщик, конструктор и технолог, исчезает главная проблема любого производства: разрыв между идеей и воплощением.

«Сегодня мало быть просто хорошим электронщиком. Чтобы создать по-настоящему надежный продукт, нужно видеть все изделие целиком – от первого резистора до физики материалов корпуса. Для меня 3D-печать, схемотехника и механика – это не разные профессии, а единый набор инструментов. Если ты понимаешь весь цикл жизни изделия, ты всегда найдешь самое короткое и эффективное решение», – рассказал «Газете.Ru» инженер-производственник Иван Каширин.

Базовая специализация Ивана – инженер-электроник. Он проектирует «мозги» устройства: разрабатывает схемотехнику, занимается разводкой печатных плат и подбирает компоненты. Однако в отрыве от корпуса электроника остается просто куском текстолита. Здесь вступает в силу вторая компетенция – инженера-конструктора. Специалист самостоятельно создает механику, в которой эта электроника будет жить. Он не ждет, пока кто-то нарисует корпус, а проектирует его параллельно с платой. Третья составляющая – технолог аддитивного производства. Такой инженер не просто рисует деталь в CAD-системе, он сразу понимает, как она будет «выращена» на 3D-принтере: какие потребуются поддержки, какая будет усадка, где деталь может лопнуть под нагрузкой.

Алексей Майшев/РИА Новости

На стыке всех этих областей возникает способность видеть изделие одновременно как электрическую схему, как геометрический объект и как физический процесс его изготовления. Гибридность такого специалиста позволяет за один рабочий цикл и развести плату, и спроектировать под нее уникальную оснастку, и тут же отправить ее в печать. Если что-то пошло не так, правки вносятся мгновенно во все три направления сразу.

«Квалификация инженера со стажем растет через решение новых, более сложных задач. Если завтра на рынке появляется новый тип микроконтроллеров с архитектурой, которая позволит снизить энергопотребление прибора вдвое – я буду изучать ее. Если мы решаем импортозамещаться – вопрос обучения даже не стоит. Надо просто открывать документацию, присутствовать на конференциях и учиться. Обучение для меня – это постоянный мониторинг новых материалов для аддитивного производства и стандартов проектирования. Например, постоянно активно развиваются композитные материалы для печати, которые по прочности не уступают алюминию. Чтобы их использовать, нужно заново пересматривать подходы к конструированию. Так что «учеба» – это ежедневный процесс: изучение документации, работа с новыми программными пакетами и, что самое важное, натурные испытания того, что ты спроектировал», – поделился инженер-производственник Иван Каширин.

Место встречи

Точная настройка учебных программ и успешное трудоустройство специалистов невозможны без выстраивания прочных связей с работодателями. Эту задачу решает Цифровой реестр кадров БАС, запущенный в октябре 2025 года. Он задуман как единая площадка для всех участников отрасли. Здесь специалисты могут строить карьерную траекторию, образовательные организации – привлекать слушателей на свои программы, а работодатели – находить специалистов с необходимыми компетенциями.

Сегодня на платформе зарегистрированы более 31 тыс. пользователей и свыше 240 организаций. Специалистам доступны более 200 образовательных программ, на обучение по ним уже подано более 5 тыс. заявок.

Среди основных разделов платформы – вакансии, обучение, квалификации, мероприятия, новости и аналитические материалы. Специалисты, которые ищут работу, могут фильтровать предложения по сфере деятельности, региону, графику занятости и другим параметрам.

Пользователи создают свои цифровые профили, в которых собрана информация об образовании, квалификациях, опыте и профессиональных достижениях. Реестр позволяет подтверждать данные, участвовать в отраслевых мероприятиях, пополнять портфолио новыми кейсами и находить потенциальных работодателей или заказчиков.

Доктор для беспилотника

Развитие отрасли приводит к появлению новых узкопрофильных специализаций. На платформе Цифрового реестра кадров БАС выстроена целая система подтверждения микроквалификации специалиста. Компании размещают описание микроквалификации, по которой их сотрудник впоследствии может пройти аттестацию. В этом плане Реестр предоставляет цифровую площадку корпоративному сектору для оперативного учета тех навыков, которые еще в общем законодательном поле не оформлены.

Путь подтверждения своих навыков прошел Сергей Дайнеко, сотрудник компании ООО «КБ «ЦБС» (Тульская область). «Я зарегистрировался в реестре и заполнил свой профиль: данные об образовании, опыте работы, о том, что умею. Я подтвердил микроквалификацию «Специалист по дефектовке мультироторных БАС». Результаты были занесены в реестр. По итогам руководство компании предложило мне взять на себя дополнительные обязанности и повысило зарплату. Реестр помог мне получить повышение внутри организации, без смены места работы», – рассказал специалист «Газете.Ru».

Виталий Невар/РИА Новости

Сергей продолжает пользоваться платформой. Он отслеживает анонсы мероприятий – конференций, семинаров, профессиональных соревнований. Изучает каталог образовательных программ. «В реестре много курсов, которые сейчас востребованы, – сразу видно, куда стоит двигаться. Я сейчас активно подбираю курсы повышения квалификации – удобно, что программы собраны в одном месте, можно запланировать обучение в наиболее подходящее для себя время. Иногда просматриваю вакансии, чтобы понимать ситуацию на рынке и ориентиры по зарплате», – отметил Сергей Дайнеко.

Однако «главная ценность платформы» для него – это все же «возможность не только написать о своих навыках, но и официально их подтвердить. Пройти оценку и получить запись в системе, которую видит работодатель».

Не только кадры

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» поддерживает разные направления развития новой отрасли и создает условия для разработки и применения российских дронов. Так, разработчики беспилотников могут получить грант в размере до 100 млн руб. на оформление конструкторской документации или 250 млн руб. на сертификацию нового летательного аппарата. Также продавцы дронов имеют возможность вернуть часть прибыли, недополученной из-за скидок покупателям.

У компаний, которые хотят использовать российские беспилотники в своей работе, есть возможность взять их в лизинг по льготной ставке. А резиденты научно-производственных центров могут компенсировать до 90% затрат на НИОКР.

Чтобы заниматься производством беспилотных авиасистем и комплектующих для них, необходимо получить лицензию и разрешение на ведение этой деятельности.

Сегодня сделать это можно через «Госуслуги». Причем благодаря административной реформе количество необходимых документов сократилось – в два раза для получения лицензий и в 1,5 раза для оформления разрешений.