«Все рухнуло в одно мгновение». Больше ста человек погибли при землетрясении в Колумбии

Число погибших при землетрясении в Колумбии выросло до 169 человек

В результате мощного землетрясения на западе Колумбии погибли более 130 человек, 570 получили ранения. Как сообщили местные власти, были повреждены более 1500 домов, десятки зданий обрушились. Что известно о катастрофе и почему в регионе регулярно происходят землетрясения — в материале «Газеты.Ru».

По меньшей мере 132 человека погибли и еще 570 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в понедельник, 10 августа, на западе Колумбии, сообщил канал CNN со ссылкой на колумбийскую ассоциацию столиц. Повреждения получили более 1500 зданий.

Обновлено: впоследствии радиостанция BluRadio сообщила об увеличении числа погибших до 169.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло около 07:34 утра по местному времени. Его эпицентр находился на глубине около 107 км в регионе Чоко , примерно в 280 км к западу от крупного города Богота.

В стране объявили чрезвычайное положение. Аэропорты Перейры, Манисалеса, Армении, Картаго и Буэнавентуры принимают и отправляют только медицинские и государственные рейсы.

Глава государства Абелардо де ла Эсприэлья уже находится в городе Кибдо в департаменте Чоко, а вице-президент Хосе Мануэль Рестрепо прибыл в Перейру, где зафиксировано наибольшее число погибших. После этого он отправится в Манисалес.

«Мы не собираемся оставлять людей одних. Они в наших сердцах, и мы будем заботиться о них со всей решимостью», — сказал президент Колумбии.

Поисково-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан направил в наиболее пострадавшие регионы 100 столичных спасателей.

Разрушения и последствия в городах

В пяти ключевых городах Колумбии был объявлен красный уровень опасности. Сильнее всего пострадал департамент Рисаральда . Как сообщил радиостанции BluRadio губернатор Хуан Диего Патиньо, только в городе Перейра, население которого составляет 500 тыс. человек, погибли не менее 60 жителей. Город находится менее чем в 64 км от эпицентра землетрясения.

«Все рухнуло в одно мгновение», — рассказал блогер Гальегос изданию Noticias Telemundo Ahora. В момент катастрофы он находился в аэропорту Перейры и вел прямую трансляцию.

В городе Кали (департамент Валье-дель-Каука) было разрушено не менее 20 крупных зданий. Как сообщают СМИ, спасателям удалось живыми извлечь из-под обломков женщину с младенцем.

Спасатель Карлос Ортис рассказал, что в первые несколько минут после обрушения среди обломков царила тишина. Но через 20 минут из-под завалов стали доноситься голоса людей.

«К счастью, мы нашли шестимесячного ребенка с матерью, это вселило в нас большую надежду. Мы уже спасли семь человек и сейчас ищем еще одного. Мы слышали сигналы от пожилой пары и их 7-летнего внука», — добавил Ортис.

Хорхе Монкайо, 64-летний таксист из Кали, сообщил, что в момент обрушения видел, как над городом поднимались клубы пыли.

«Весь мой дом затрясся. Я никогда не видел такого мощного землетрясения. Мы благодарим Бога за то, что остались живы», — сказал он.

69-летний житель Кали Сауль Паз поделился с Reuters своим ощущением в момент катастрофы.

«Думаю, если бы это длилось еще пять секунд, ничего бы не осталось. Есть люди, у которых еще вчера был дом и машина, а сегодня утром у них ничего нет», — рассказал он

В Манисалесе (департамент Кальдас), зафиксированы серьезные разрушения в историческом центре. Рухнула башня Кафедрального собора Богоматери Розария — самого высокого храма в Колумбии.

«Все кричали, я увидела, как из соседних зданий поднимается пыль, а из стен выпадают кирпичи. Через каждое одно-два здания видны выпавшие кирпичи и куски отвалившейся штукатурки», — рассказала ВВС женщина, остановившаяся в гостинице города.

Также пострадали города Армения (департамент Киндио) и Кибдо (департамент Чоко).

В Кали, Каларке и Манисалесе был введен комендантский час, чтобы предотвратить мародерство и нарушения общественного порядка во время перебоев с электроснабжением в некоторых районах.

В регионе в результате землетрясения полностью разрушены или эвакуированы 3 крупные больницы. В Университетском госпитале дель Валье в Кали рухнул один из блоков, пострадали педиатрическое и неонатальное отделения . Частично разрушены не менее 52 школ.

«Огненное кольцо» землетрясений

Колумбия расположена вдоль сейсмически активного Тихоокеанского «огненного кольца». Ежемесячно здесь регистрируются тысячи землетрясений, в большинстве случаев — незначительные.

Сейсмолог из Северо-Западного университета Сьюзан ван дер Ли пояснила, что землетрясение не должно было вызвать серьезных последствий, так как эпицентр был расположен глубоко под земной корой.

«Но при такой магнитуде он действительно вызвал очень сильные толчки», — сказала она.

Колумбийская геологическая служба сообщила, что в день землетрясения было зафиксировано 47 афтершоков, самый мощный из повторных толчков достиг магнитуды 5,0. Вероятность новых подземных толчков сохраняется.

В результате предыдущего масштабного землетрясения магнитудой 6,2 в 1999 году в Колумбии погибло более 1000 человек. Большая часть из них — в окрестностях Армении и Перейры.