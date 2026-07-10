Дом вместо квартиры. Почему все больше россиян предпочитают жить за городом?

Еще недавно собственный дом для многих россиян был мечтой, а сегодня индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) переживает масштабный подъем: рынок ставит рекорды по вводу жилья, государство делает строительство безопаснее, а современные загородные поселки напоминают городские кварталы. Почему собственный дом становится выбором миллионов семей и как меняется подход к развитию ИЖС — в материале «Газеты.Ru».

Не мечта, а новый стандарт жизни

Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, 64% россиян предпочли бы жить в доме, а квартиру выбрали лишь 34% опрошенных.

По данным ДОМ.РФ, среди тех, кто сегодня строит индивидуальные дома, 38% – семьи с двумя и более детьми, а 31% — с одним ребенком. Около 1,4 млн семей, строящих собственный дом, думают о рождении детей в ближайшие пять лет, а каждая седьмая семья планирует третьего или последующего ребенка.

Индивидуальное жилищное строительство перестает быть нишевым сегментом. Для миллионов россиян собственный дом становится частью долгосрочных жизненных планов. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние семь лет объем ИЖС вырос почти на 65%. С 2019 года в России ввели в эксплуатацию более 728 млн квадратных метров жилья, более половины из них – частные дома.

«В последние годы мы видим устойчивый интерес россиян к индивидуальному жилищному строительству. В 2025 году был достигнут максимальный показатель по вводу частных домов за всю историю — 63,5 млн квадратных метров. Такой результат стал возможен в том числе благодаря распространению льготного ипотечного кредитования на ИЖС, программе социальной газификации и присоединения к электросетям», — отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По поручению президента России Владимира Путина утвердили комплекс мер финансового и нефинансового характера, направленных на дальнейший роста сектора. Они рассчитаны до 2030 года.

Развитие жилищного строительства, модернизация инженерных сетей, благоустройство территорий и создание современной городской среды – ключевые задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему развивают не отдельно взятые проекты, а территории, где жилье появляется одновременно с дорогами, коммунальной инфраструктурой и социальными объектами.

Строительство без лишних рисков

Рост рынка объясняется не только изменением предпочтений россиян. За последние несколько лет заметно изменились и условия строительства.

Если раньше будущему владельцу дома приходилось самостоятельно искать подрядчика, проверять его надежность и брать все риски на себя, то сегодня рынок становится гораздо прозрачнее. Одно из ключевых изменений – распространение механизма эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство.

Теперь деньги заказчика хранятся на специальном банковском счете и перечисляются подрядчику только после полного выполнения обязательств и регистрации права собственности. Если подрядчик сорвет сроки или не выполнит условия договора, средства остаются в сохранности. Такой механизм давно работает на рынке многоквартирных домов.

По словам президента Федерации ИЖС Рамиля Усманова, одним из главных факторов развития отрасли стало сочетание государственных мер поддержки.

«Рынок индивидуального жилищного строительства сегодня переживает настоящий прорыв. В первую очередь — благодаря системной поддержке государства и мерам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Строительство собственного дома перестает быть рискованным и становится доступным, прозрачным и безопасным. Ключевой инструмент здесь — эскроу-счета. Второй важный шаг — цифровой суперсервис типовых решений», – подчеркнул президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

На платформе строим.дом.рф сегодня размещено более 50 тысяч типовых проектов домов от 11 тысяч подрядных организаций. Там можно подобрать проект, выбрать подрядчика, рассчитать стоимость строительства, ознакомиться с ипотечными программами и проконсультироваться.

Расширяется и государственная поддержка: на строительство индивидуальных домов распространяются семейная, ИТ-, дальневосточная и арктическая ипотеки.

За первые четыре месяца года россияне оформили более 10 тысяч кредитов на строительство частных домов. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. 97% всех займов были выданы по льготным программам, а 87% — по программе семейной ипотеки.

Еще один фактор развития ИЖС – программа социальной газификации, которая реализуется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сегодня бесплатно подвести газ к границам участка могут не только владельцы индивидуальных домов, но и жители садоводческих товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Для льготников предусмотрена компенсация расходов на подключение.

Покупая образ жизни

Рост популярности ИЖС меняет не только рынок недвижимости, но и подход девелоперов к новым проектам. Если десять-пятнадцать лет назад загородный поселок ассоциировался с дачей, то сегодня покупатели ждут городского уровня комфорта. В современном поселке вместе с жильем появляются развитые инженерные коммуникации, благоустроенные общественные пространства, спортивные площадки, магазины и сервисы. Предусмотрена удобная транспортная доступность.

Показательный пример — жилой район в Самарской области. Несколько лет назад на его месте было поле. Сегодня на почти 25 гектарах стоят 290 домов, проведены инженерные коммуникации, работают магазины и кафе, оборудованы детские и спортивные площадки, есть фитнес-зал, зоны для воркаута и кроссфита, игры в шахматы и занятий танцами, футбольное поле и хоккейная коробка.

Строительная компания АССЕТ

Для жителей организованы велосипедные маршруты, летом проводят кинопоказы под открытым небом. В радиусе семи минут езды – школы, детские сады, больница, отделение банка.

Основатель компании застройщика Сергей Евсеев отметил, что за последние годы изменились не только проекты, но и ожидания покупателей: «Около 90% жителей наших поселков — это семьи, которые выбирают его для постоянного проживания. Примерно для 80% покупателей решающий фактор – не площадь дома или участка, а развитая инфраструктура, благоустроенная территория, безопасная среда и возможности для семейного отдыха. Люди хотят жить в собственном доме, но сохранить привычный городской уровень комфорта».

По словам Сергея Евсеева, меняется и возраст покупателей: все чаще индивидуальное жилье выбирают молодые семьи.

«Важную роль в этом сыграли меры государственной поддержки. Сначала серьезный импульс рынку дала сельская ипотека под 3%, сегодня спрос поддерживает семейная ипотека. В свою очередь, эскроу-счета делают строительство значительно безопаснее, способствуют повышению доверия покупателей и постепенному формированию цивилизованного рынка», — сказал эксперт.

Еще одна тенденция последних лет — изменение проектов домов. Если раньше покупатели стремились к максимально просторному жилью, то сегодня главное – функциональность. По данным ДОМ.РФ, средняя площадь новых домов с 2023 года сократилась примерно на 8% и составляет около 107 квадратных метров. Популярны универсальные и просторные кухни-гостиные, спальни-кабинеты, многофункциональные хозяйственные помещения. Такой подход позволяет оптимизировать стоимость строительства без потери комфорта.

Уют начинается с инфраструктуры

Горячая вода, тепло, электричество и бесперебойная работа коммунальных систем давно стали привычной частью повседневной жизни. О них вспоминают лишь когда случаются аварии или отключения.

Модернизация коммунального хозяйства сегодня – одна из важнейших задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». За последние пять лет в стране построили и реконструировали более двух тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Качество воды улучшилось для восьми миллионов человек.

Чтобы снизить аварийность, повысить надежность коммунальных сетей и обеспечить жителей качественными услугами, с 2019 года в России последовательно обновляют объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения. С 2025 года эта работа ведется по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». До 2030 года планируют обновить более 7 тысяч объектов коммунального хозяйства и заменить около 88 тысяч километров инженерных сетей. Таким образом, качественные и надежные услуги получат около 20 миллионов жителей страны.

Программа охватывает все регионы, а ее результаты заметны не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

Один из регионов, где результаты этой работы очевидны, – Республика Мордовия. Здесь завершили реконструкцию подводящего водовода, который обеспечивает холодной водой более 90 тысяч жителей Саранска. Трубопровод построили еще в 1970–1980-х, с тех пор он износился — часто случались аварии, потери воды.

Минстрой России

В ходе реконструкции заменили более 6,6 километра трубопровода на современные полиэтиленовые трубы. Они устойчивы к коррозии и рассчитаны на десятилетия службы. Часть работ выполнили методом горизонтально-направленного бурения: коммуникации под автомобильными дорогами и инженерными сетями проложили без масштабного вскрытия грунта и нарушения городской инфраструктуры.

В результате риск аварийных отключений значительно снизился, и жители получили более надежную систему водоснабжения.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Мордовия Асиф Алекберов отметил, что реконструкция водовода стала частью системной программы обновления коммунальной инфраструктуры региона. Постепенно происходит переход от локального ремонта аварийных участков к комплексной модернизации коммунальных сетей.

«До 2028 года планируем привести систему водоснабжения Саранска в нормативное состояние. Только в прошлом году по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» капитально отремонтировали восемь объектов общей протяженностью 19,5 километра. Благодаря этим работам надежность водоснабжения повысится почти для трети жителей города — более 96 тысяч человек», — заявил Асиф Алекберов.

По его словам, применение современных материалов и технологий позволяет не только повысить надежность коммунальных систем, но и значительно снизить затраты на их эксплуатацию, минимизировать аварийность и на десятилетия вперед обеспечить стабильное качество водоснабжения.

Не квадратные метры, а качество жизни

Рост популярности индивидуального жилищного строительства — это не просто смена предпочтений на рынке недвижимости, а переосмысление удобной и счастливой жизни. Сегодня частный дом — это уже не заброшенная дача где-то вдалеке от асфальтированных дорог и коммуникаций. Это комфортабельное жилье в благоустроенном поселке с современной инфраструктурой, детскими площадками, магазинами, спортивными комплексами, налаженным транспортным сообщением.

Главным критерием становится не количество квадратных метров, а качество среды, где люди будут жить.

Развитие ИЖС, обновление коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, программа социальной газификации и внедрение цифровых сервисов — все это постепенно превращается в комплексный подход. Его цель — сделать собственный дом не редкостью или роскошью, а нормой для российских семей.

Люди выбирают не просто дом за городом, а пространство, где можно спокойно растить детей, работать, отдыхать и строить планы на будущее.