Польский депутат Анджей Сливка предложил депортировать из страны безработных украинцев призывного возраста, чтобы из них можно было сформировать подразделения ВСУ. По его подсчетам, таких людей в Польше хватит как минимум на бригаду. Ранее в ЕС выступали против принудительного возвращения украинцев, однако в 2026 году дискуссия возобновилась: в Германии также заговорили о содействии возвращению мужчин мобилизационного возраста, а Владимир Зеленский поддержал эту инициативу.

Депутат польского сейма от партии «Право и справедливость» Анджей Сливка предложил сформировать из находящихся в Польше безработных граждан Украины призывного возраста воинское подразделение для последующей отправки на фронт. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Даже если их только 5%, это по крайне мере бригада, если не дивизия», — сказал депутат. Он добавил, что на Украине «существует большой дефицит солдат».

По мнению Сливки, поиском и задержанием неработающих граждан Украины должны заниматься польские правоохранительные и другие уполномоченные службы.

Депутат считает, что депортация украинцев призывного возраста, не имеющих работы, также позволит решить проблему, которую он охарактеризовал как деятельность «банд неработающих иностранцев».

Ранее вице-председатель «Права и справедливости» Тобиаш Бохеньский заявлял, что в случае победы партии на парламентских выборах 2027 года она намерена добиваться высылки из Польши безработных украинских мужчин, пригодных к прохождению военной службы.

Охота за призывниками

Депортация покинувших Украину с 2022 года мужчин призывного возраста из стран ЕС обратно на родину обсуждается уже последние несколько лет. Еще в 2023 году обозреватель издания Asia Times Стивен Брайан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава.

Брайан утверждал, что ВСУ понесли тяжелые потери в ходе контрнаступления в Запорожской области, из-за которых было необходимо увеличивать темпы мобилизации. Официально это сообщение украинские власти не комментировали.

В 2024 году на фоне обсуждений в СМИ возможной депортации украинцев на родину, Еврокомиссия и ряд стран ЕС прямо заявляли, что не будут принудительно высылать украинских мужчин призывного возраста обратно. Еврокомиссар Илва Йоханссон подчеркивала, что это противоречит Директиве о временной защите, и ЕС поддержит только тех, кто хочет вернуться добровольно.

Украинское правительство также заявляло, что не планирует принудительное возвращение мужчин призывного возраста из-за рубежа. Ольга Стефанишина, занимавшая тогда пост вице-премьера, подтверждала, что ограничений и принудительного возвращения граждан любого пола или возраста в воюющую страну не будет.

При этом в апреля 2024 года МИД Украины запретил консульствам за рубежом предоставлять услуги мужчинам в возрасте 18–60 лет без военно-учетных документов. А в августе того же года о просьбе Зеленского вернуть на Украину мужчин призывного возраста сообщило уже агентство Bloomberg.

«Зеленский пытался заставить своих союзников помочь вернуть в Украину больше мужчин боеспособного возраста, прося их о помощи на двусторонних встречах <…> Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока идет война», — писало агентство.

Поиск мобилизованных

В апреле на совместной пресс-конференции с Зеленским канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти намерены содействовать возвращению украинских граждан призывного возраста на родину, где они смогут пополнить ряды ВСУ. Зеленский эту инициативу поддержал, сообщало издание «Страна.ua».

«Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Вооруженные силы Украины хотели бы, чтобы они вернулись», — заявил Зеленский.

При этом в Раде считают, что масштабной депортации украинцев на родину из Европы не будет. Так, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Европе нет юридических механизмов по высылке украинцев обратно.

«Ни одна из стран Европы сегодня не готова будет отдать нам тех украинцев, которые действительно будут полезны для их экономики. У них дефицит рабочей силы. Если мы говорим о тех, кто не работает, кто получает просто пособие по безработице или находится нелегально или полулегально, то да, действительно, это может произойти», — приводит его слова УНИАН.

Однако позднее издание «Инсайдер.ua» со ссылкой на главу Государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко сообщило, что некоторые находящиеся в странах Евросоюза граждане уже были принудительно возвращены на родину . По ее словам, в первую очередь высылке подлежат украинцы, которые незаконно пересекли границу, не оформили или своевременно не продлили документы, дающие право на проживание, а также допустили серьезные нарушения законодательства страны пребывания.

«Мы видим заинтересованность европейских стран в увеличении числа возвращений наших граждан по процедуре реадмиссии. У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) о возвращении наших граждан», — рассказала Науменко.

А в июле стало известно, что ЕС с марта 2027 года прекратит предоставлять убежище украинским беженцам, «не выполняющим военные обязательства» на родине.