«Ноги немеют, как будто умираешь»: В России проверят БАДы для похудения

Роспотребнадзор начал проверку БАДов для похудения, которые продаются на российских маркетплейсах. Ранее появились сообщения о том, что некоторые препараты содержат сильнодействующее вещество, которое отпускается по рецепту и при бесконтрольном приеме может быть опасно для сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.
«Обещали школьницам похудеть»
Контрольные закупки и лабораторные исследования «Известий» показали, что в таблетках содержатся высокие дозы сибутрамина, в 2-3 раза превышающие дозировки в рецептурных препаратах.
Как пишет издание, основными покупателями таких средств становятся школьницы и студентки. Производители обещают им стройную фигуру и натуральный состав, не упоминая о сибутрамине.
Жительница Воронежа Елена К. рассказала «Известиям», что забила тревогу, когда поведение ее 15-летней дочери резко изменилось. У девочки были сильно расширены зрачки, а временами возникали галлюцинации. Однажды ночью ей показалось, что в комнате находятся ее друзья.
Мать заподозрила, что дочь принимает наркотики, однако девочка это категорически отрицала. Дочь согласилась сдать анализы на наличие препаратов. Пока семья ждала результатов, мать обнаружила у нее таблетки.
«Призналась, что пьет их уже давно, это уже второй курс. Я обратилась к психиатру, назначили лечение. Два месяца пили препараты для мозга, успокаивали психику лекарствами, которые обычно назначают шизофреникам», — рассказала «Известиям» Елена.
Как выяснилось, девочка была подписана на популярные группы в социальных сетях, где подростки соревнуются в том, кто сильнее похудеет.Тем не менее, покупатели рассказывают и о побочных эффектах. Подростки описывают симптомы, схожие с состоянием после приема наркотических веществ: выпадение волос, обмороки, учащенное сердцебиение, слабость и тремор. Некоторые попадали в реанимацию.
«Девочки, побочки страшные! Пью 5-й день, зрачки расширенные, сна нет, головные боли, невроз, ноги немеют, язык немеет, ты будто умираешь», — рассказала покупательница Марина.
Как продавцы обходят маркировку
В России БАДы с 2023 года подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Однако на упаковках препаратов, закупленных «Известиями», такой маркировки не оказалось.
Заместитель руководителя проекта «Не рискуй. Проверь!» Антон Талызенков объяснил изданию, что продавцы могут обходить требования системы, размещая продукцию не в категории БАДов, а в смежных разделах маркетплейсов.
Так, один из препаратов был представлен в категории «Батончики протеиновые кондитерские», другой — как «печенье спортивное».
Все изученные «Известиями» магазины на торговых площадках зарегистрированы в Казахстане — в Алматы, Астане и других городах республики.
Что предпринял Роспотребнадзор
Роспотребнадзор подтвердил, что БАДы, которые попали под проверку, отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.
«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса», — сообщили в ведомстве.
Перед покупкой БАДов россиянам рекомендовали самостоятельно проверять наличие свидетельства о государственной регистрации. Сделать это можно через специализированные поисковые сервисы ЕАЭС и официальный сайт Роспотребнадзора.
Кроме того, ведомство обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием оперативно убрать незарегистрированную продукцию с маркетплейсов.
Торговые площадки, на которых продавались добавки, сообщили, что на время внутренних проверок сняли товары с продажи. Их представители также пообещали усилить мониторинг БАДов.
БАДы с сибутрамином находили и раньше
Это не первый случай, когда сибутрамин обнаружили в БАДах на маркетплейсах.
В 2025 году после проверки Роспотребнадзора и расследования «Известий» с онлайн-площадок сняли несколько препаратов для похудения.
Как установили «Известия», сырье для производства таких средств могло поступать в Казахстан из Китая. В обеих странах сибутрамин запрещен к обороту и производству в составе БАДов, однако в Китае вещество можно приобрести для исследовательских целей.
Средства для похудения под видом известных препаратов
Проблемы со средствами для похудения, которые продаются в интернете, не ограничиваются препаратами с сибутрамином.
В конце июня «Коммерсантъ» сообщал, что на российских маркетплейсах появились сотни предложений капсул и таблеток, в названиях которых продавцы использовали вариации слова «Оземпик». Покупателям обещали «прилив энергии без уколов», быстрое снижение веса» и «блокировку аппетита».
Газета пишет, что такие средства не имеют отношения ни к оригинальному препарату, ни к БАДам и стоят в несколько раз дешевле оригинала.
На маркетплейсах они продаются в форме «турбопорошков», патчей для похудения и фиточаев, в описании которых упоминаются молекулы «Оземпика».
«Судя по заявленным составам, это композиции растительных экстрактов и аминокислот. Ожидать вреда даже при бесконтрольном приеме не стоит, но и терапевтическим эффектом продукт по определению обладать не может», — рассказал «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.