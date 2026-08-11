«Ноги немеют, как будто умираешь»: В России проверят БАДы для похудения

Роспотребнадзор начал проверку БАДов для похудения, в которых независимые лабораторные исследования выявили сибутрамин — сильнодействующее рецептурное вещество, подавляющее аппетит. Как продавцы препаратов обходят обязательную маркировку и что известно о торговле опасными средствами — в материале «Газеты.Ru».

Роспотребнадзор начал проверку БАДов для похудения, которые продаются на российских маркетплейсах. Ранее появились сообщения о том, что некоторые препараты содержат сильнодействующее вещество, которое отпускается по рецепту и при бесконтрольном приеме может быть опасно для сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.

«Обещали школьницам похудеть»

Контрольные закупки и лабораторные исследования «Известий» показали, что в таблетках содержатся высокие дозы сибутрамина, в 2-3 раза превышающие дозировки в рецептурных препаратах.

Как пишет издание, основными покупателями таких средств становятся школьницы и студентки . Производители обещают им стройную фигуру и натуральный состав, не упоминая о сибутрамине.

Жительница Воронежа Елена К. рассказала «Известиям», что забила тревогу, когда поведение ее 15-летней дочери резко изменилось. У девочки были сильно расширены зрачки, а временами возникали галлюцинации. Однажды ночью ей показалось, что в комнате находятся ее друзья.

Мать заподозрила, что дочь принимает наркотики, однако девочка это категорически отрицала. Дочь согласилась сдать анализы на наличие препаратов. Пока семья ждала результатов, мать обнаружила у нее таблетки.

«Призналась, что пьет их уже давно, это уже второй курс. Я обратилась к психиатру, назначили лечение. Два месяца пили препараты для мозга, успокаивали психику лекарствами, которые обычно назначают шизофреникам», — рассказала «Известиям» Елена.

Как выяснилось, девочка была подписана на популярные группы в социальных сетях, где подростки соревнуются в том, кто сильнее похудеет .Тем не менее, покупатели рассказывают и о побочных эффектах. Подростки описывают симптомы, схожие с состоянием после приема наркотических веществ: выпадение волос, обмороки, учащенное сердцебиение, слабость и тремор. Некоторые попадали в реанимацию.

« Девочки, побочки страшные! Пью 5-й день, зрачки расширенные, сна нет, головные боли, невроз, ноги немеют, язык немеет, ты будто умираешь», — рассказала покупательница Марина.

Читайте также 22-летняя девушка впала в кому после 10 месяцев приема таблеток для похудения 04 декабря 2025, 21:20

Как продавцы обходят маркировку

В России БАДы с 2023 года подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Однако на упаковках препаратов, закупленных «Известиями», такой маркировки не оказалось.

Заместитель руководителя проекта «Не рискуй. Проверь!» Антон Талызенков объяснил изданию, что продавцы могут обходить требования системы , размещая продукцию не в категории БАДов, а в смежных разделах маркетплейсов.

Так, один из препаратов был представлен в категории «Батончики протеиновые кондитерские», другой — как «печенье спортивное».

Все изученные «Известиями» магазины на торговых площадках зарегистрированы в Казахстане — в Алматы, Астане и других городах республики.

Что предпринял Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подтвердил, что БАДы, которые попали под проверку, отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

«В настоящее время Роспотребнадзор проводит мероприятия по проверке реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса», — сообщили в ведомстве.

Перед покупкой БАДов россиянам рекомендовали самостоятельно проверять наличие свидетельства о государственной регистрации. Сделать это можно через специализированные поисковые сервисы ЕАЭС и официальный сайт Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием оперативно убрать незарегистрированную продукцию с маркетплейсов.

Торговые площадки, на которых продавались добавки, сообщили, что на время внутренних проверок сняли товары с продажи . Их представители также пообещали усилить мониторинг БАДов.

БАДы с сибутрамином находили и раньше

Это не первый случай, когда сибутрамин обнаружили в БАДах на маркетплейсах.

В 2025 году после проверки Роспотребнадзора и расследования «Известий» с онлайн-площадок сняли несколько препаратов для похудения.

Как установили «Известия», сырье для производства таких средств могло поступать в Казахстан из Китая. В обеих странах сибутрамин запрещен к обороту и производству в составе БАДов, однако в Китае вещество можно приобрести для исследовательских целей.

Средства для похудения под видом известных препаратов

Проблемы со средствами для похудения, которые продаются в интернете, не ограничиваются препаратами с сибутрамином.

В конце июня «Коммерсантъ» сообщал, что на российских маркетплейсах появились сотни предложений капсул и таблеток, в названиях которых продавцы использовали вариации слова «Оземпик» . Покупателям обещали «прилив энергии без уколов», быстрое снижение веса» и «блокировку аппетита».

Газета пишет, что такие средства не имеют отношения ни к оригинальному препарату, ни к БАДам и стоят в несколько раз дешевле оригинала.

На маркетплейсах они продаются в форме «турбопорошков», патчей для похудения и фиточаев, в описании которых упоминаются молекулы «Оземпика».

«Судя по заявленным составам, это композиции растительных экстрактов и аминокислот. Ожидать вреда даже при бесконтрольном приеме не стоит, но и терапевтическим эффектом продукт по определению обладать не может», — рассказал «Коммерсанту» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.