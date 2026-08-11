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«Главное — характер»: умерла актриса и балерина Наталья Трубникова

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Балерина и актриса Наталья Трубникова скончалась на 72-м году жизни в своей московской квартире. Она страдала болезнью Паркинсона. По данным «СтарХит», тело артистки обнаружила ее соседка.

«Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней и нашла Трубникову без признаков жизни — она умерла, сидя на диване», — заявил источник издания.

Трубникова родилась в Москве 17 июля 1955 года. В раннем детстве она увидела по телевизору Майю Плисецкую в номере «Умирающий лебедь» и с тех пор мечтала стать балериной. Сначала девочка занималась в кружке при Театре киноактера, а в девять лет выдержала огромный конкурс и поступила в хореографическое училище Большого театра.

Во время учебы она регулярно выходила на главную сцену страны, а после выпуска в 1973 году пришла работать в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1976-м балерина дебютировала в кино, сыграв капитана корабля из фантазии Остапа Бендера в «12 стульях». А через два года в ее карьере случился драматический поворот. Режиссер Леонид Квинихидзе утвердил Наталью Трубникову на роль принцессы Мелисенты в мюзикле «31 июня».

Ее утонченная внешность и балетная грация мгновенно покорили зрителей, но вскоре ее партнер по фильму Александр Годунов уехал в США и попросил политическое убежище. После этого в «Мосфильме» появилось негласное правило — не брать на главные роли артистов балета.

После этого Трубникова превратилась в «актрису кинопроб» — режиссеры раз за разом утверждали других кандидаток. Но балерина с детства знала: «Главное — характер».

До завершения карьеры она танцевала на сцене родного театра, работала хореографом. Кроме того, Трубникова помогала мужу, артисту балета Анатолию Кулакову, открыть собственную школу моделей.

С супругом балерина прожила в браке 47 лет. Кулаков скончался в 2022-м от бронхоспазма, и Трубникова тяжело переживала его уход.

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