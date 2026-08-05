«Речь идет о гегемоне»: чьи уши торчат за штурмом Испании мигрантами

В прямом смысле «наплыв» марокканских мигрантов на испанские территории выглядит почти как военная операция. 60 тысяч человек — это не просто стихийный всплеск миграционной активности. Поверить, что людская масса, по численности равная пяти пехотным дивизиям, может сама, как лавина, сойти и катиться в нужном направлении, невозможно. Причем армия эта — не просто масса людей, а организованные подразделения с командованием и действующие на основании устава.

Саранча действует согласно ветру и инстинктам. Но люди — не саранча. Им надо есть, пить, знать время сбора и получить сигнал к началу движения.

В эпоху социальных сетей только вопрос оповещения стал более простым. Но главный вопрос — это мотивация. Зачем все эти люди в одно время двинулись штурмовать испанские границы?

Конечно, внешне либеральное решение Верховного суда Испании дало будущим мигрантам надежду. Согласно решению, государство вправе разворачивать и отправлять назад сразу только пешеходных нарушителей границы. А тех, кто нарушил границу по морю, — нет. Видимо, логика суда базировалась на необходимости соблюдать правила безопасности и невозможности разворачивать сходу плывущих на примитивных плавсредствах людей.

За это решение Верховный суд подвергся жесткой критике со стороны премьера Испании. Но ничего особенного в таком решении нет. И потом, если бы именно решение было детонатором, взрыв произошел бы сразу и потом мы бы увидели равномерно распределенные попытки пересечения границ. Таким образом, решение ВС — не мотивация и даже не условие.

Ранее такие попытки массового штурма границ уже были. И всегда марокканская власть использовала мигрантов как способ политического давления.

Поскольку я по профессии политтехнолог, то оцениваю не только эффективность мероприятий, но и технологичность. Самая моя любимая история случилась пять лет назад, когда Испания приютила и оказала медицинскую помощь лидеру сепаратистов, требующих независимости Западной Сахары. Это спорная территория, на которой сепаратисты хотят построить независимое государство с очень громким названием Сахарская Арабская Демократическая Республика. С ними борется Марокко, но их же поддерживает Алжир. Тогда пять тысяч беженцев многого добились. В частности, был уволен глава МИД Испании. Так и создаются условия для подобных действий. Отсутствие жесткой позиции перед шантажом со стороны Испании и Евросоюза.

Примеры по Евросоюзу разбирать не буду. На наших глазах ЕС из экономического союза превратился в орган, тотально поощряющий любые возможные либеральные вольности. И не видят, когда со стороны стран — не членов ЕС поступают конструктивные предложения, а когда это просто шантаж. Участие марокканских властей во всех этих миграционных демаршах очевидно. В этот раз пограничники не просто пропустили огромную толпу, но и препятствовали возвращению своих сограждан. По-своему: бросались в тех, кто возвращается, камнями.

Отсутствие решимости у мигрантов тоже очевидно. Большинство сразу начали возвращаться назад, словно проплачен был только путь через границу. А возвращение назад — это возврат в страну в экономическом кризисе. Где нет работы и тем более пособий.

Но и Испания в данном случае — это только африканский анклав. Впереди еще Гибралтар. И вся испанская армия, которая немедленно мобилизовалась в ответ.

Массовость нынешнего мероприятия и даже, можно сказать, его грандиозность вполне достоверно указывают на присутствие в проекте более опытных и продуманных «партнеров».

Принижать марокканские власти не стоит. Они далеко не просты. Один скандал со шпионскими приложениями в смартфонах премьера Испании и членов правительство чего стоит. Доказать юридически причастность марокканских спецслужб не смогли. Но де-факто у испанской контрразведки не было сомнений. Речь идет об участии мирового гегемона и его «близких» в проекте для придания ему «другого уровня».

Испания довольно жестко и активно выступала против действий Израиля в секторе Газа. Это раз. Испания отказала США в использовании своих аэродромов при бомбежках Ирана. Это — два.

И все это было бы очень похоже на теорию заговора. Типа «в регионе все, что происходит, не происходит без ЦРУ и Моссада». Очень похоже, если бы не ранее заключенные международные договоры: Марокко еще в 2020 году подписало Авраамовы соглашения. Именно с США и Израилем.

Это самый настоящий союзнический договор между тремя странами: Марокко, США и Израилем. Понимая, какой мощный инструмент у них в руках, власти США в начале весны открыто угрожали Испании наплывом мигрантов. Как часто бывает у американцев, нисколько не волнуясь о «торчащих ушах». А тут еще Испания подписала экономическое соглашение с Алжиром — самым главным региональным противником Марокко. То есть сами добавили объективных условий для открытой конфронтации.

Но вместо открытой борьбы власти Марокко, при очевидной поддержке сильных союзников, предпочли проверенные методы. И послали на границу с Испанией 60 тысяч человек.

Участники штурма границ почти сразу начали так же массово возвращаться на родину. А в Испании развернули полевой морг на 200 мест. Из них 70 уже заняты. Похоже, Верховный суд был прав, и нарушение границ по воде намного опаснее.

Кстати, испанские территории в Африке тоже, по мнению Марокко, спорные.

Это не очень красиво. Независимость королевство Марокко получило от Испании без войны и кровопролития. Это была добрая воля Испании. А королевства должны все-таки иметь преемственность и лучшую, чем у демократических режимов, память.

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