«Ракеты снова не сбиты»: Россия нанесла групповой удар по Киеву и Запорожью

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим объектам в Киеве и Запорожье. По данным Минобороны РФ, среди пораженных целей оказались терминал «Новой почты», складской комплекс с тысячами FPV-дронов и комбинат «Запорожсталь». Украинская сторона сообщила об ударах ракетами «Циркон» и «Искандер», а также 120 БПЛА, попадания зафиксированы на 21 объекте.

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам в Киеве и Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве уточнили, что в Киеве поражен терминал «Новой почты» : на сортировочном комплексе было организовано хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, под удар попал транспортно-логистический центр «Киев-3» , расположенный на территории офисно-складского комплекса «Сан-парк» площадью около 50 тыс. кв. м. По данным Минобороны, там хранились до 15 тыс. ударных FPV-дронов, в том числе аппараты «Бешкет», «Спук», «Комик-А» и «Горобец» с тепловизионными камерами, а также наземные станции управления и комплектующие.

Мэр Киева Виталий Кличко ночью сообщал о серии взрывов в украинской столице. В городе дважды объявляли воздушную тревогу. Издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинских властей сообщает, что удары по целям в Киеве наносились баллистическими ракетами. В Шевченковском районе в результате попадания образовались две воронки, были повреждены остекление здания и газопровод. Еще одно попадание было зафиксировано в «складском помещении», где начался крупный пожар, охвативший около 1,2 тыс. кв. м.

В Запорожье удар был нанесен по металлургическому комбинату «Запорожсталь» , входящему в группу «Метинвест». Это предприятие производит листовой прокат, который используется при изготовлении защитных и фортификационных конструкций, элементов бронирования военной техники и бронепластин, отметили в МО РФ. Кроме того, на территории завода осуществлялась установка на тяжелую бронетехнику защитных экранов от ударов FPV-дронов.

Издание «Страна» сообщает, что в Запорожье были повреждены «промышленные и инфраструктурные объекты». В свою очередь глава украинской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что после ударов в городе возникли перебои с электроснабжением.

«Тактически ночь — про замыкание контура. В Киеве выбивают склад готовых дронов и узел, через который в производство БПЛА идут комплектующие. В Запорожье — сталь, из которой на противоположной стороне фронта варят экраны и броню против этих же дронов», — заявил военный корреспондент Александр Коц.

Воздушные силы Украины не раскрыли количество ракет, запущенных российскими войсками в ходе ночной атаки, а также число перехваченных целей, отмечает «Страна.ua». По данным ВСУ, удары по Киеву и Запорожью наносились ракетами «Циркон» и «Искандер», а также 120 ударными беспилотниками. При этом сообщалось о попаданиях на 21 объекте, а еще в пяти местах было зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

«Из этого можно сделать вывод, что ракеты снова не были сбиты», — констатирует издание.

Минобороны России за последнюю неделю регулярно сообщает о поражении объектов украинской военной промышленности и связанной с ней инфраструктуры. Так, 5 августа российские войска нанесли удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Еще одна атака последовала 8 августа, когда, по данным ведомства, в украинской столице были поражены склад горюче-смазочных материалов и предприятие военно-промышленного комплекса.