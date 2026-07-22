Россияне cмогут заказать флагманы Samsung в чате с Алисой AI

Россияне смогут оформить заказ на новую линейку складных смартфонов Samsung через чат с Алисой AI. Прием заказов стартовал в день мировой премьеры устройств, сообщили в компании.

Уточняется, что через чат с ИИ-ассистентом пользователям доступен заказ трех моделей новой линейки: Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8. На российском рынке это первый случай, когда ИИ-ассистент стал каналом запуска флагманской линейки международного бренда.

Для оформления заказа нужно отправить запрос в чат, после чего Алиса AI покажет доступные на «Яндекс Маркете» модели с кратким описанием характеристик и возможностью перейти к покупке. После пользователь может продолжить диалог с ассистентом для подбора аксессуаров.

Информация о статусе заказа и сроках доставки также доступна через чат с Алисой AI или в личном кабинете на маркетплейсе.

Отмечается, что при оформлении заказа через чат покупатели могут воспользоваться сервисом оплаты частями «Супер Сплит». Также предусмотрен кешбэк.

В компании напомнили, что ранее аналогичный механизм оформления покупок через чат с Алисой AI был использован при запуске сервиса «Яндекс Дропс».