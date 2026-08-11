Самолет-приманка и тайная смена борта: как Трампа вывозили с саммита НАТО в Турции

Дональд Трамп после саммита НАТО в Анкаре 8 июля тайно покинул Турцию на военном самолете C-32A из-за угрозы покушения, связанной с Ираном. Об этом сообщила The Washington Post. По данным газеты, перед вылетом лидер США публично поднялся на старый президентский VC-25A, однако спустя несколько минут незаметно покинул его через дверь с противоположной стороны и был доставлен к другому самолету в машине аэропортового кейтеринга. VC-25A с журналистами и частью сотрудников Белого дома затем вылетел в Великобританию без президента, фактически выполняя роль ложной цели.

На турецкий саммит НАТО Дональд Трамп прибыл на Boeing 747-8i, подаренном Катаром и переоборудованном для перевозок президента США. Для самолета, получившего статус временного президентского борта, поездка в Анкару в начале июля стала первым международным рейсом с Трампом на борту.

Перед отлетом президент неожиданно объявил, что до британской авиабазы Милденхолл полетит на старом светло-голубом VC-25A «ради старых времен». Катарский Boeing, по его словам, должен был прибыть на ту же базу отдельно, чтобы его смогли осмотреть американские военнослужащие.



Трамп перед телекамерами поднялся на VC-25A в аэропорту Анкары. Однако, как сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника, знакомого с операцией, и другого осведомленного собеседника, спустя несколько минут к двери с противоположной стороны самолета подогнали кейтеринговый грузовик с подъемной платформой. Президент и несколько сопровождавших его сотрудников незаметно перешли в машину. Грузовик доставил их к C-32A ВВС США, на котором Трамп в действительности вылетел из Турции.



C-32A представляет собой специально переоборудованный Boeing 757-200, предназначенный для перевозки высшего руководства США. Такие самолеты используются, в частности, вице-президентом, членами правительства и конгресса.



Тем временем VC-25A отправился по тому же маршруту с президентским пресс-пулом и частью сотрудников Белого дома. По информации WP, некоторые из находившихся на борту считали, что президент летит вместе с ними.

Журналистам перед взлетом приказали закрыть шторки иллюминаторов.

Позднее Трамп, отвечая на вопрос о причинах такого требования, заявил, что журналисты, вероятно, находились на «опасном рейсе». Сам же он летел в другом самолете.

Как Трамп снова оказался на VC-25A

C-32A с Трампом прибыл на базу Милденхолл около 22:20 по местному времени. VC-25A с журналистами приземлился несколькими минутами позднее. Как именно президента после посадки перевели обратно на старый президентский самолет, WP установить не удалось.



Однако в 22:56 журналисты уже видели, как Трамп спускается по трапу VC-25A. После этого президент приветствовал американских военнослужащих, а затем пересел на прибывший ранее Boeing 747-8i и продолжил полет в США.



Таким образом, в операции были задействованы три самолета: новый временный президентский Boeing, старый VC-25A, использованный для отвлечения внимания, и C-32A, на котором Трамп фактически покинул Турцию.

The Washington Post утверждает, что причиной операции стали достоверные данные об угрозе покушения.

Белый дом не ответил прямо на вопросы о тайной пересадке Трампа и использовании третьего самолета. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что у США есть противники, которые рассматривают президента как цель, а власти используют все доступные средства для противодействия таким угрозам. Секретная служба США отказалась от комментариев, ВВС переадресовали вопросы Белому дому.

Что известно об угрозе со стороны Ирана

Операция проходила на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Пока Трамп находился в Турции, американские военные наносили удары по объектам в Иране в ответ на атаки на торговое судоходство.

Еще после поездки в июле The New York Times и CBS News сообщали, что американские спецслужбы получили сведения о возможной атаке на президента или его самолет. По данным СМИ, информация привела к дополнительным мерам безопасности и решению не использовать новый Boeing на первом участке обратного маршрута из Анкары.



Сам Трамп 8 июля не подтвердил, что смена самолетов была связана с угрозой. Отвечая на вопрос об Иране, он заявил, что занимает первое место в списке целей Тегерана.



Неожиданная смена борта усилила вопросы к защищенности полученного от Катара Boeing. Его переоборудование для президентских перевозок проводилось в ускоренном режиме. ВВС США настаивали, что самолет отвечает необходимым требованиям безопасности, однако признавали, что при создании временного борта от части сложных модификаций, предусмотренных для будущих полноценных VC-25B, отказались.



Подобные меры американские власти применяли и раньше. В 2000 году во время визита Билла Клинтона в Пакистан президент летел на небольшом самолете без обычных опознавательных знаков, тогда как основной президентский борт использовался для отвлечения внимания.