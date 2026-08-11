Москва поставила Еревану дедлайн. Что будет с членством Армении в ЕАЭС и ОДКБ

Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у Еревана возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам республику могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум, который позволит гражданам выбрать между вступлением в Евросоюз и членством в ЕАЭС. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что в конце года лидеры стран объединения обсудят, как европейский курс Армении может повлиять на ее членство.

В декабре пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором главы государств — членов объединения будут рассматривать вопрос о дальнейшем положении Армении.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — сказал Галузин.

Замглавы МИД напомнил о совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая. Тогда лидеры четырех стран призвали Армению как можно скорее провести общенациональный референдум и решить, намерена ли республика вступать в Евросоюз или оставаться в ЕАЭС.

Галузин отметил, что во время предвыборной кампании армянский премьер Никол Пашинян высказывался по поводу референдума противоречиво.

«В ходе предвыборной кампании Пашинян делал порой диаметрально противоположные и путаные заявления. При этом иногда также довольно откровенно признавал, что Армению в ЕС пока никто не приглашал и что его членом она вообще может никогда и не стать», — сказал Галузин.

Сам глава армянского правительства 7 августа заявил, что на данный момент провести референдум невозможно, так как для него «нет предмета». По его словам, референдум «конечно же, будет» — но после того, как Ереван официально обратится к ЕС по вопросу вступления в союз.

«Сегодня невозможно проведение референдума. Почему? Потому что не существует предмета этого референдума. Давайте представим, что сейчас мы организуем референдум. <...> Какая будет реакция граждан?

Граждане будут спрашивать, а какие у нас перспективы стать членами Европейского союза? Какая у нас дорожная карта? И так далее. Очень много вопросов, на которые ответов у нас нет, нет ни у кого», — пояснил он.

Еще весной президент России Владимир Путин на переговорах с Пашиняном заявил, что Армения не сможет одновременно состоять в ЕАЭС и ЕС. По его словам, дело не в политике, а в экономике : эти объединения предполагают разные таможенные правила. Путин назвал этот вопрос «чисто экономическим».

«Это разница в оценке отдельных товарных групп, вхождение на рынок этих товарных групп, это фитосанитарный надзор для сельхозпродукции», — уточнил президент РФ.

Армению могут лишить права голоса в ОДКБ

Еще один спор между Москвой и Ереваном связан с участием Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Республика заморозила участие в работе ОДКБ и более двух лет не перечисляет взносы в бюджет организации.

При этом, согласно статье 25 Устава ОДКБ, Совет коллективной безопасности может лишить права голоса страну, которая в течение двух лет не погашает задолженность перед бюджетом . Также может быть приостановлено ее право выдвигать своих граждан на квотные должности в ОДКБ. Кроме того, статья 20 допускает возможность исключить государство из организации, если оно не выполняет положения устава.

Галузин заявил, что вопрос о возможном лишении Армении права голоса может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в Москве 11 ноября. Он подчеркнул, что отказ Еревана от участия в работе ОДКБ сам по себе не освобождает Армению от финансовых обязательств перед организацией.

«Исходя из принципа сохранения институциональной эффективности, в любой международной организации на этот случай есть предусмотренные основополагающими документами процедуры. ОДКБ — не исключение», — добавил дипломат.

В Ереване при этом не видят оснований для возобновления полноценного участия в ОДКБ. Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян заявил, что республика не намерена возвращаться к прежнему формату отношений.

«Армения уже несколько лет заморозила свое членство в ОДКБ, и, по сути, мы не видим пути назад», — заявил Ханданян журналистам.

Он напомнил, что в Ереване не видели ни одного заявления на политическом уровне, «в котором бы осуждалось то, что произошло с суверенной территорией Армении в 2022–2023 годах».