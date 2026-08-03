Миссия невыполнима: почему от женщин в России требуют невозможного?

Сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не станет. Так и с призывами политиков к молодежи: сколько ни уговаривай рожать как можно раньше и больше, эффекта никакого нет. Вот недавно спикер Cовета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз напомнила, к чему должны стремиться россияне в возрасте до 35 лет.

«Молодые люди в России должны понимать, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, родить как минимум троих детей, состояться в профессии и уже потом переходить в другую возрастную категорию», — считает Валентина Ивановна.

Звучит замечательно, кто же спорит, но можно ли назвать такую схему рабочей? Можно просто посчитать на примере обычной девушки, раз уж речь идет о замужестве и родах. Назовем нашу условную героиню Настя. Она окончила школу в 18 лет, и у нее еще нет таких серьезных отношений, которые позволяли бы сразу вступить в брак. Да и желания такого, скорее всего, не имеется. Не будем говорить пока о психологической незрелости, а также об отсутствии образования, жилья и в целом жизненного опыта.

Итак, согласно плану, наша Анастасия должна «состояться в профессии». В таких терминах обычно не говорят о кассирше супермаркета или уборщице, поэтому дадим героине еще пять лет для получения высшего образования. В 23 года (в среднем) она получает диплом. Для того чтобы стать ценным профессионалом — врачом, учителем, инженером, ученым, — ей нужно по меньшей мере лет десять. Ну ладно, сократим до пяти. Предположим, что за годы учебы или работы Настя уже встретила будущего мужа, такого же молодого и перспективного. Они поженились, взяли ипотеку или сняли квартиру и задумались о рождении первого ребенка. В это время нашей девушке примерно 28-30 лет: по статистике, именно в это время россиянки теперь рожают первого ребенка.

Теперь внимание: для того чтобы уложиться в план Валентины Ивановны, молодая женщина должна за следующие пять лет жизни родить еще двоих детей (как минимум). Теоретически это возможно, если разница между младенцами не будет составлять даже двух лет; это при условии, что каждая следующая беременность будет протекать без осложнений, а дети будут рождаться здоровыми. Но даже в этом гипотетическом случае цифры, как говорится, не бьются.

Все это время наша вечно беременная и кормящая Анастасия не сможет полноценно работать. Все заботы о содержании семьи лягут на плечи молодого отца, который к этому времени должен не только зарабатывать столько, чтобы обеспечить качественную жизнь семье из пяти человек, но еще и где-то взять деньги на улучшение жилищных условий и покупку автомобиля, необходимого большой семье с маленькими детьми.

Все это, конечно, звучит просто замечательно, но совершенно нереально.

Материнский капитал и пособия по уходу за ребенком, безусловно, помогут, но незначительно. Из уравнения необходимо что-то исключить: или «минимум трое детей до 35 лет» или «состояться в профессии». Просто потому, что в существующих условиях этот план-капкан звучит настолько фантастически, что вызывает у адресата — той самой девушки — в лучшем случае смех, а в худшем — раздражение и отрицание.

Подумайте сами: мы даже наших близких не слушаемся, так почему молодежь должна прислушаться к чужим людям и взять под козырек?

Вероятно, Валентина Матвиенко такую реакцию тоже предусмотрела, поэтому предложила внедрить в стране демографический KPI для госкорпораций и крупного бизнеса. Как бы странно это ни звучало, но идея может сработать, если, конечно, воплотится в жизнь. Все просто: компаниям, которые соответствуют «золотому демографическому стандарту», утвержденному правительством еще в мае, будет легче получить поддержку государства на развитие, а также различные льготы и преференции. Если вы пропустили, что за стандарт, то он ниже.

«Золотой стандарт корпоративной поддержки демографии» включает следующие меры:

Корпоративный семейный капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьих и последующих детей.

Оплату не менее 50% стоимости полиса ДМС для детей многодетных работников.

Дополнительный оплачиваемый отпуск: пять календарных дней — при рождении ребенка, один календарный день — при зачислении ребенка в первый класс.

Семейноориентированный рабочий график для беременных работниц, а также для работников, воспитывающих детей дошкольного возраста (дистанционный формат работы, гибкий или гибридный график работы).

Создание условий по присмотру, уходу, воспитанию и образованию детей работников. Например, организация работы детской комнаты на территории компании, наличие корпоративных яслей и детских садов, компенсация затрат на дополнительное образование детей работников и т. п..

Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе корпоративные семейные мероприятия, благодарственные письма родителям работников, чествование трудовых династий.

Использование образа многодетной семьи в коммерческой рекламе».

Насчет рекламы тут могут быть различные мнения, но все остальное звучит довольно привлекательно, особенно семейный капитал. И еще: нигде в рамках этих мер никто не настаивает, что надо все успеть именно до 35. Третий ребенок может появиться в семье и после 40 — сейчас это очень частая история. К перечисленным мерам предлагается добавить и скидки на маркетплейсах на детские товары и услуги для многодетных.

Все это пока — и инициативы, и стандарт для корпораций — дело добровольное, KPI тоже еще только предложение, что из этого сбудется на самом деле — поживем увидим.

Вы спросите: а что же тогда делать всем остальным? Ведь даже один ребенок по современным меркам уже очень ощутимая нагрузка на молодую семью, тем более далеко не все работают в крупных компаниях и госкорпорациях.

Вопрос риторический, но знание математики, похоже, сегодня не помешает никому.

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