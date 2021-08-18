На Украине хотят приравнять биткоин к гривне. Как это будет работать

Украинские депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении законопроект о криптоактивах. Его ключевая особенность в том, что жители страны смогут расплачиваться цифровыми монетами через эквайринг — этот способ хорошо знаком тем, кто пользуется банковскими картами, привязанными, например, к долларовому счету. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что создать такую систему не составит труда, а сама страна за счет нового криптовалютного законодательства станет одной из самых благоприятных юрисдикций в мире для сторонников и разработчиков цифровых активов и связанных с ними систем.

В начале августа замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью изданию «Минфин» заявил, что внедрение правового регулирования криптоотрасли в стране позволит гражданам легально обменивать криптоактивы, сделав этот процесс полностью «белым». Вместе с тем государственные органы получат возможность следить за тем, чтобы все вовлеченные в этот процесс организации, включая криптобиржи, работали честно и соблюдали права своих клиентов. При этом весь бизнес, работающий в этой сфере, также сможет выйти из тени и начать играть по понятным всему рынку правилам.

«Если нет регуляторной базы для криптовалюты, нет определения, что это такое с точки зрения бухгалтерского учета, нет такого понятия в гражданском кодексе — невозможно поставить криптовалюту на баланс, — сказал Борняков. — Наш законопроект решает эту проблему. После введения в действие нового закона к компаниям, занимающимся майнингом, вообще не должно быть вопросов».

Разве это возможно?

С точки зрения обычного человека, самый главный вопрос — как все это будет работать на практике. Сейчас многие банки по всему миру дают своим клиентам возможность расплачиваться в любой валюте, имея на счету только одну конкретную. Например, если банковский счет открыт в долларах США, и на нем лежит соответствующая валюта, в любой торговой точке, принимающей платежи банковскими картами, можно расплачиваться прямо с этого счета вне зависимости от того, какая валюта признана национальной в зоне, где находится клиент — рубль, лира, рупия, гривна или какая-то другая.

Соучредитель и генеральный директор цифровой платформы Mercuryo Петр Козьяков описал этот процесс так. По каждой операции, которую совершает владелец карты, происходит отправка данных в банк-эквайер (который установил терминал в торговой точке — прим.ред.) Банк, в свою очередь, передает эту информацию Visa или Mastercard, а затем они направляют ее банку-эмитенту, чтобы убедиться, что карта является законной и на балансе достаточно средств. Если все условия соблюдены, банк-эмитент списывает средства с карты клиента, отправляет их в банк-эквайер для завершения транзакции, после чего производятся окончательные взаиморасчеты.

Собеседник «Газеты.Ru» в одной из российских финтех-компаний рассказал, что по сути в схеме оплаты товаров и услуг криптоактивами через эквайринг нет ничего сложного, если говорить о выработке новых транзакций для ввода в процессинг, который будет их обрабатывать. В качестве примера он привел уже существующие способы оплаты валютой, которую, по сути, сами банки создают внутри себя — это всем знакомые баллы кешбэка и мили, которые начисляются при использовании карты, эмитентом которой выступает сам банк.

Причем сами платежные системы, минуя банки, создают собственные решения для фанатов криптовалют. Например, в этом году Visa совместно со стартапом BlockFi выпустила кредитную карту, кешбэк за использование которой начисляется в биткоинах. А MasterCard уже предлагает клиентам карты, с помощью которых можно расплачиваться криптовалютами, но они поддерживают только стейблкоины (криптовалюты, привязанные к базовому активу — тому же доллару США, например).

«С технической точки зрения тут никаких проблем с эквайрингом не возникает, но насущными проблемами любой валюты являются обеспеченность и безопасность — то есть должна существовать гарантия того, что деньги настоящие и ими потом можно расплачиваться», — пояснил эксперт.

Говоря про сложность процесса оплаты криптоактивами через эквайринг, собеседник «Газеты.Ru» отдельно остановился на проблеме взаиморасчетов между финансовыми организациями. По предположению эксперта, для полноценной реализации схемы обмена криптовалюты на местную в процессе эквайринга, банк должен либо резервировать ликвидный объем криптоактива для свободной конвертации, например — в виде депозита в другом банке. Принципалы (те, кто обращаются в банк за гарантией исполнения обязательств) рассчитываются наперед со всеми участниками взаиморасчетов, чтобы банк не растрачивал свою ликвидность.

Вдобавок он не отмел вероятности того, что принципалом могут выступить и криптобиржа. Правда, другие собеседники «Газеты.Ru» из области криптофинансов отметили, что подобных прецедентов на их памяти еще не было.

В свою очередь, Козьяков из Mercuryo рассказал, что в глобальном плане основной проблемой при введении системы оплаты криптовалютой через эквайринг является не только создание удобной для пользователей платформы, но и соблюдение всех технических и юридических требований. В основе всех политик, регулирующих операции с криптовалютой, используются законы по борьбе с отмыванием денег. В качестве примеров он привел KYC — принцип, который обязывает деанонимизировать своих клиентов для повышения прозрачности работы системы. Еще есть AML — 5-я директива по борьбе с отмыванием денег.

Однако, в разных регионах есть свои интерпретации и нюансы регулирования, что как раз и вызывает сложность, например — в Англии, Канаде, США, Литве и Сингапуре,

— подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

«Тихая гавань» для криптобизнеса

Вовлеченный в процесс разработки украинского законопроекта в качестве юридического консультанта партнер компании Juscutum Артем Афиан в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что вероятность окончательного принятия такого закона Верховной Радой очень высока — как ввиду огромной работы, проделанной заинтересованными сторонами, так и из-за общей готовности отрасли. Причем сам вопрос принятия закона носит скорее не электоральный, а прогрессивный характер, ведь по сути он затрагивает сравнительно небольшую долю населения, а значит, массовых протестов против него в будущем возникнуть не должно.

Такой же прогноз дает и криптобиржа Binance, подписавшая в 2019 году меморандум о взаимопонимании (MoU) с Министерством цифровой трансформации Украины. Основная цель этого партнерства — помощь ведомству в разработке инициатив для массового внедрения криптовалют в стране, в том числе посредством консультаций в области создания и разработки нормативной базы для использования криптовалют.

В беседе с «Газетой.Ru» директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев назвал украинский рынок одним из приоритетных и самых крупных в Восточной Европе, и выразил надежду на то, что новый закон позволит его криптобирже более плотно взаимодействовать с финансовыми организациями, поскольку сейчас в полной мере этого делать не получается из-за отсутствия конкретной правовой основы.

Как отметил Афиан, Украина действительно активнее многих других стран занимается развитием сферы криптоактивов и созданием благоприятной юрисдикции для участников рынка. К тому же, это едва ли не единственная известная ему страна, где есть межфракционное депутатское объединение (Blockchain for Ukraine), которая занимается вопросами технологии блокчейна и виртуальных активов.

Тем не менее, в процессе разработки законопроекта участники столкнулись с несколькими проблемами, главная из которых — определение регулятора.

«В Украине есть такой орган, как Минцифра. Обычно регулятором такого рынка является Комиссия по ценным бумагам, например, как в Штатах. Поэтому пришлось обосновывать, что, если бы там был такой орган, как Министерство цифровой трансформации, то именно они скорее всего занимались бы регулированием криптовалюты», — пояснил он.

Следующим камнем преткновения он назвал классификацию криптоактивов, в частности — являются ли они имуществом или нет. Афиан отметил, что дискуссии по этому поводу ведутся до сих пор, но, по его мнению, любое определение для участников рынка лучше, чем его отсутствие.

В тексте законопроекта пока что прописан пятипроцентный налог на доход от операций с криптоактивами. Однако, эксперты допускают, что в этой части законопроект еще будет перерабатываться. Так, директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев, сказал, что вышеупомянутый уровень налоговой ставки является лишь предложением на данный момент, и, возможно, он или будет скорректирован, или будет установлена прогрессивная шкала налогообложения.

Юрист из Juscutum в свою очередь рассказал, что пока ведутся активные дискуссии о соотношении распределении обязанностей между Нацбанком Украины (НБУ), Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Минцифрой. Однако, он подчеркивает тот факт, что все осознают важность в том числе и подзаконных актов, и что базовый законопроект должен идти вместе с налоговым.

«Налоговый проект сейчас дорабатывается, и уже по итогам его корректировки будет понятно, за счет чего Украина рассчитывает совершить прыжок в развитии цифровых активов»,

— поделился Артем Афиан.

Он также высказал свою надежду на то, что Украина в скором времени может стать одной из самых благоприятных мировых юрисдикций в сфере криптоактивов. По его мнению, это возможно даже больше не благодаря закону, а в силу совокупности предрасполагающих факторов: достаточно большое криптосообщество, готовность населения и экономики к работе с криптоактивами, и банковская система, которая достаточно мобильна, активна и склона к инновациям.

Кто следующий?

Однако, Афиан подчеркнул, что легализация криптоактивов никак не связана с развитием собственной украинской цифровой валюты — е-гривны. Он объяснил это тем, что CBDC – это просто иная технология отпечатывания денег, для которой по сути не нужно принимать отдельного законодательства. Хотя в НБУ активно работает большая группа по развитию данного проекта. «Плюс интерес добавляет изменяющееся законодательство по рынкам капиталов, ценным бумагам. Все это позволяет комбинировать их и реализовать очень интересные, разные проекты», — поделился своими ожиданиями собеседник «Газеты.Ru», добавив, что в итоге это может привести и к большим международным проектам.

Глеб Костарев из Binance, уверен, что любой опыт в этой сфере может быть полезен и интересен, в частности в плане регулирования, так как это может подтолкнуть другие страны к внедрению аналогичных решений. Из похожих примеров с тенденцией легализации криптоактивов эксперт назвал Казахстан, где уже можно законно заниматься майнингом, а государственные регуляторы пытаются создать и развить благоприятные условия для развития цифровых активов и криптовалюты. В Узбекистане сейчас тоже идут активные работы над законодательством в области криптовалют.