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Луна закрыла Солнце. Лучшие фото

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Жители северных и северо-западных районов России — от Чукотки до Петербурга, Мурманска и до Калининграда — наблюдали частичное солнечное затмение. Полную фазу затмения смогли увидеть только жители Испании, Исландии, восточной Гренландии и российского полуострова Таймыр.

Как сообщил Институт космических исследований РАН, максимальная фаза частичного затмения в европейской части страны достигла примерно 0,85. Это произошло 12 августа в районе 20:50–21:00 мск, но застать этот пик удалось лишь в тех местах, где солнце еще не зашло за горизонт — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск.

На территориях, расположенных по другую сторону от этой линии, включая Москву, наблюдатели смогли зафиксировать только самое начало астрономического события, которое пришлось примерно на 20:00–20:05 мск.

Полное солнечное затмение, хорошо видимое на Европейской территории России, произойдет 20 апреля 2061 года.

Луна между Землей и Солнцем — в галерее «Газеты.Ru».

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