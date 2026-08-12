Даешь стресс-тест! Отменят ли наконец ЕГЭ

Сейчас для родителей абитуриентов самые жаркие дни — идет зачисление в вузы. Нервы на пределе, корвалол в рюмке. Те, кто уже зачислен на вожделенный бюджет, — перекрестились, а остальные мониторят сайт госуслуг.

Но есть еще и третья категория — это стобалльники, которые не поступили в вуз своей мечты. Это те ученики, которые сделали невозможное: не только все выучили, но смогли правильно заполнить бланк, выдержать нервный перегруз экзаменов и получить заветную «сотку». А в итоге — многие из них не прошли в вузы, потому что их «отодвинули» те школьники, которые прошли по БВИ — без вступительных испытаний.

Каждый август мы говорим о несправедливости ЕГЭ, но каждый сентябрь школьники послушно открывают первые КИМы и начинают готовиться. И вот в этом году ситуация вышла на новый уровень: соцсети заполнили истории о том, как ученики, набравшие по 200-300 баллов, не поступают. Что же делать?

Внезапно и очень активно в вопрос образования включились депутаты. Хотя удивляться тут особо нечему: скоро выборы, а любые инициативы по ЕГЭ — это однозначно внимание избирателей. За все время существования госэкзамена его предлагали отменить столько раз, что и не упомнишь, но как будто действительно всерьез взялись именно в этот раз.

Как это часто бывает у народных избранников — включившись на полной скорости, они решили сразу все отменить. Как говорится, нет ЕГЭ — нет проблем. Напомню, что 25 лет назад ЕГЭ как раз вводили для того, чтобы избавить нас проблем, а не создать их.

Предложений от народных избранников поступает немало, кто-то даже обещает внести законопроект об отмене Единого государственного экзамена в Госдуму. Предлагают создать такую систему, где будут сочетаться разные способы оценки знаний, а вузам будет дано право проводить вступительные испытания.

Как мама, которая уже дважды пережила ЕГЭ, я, слушая это, даже немного всплакнула. Это были слезы радости, потому что мои дети уже поступили, попав в тот период, когда система была налажена и работала.

Мне искренне жаль родителей школьников, которые сейчас слушают все это и не знают, за что хвататься. В августе у всех уже расписаны репетиторы и онлайн-школы. Выбрана траектория обучения. На все это родители копили деньги все последние годы. И вот теперь — новая система, по разным инициативам — в разные сроки, но все равно стремительно. Даешь стресс-тест!

Основной посыл депутатов — то, что ЕГЭ и олимпиады стали бизнесом, родители отдают все кровно заработанные на репетиторов. И вот с этим теперь собираются бороться.

И тут я опять вытираю слезу умиления от наивности народных избранников. Связка «деньги родителей — возможности школьника» начинаются не на ЕГЭ, а в тот момент, когда ученик только собирается идти в первый класс.

Хочешь попасть в хорошую школу — сдавай экзамен, ходи на платные занятия для поступления. Да, сейчас в московских школах уже нет поборов на бумагу для ксерокса или на занавески (в регионах до сих пор есть), но поступить в хорошее место по-прежнему задачка со звездочкой. И тут без родительского кошелька никуда.

Мы сейчас максимально хотим дистанцироваться от всего западного, на первом месте все отечественное — вот даже «Человека-паука» пододвинули ради «Колобка». И тут отмена ЕГЭ ради своей собственной системы вполне ляжет в повестку.

Но тут дело даже не в самом ЕГЭ. А в том, что под это была выстроена вся система образования. И то, что родители постоянно оплачивают репетиторов — это не потому, что учитель не справляется; а потому что часов для изучения материала катастрофически мало.

Ну и олимпиады — по которым в этом году поступило очень много детей — это вообще не школьная программа. Возможно, что я открою тайну для народных избранников, но даже школьный отличник не напишет олимпиаду. Это другая система. И школьные учителя не готовят для участия в олимпиаде!

Продолжим дальше. Если вузы введут свои экзамены — это деньги для родителей иногородних, ведь надо будет не просто приехать, а еще где-то жить и что-то есть несколько дней. Давно прошли те киношные времена, когда будущий студент приезжал со стопкой книг и жил в дворницкой в районе Садового кольца.

Будет ли отмена ЕГЭ? Я уверена, что будет (это лично мое мнение). Но, на мой взгляд, дело тут не в ЕГЭ или его отмене, а в том, что бюджетных мест с каждым годом становится все меньше. И коммерческих мест тоже все меньше, там тоже конкурс.

И что-то мне подсказывает, что внезапной отмене ЕГЭ не будут рады ни родители, ни школьники. Турбулентности хватает и без этого.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.