«Больше работать не будем». Глава Башкирии отказался признавать восстановление мэра Уфы в должности

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что не будет работать с проходящим подозреваемым по уголовному делу Ратмиром Мавлиевым, даже несмотря на решение Верховного суда республики о его восстановлении в должности мэра Уфы. При этом в Горсовете выразили готовность возобновить действие контракта с градоначальником. Сам Мавлиев обещал добиться отставки главы городского совета Марата Васимова.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что несмотря на решение суда о восстановлении экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева в должности, он не станет с ним взаимодействовать. Соответствующее высказывание он сделал на пресс-конференции, передает «BFM Уфа».

«Мы с ним больше работать не будем»,

— сказал Хабиров.

Восстановление Мавлиева он назвал ошибкой, а ситуацию с уголовным делом в отношении чиновника — «кризисом судебной власти Республики Башкортостан».

В то же время городской совет Уфы готов восстановить мэра в должности, сообщил его председатель Марат Васимов в разговоре с радиостанцией: «Если суд увидел процедурные нарушения в его увольнении, то мы вновь готовы принять аналогичное решение, исправив все недочеты».

Ранее адвокат Мавлиева Марат Самойлов рассказал ТАСС, что Верховный суд Башкирии удовлетворил иск чиновника и восстановил мэра в должности с 15 июля. Кроме того, судья обязал администрацию города выплатить Мавлиеву зарплату за период с 15 июля по 11 августа. По словам Самойлова, полученные 190 тыс. руб. передадут на нужды проведения СВО .

Сам Мавлиев в разговоре с порталом Ufa1.ru указывал, что досрочное увольнение имеет свои плюсы: «У меня утро традиционно начинается со спорта, в моем случае это велосипед, на той неделе проехал порядка ста километров. Далее — у меня встречи с юристами и адвокатами, готовимся к судебным процессам, это занимает очень много времени, но его стало больше на семью. Моя дочь, которой уже больше года, хотя бы начала меня узнавать».

В то же время он назвал «принципиальным» суд против мэрии и Горсовета, которых он обвинил в том, что «вчерашние друзья» уволили его, не дав «нормально» попрощаться с коллегами.

Он также предупреждал, что в случае восстановления в должности будет добиваться увольнения Васимова. В июле именно председатель Горсовета выступал за досрочное прекращение полномочий градоначальника. Это произошло после появления публикаций, согласно которым Мавлиев якобы заплатил 180 тыс. руб. эскортницам за обслуживание высокопоставленных гостей .

«Слишком много накопилось компрометирующего материала... Это грязь, которой мы забрызгиваемся все. Этому нужно положить конец. Мы должны очистить ряды нашей администрации от этой «Санта-Барбары»,

— говорил Васимов.

Дело Мавлиева

Мавлиев был задержан полицией 28 апреля. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. По данным газеты «Коммерсантъ», его подозревают в выводе из собственности санатория «Радуга» участка площадью более 1300 кв. м и стоимостью 13,2 млн руб. Для этого земля была фиктивно оформлена на руководителей строительной группы компаний Prime Development. Утверждается, что эта земля вплотную примыкает к личной резиденции Мавлиева.

Также источники «Коммерсанта» рассказали изданию, что чиновник получил взятку в размере 10 млн руб. от представителя местной строительной компании и незаконно собрал с рекламных агентств города более 30 млн руб., на которые купил автомобиль Lexus.

«Деньги участники рекламного рынка якобы переводили в Общественный фонд развития города. Следствие полагает, что за счет этих пожертвований город приобрел премиальный автомобиль Lexus стоимостью 21,1 млн руб., который сити-менеджер использовал для служебных и личных поездок», — писала газета.

Сам Мавлиев вину не признал. По его словам, дело строится на клевете руководства Prime Development из-за поданных мэрией судебных исков с требованием вернуть в муниципальную собственность более 30 га земли общей стоимостью более 21 млрд руб.

6 мая Верховный суд Башкирии перевел чиновника под домашний арест, а 3 июля и вовсе заменил меру пресечения на запрет определенных действий. 14 июля Горсовет Уфы лишил Мавлиева допуска к государственной тайне и досрочно расторг с ним контракт. Спустя 10 дней он подал иск в суд с требованием признать свое увольнение незаконным.