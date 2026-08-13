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«Больше работать не будем». Глава Башкирии отказался признавать восстановление мэра Уфы в должности

Глава Башкирии отказался работать с восстановленным в должности мэром Уфы
Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев (коллаж)
РИА Новости/ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что не будет работать с проходящим подозреваемым по уголовному делу Ратмиром Мавлиевым, даже несмотря на решение Верховного суда республики о его восстановлении в должности мэра Уфы. При этом в Горсовете выразили готовность возобновить действие контракта с градоначальником. Сам Мавлиев обещал добиться отставки главы городского совета Марата Васимова.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что несмотря на решение суда о восстановлении экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева в должности, он не станет с ним взаимодействовать. Соответствующее высказывание он сделал на пресс-конференции, передает «BFM Уфа».

«Мы с ним больше работать не будем»,
— сказал Хабиров.

Восстановление Мавлиева он назвал ошибкой, а ситуацию с уголовным делом в отношении чиновника — «кризисом судебной власти Республики Башкортостан».

В то же время городской совет Уфы готов восстановить мэра в должности, сообщил его председатель Марат Васимов в разговоре с радиостанцией: «Если суд увидел процедурные нарушения в его увольнении, то мы вновь готовы принять аналогичное решение, исправив все недочеты».

Ранее адвокат Мавлиева Марат Самойлов рассказал ТАСС, что Верховный суд Башкирии удовлетворил иск чиновника и восстановил мэра в должности с 15 июля. Кроме того, судья обязал администрацию города выплатить Мавлиеву зарплату за период с 15 июля по 11 августа. По словам Самойлова, полученные 190 тыс. руб. передадут на нужды проведения СВО.

Сам Мавлиев в разговоре с порталом Ufa1.ru указывал, что досрочное увольнение имеет свои плюсы: «У меня утро традиционно начинается со спорта, в моем случае это велосипед, на той неделе проехал порядка ста километров. Далее — у меня встречи с юристами и адвокатами, готовимся к судебным процессам, это занимает очень много времени, но его стало больше на семью. Моя дочь, которой уже больше года, хотя бы начала меня узнавать».

В то же время он назвал «принципиальным» суд против мэрии и Горсовета, которых он обвинил в том, что «вчерашние друзья» уволили его, не дав «нормально» попрощаться с коллегами.

Он также предупреждал, что в случае восстановления в должности будет добиваться увольнения Васимова. В июле именно председатель Горсовета выступал за досрочное прекращение полномочий градоначальника. Это произошло после появления публикаций, согласно которым Мавлиев якобы заплатил 180 тыс. руб. эскортницам за обслуживание высокопоставленных гостей.

«Слишком много накопилось компрометирующего материала... Это грязь, которой мы забрызгиваемся все. Этому нужно положить конец. Мы должны очистить ряды нашей администрации от этой «Санта-Барбары»,
— говорил Васимов.

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Дело Мавлиева

Мавлиев был задержан полицией 28 апреля. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. По данным газеты «Коммерсантъ», его подозревают в выводе из собственности санатория «Радуга» участка площадью более 1300 кв. м и стоимостью 13,2 млн руб. Для этого земля была фиктивно оформлена на руководителей строительной группы компаний Prime Development. Утверждается, что эта земля вплотную примыкает к личной резиденции Мавлиева.

Также источники «Коммерсанта» рассказали изданию, что чиновник получил взятку в размере 10 млн руб. от представителя местной строительной компании и незаконно собрал с рекламных агентств города более 30 млн руб., на которые купил автомобиль Lexus.

«Деньги участники рекламного рынка якобы переводили в Общественный фонд развития города. Следствие полагает, что за счет этих пожертвований город приобрел премиальный автомобиль Lexus стоимостью 21,1 млн руб., который сити-менеджер использовал для служебных и личных поездок», — писала газета.

Сам Мавлиев вину не признал. По его словам, дело строится на клевете руководства Prime Development из-за поданных мэрией судебных исков с требованием вернуть в муниципальную собственность более 30 га земли общей стоимостью более 21 млрд руб.

6 мая Верховный суд Башкирии перевел чиновника под домашний арест, а 3 июля и вовсе заменил меру пресечения на запрет определенных действий. 14 июля Горсовет Уфы лишил Мавлиева допуска к государственной тайне и досрочно расторг с ним контракт. Спустя 10 дней он подал иск в суд с требованием признать свое увольнение незаконным.

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