«Мы хотим домой». На авианосце Abraham Lincoln ловят моряков при попытке спрыгнуть за борт

На американском авианосце USS Abraham Lincoln предотвратили несколько попыток моряков спрыгнуть за борт. Их родственники сообщили, что военные измотаны длительной командировкой на Ближнем Востоке и «начинают ломаться». Моряки признались, что работали на износ и единственное, о чем они мечтают — это возвращение к семьям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Некоторые военные на борту американского авианосца USS Abraham Lincoln, который находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана, пытались выбросится за борт на фоне затянувшейся службы, сообщает Military Times (MT) со ссылкой на семьи военных.

«Несколько моряков на USS Abraham Lincoln пытались выпрыгнуть за борт во время длительной командировки», — говорится в публикации.

Супруга одного из военных, Аннабель Лома, рассказала, что ее муж хотел бросится в море. После подобного инцидента его отправили на медицинское обследование — связаться с ним стало сложно.

« Он напуган. Думает, что его уволят с позором, и из-за того, что он выгорел, его 13-летняя карьера будет разрушена в одно мгновение . Это несправедливо, это неправильно. Сейчас ему не о таком стоит беспокоиться», — поделилась женщина.

Спутница другого матроса, Мария Родригес, сообщила, что ее возлюбленный лично смог предотвратить трагедию. Он заметил сослуживца, который собирался прыгнуть за борт, окликнул товарища, а затем подбежал, схватил его за руки и вытащил на безопасную часть палубы. На шум прибежали еще трое членов экипажа, чтобы оказать помощь.

О случившемся матрос рассказал спустя несколько дней. Родригес отметила, что ее избранник пережил «мощнейший выброс адреналина» и был искренне счастлив, что успел предотвратить беду. О дальнейшей судьбе спасенного моряка ей ничего неизвестно.

Еще одну попытку прыжка за борт предотвратила дежурная смена. О случившемся инциденте команду корабля официально уведомили по общекорабельной связи.

«Мой сын сейчас находится на этом корабле, и слушать его рассказы о том, как он и его товарищи постоянно думают о том, чтобы спрыгнуть с него, очень тяжело.

Мы все спим по ночам в своих постелях, а наши близкие там сражаются, не понимая, что они защищают», — приводит военная газета Stars and Stripes слова одной из женщин.

Еще одна собеседница издания посетовала, что ей приходится «наблюдать, как мой моряк начинает ломаться, как будто он теряет надежду» .

Военно-морские силы (ВМС) США не предоставили точных данных о количестве моряков, которые пытались прыгнуть за борт или причинили себе вред на борту авианосца во время текущей командировки.

Экипаж USS Abraham Lincoln состоит примерно из 5 тысяч моряков и морпехов. Их командировка началась 21 ноября 2025 года и длится уже около восьми месяцев. Изначально возвращение планировалось в мае, однако миссию продлили на неопределенный срок. С января текущего года корабль выполняет задачи на Ближнем Востоке.

« Все время, пока находились в море, работали на износ . На данном этапе особо не на что надеяться. Все, чего мы хотим, — это возвращение домой», — сказал один из моряков.

Психические проблемы

Более 200 членов семей военных с авианосца на прошлой неделе встретились с исполняющим обязанности министра военно-морского флота Хун Цао в Сан-Диего. Одной из тем встречи стали психические проблемы среди моряков.

«Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков», — пишет MT.

В частности, одна из женщин со слезами на глазах рассказала председательствующим, что получила сообщение от супруга, в котором он выразил надежду, что «завтра не проснется» . Однако военное руководство не дало прямого ответа на это или другие подобные заявления.

В то же время членов семей заверили, что моряки на борту корабля имеют доступ к специалистам по психическому здоровью, врачам и другим службам поддержки. Также проводится работа над тем, чтобы направить на корабль больше психологов.

Однако неопределенность в сроках окончания командировки может серьезно сказаться на моряках , предупредил старший унтер-офицер ВМС США в отставке Томас Нуцманн. Бывший военный прослужил на боевых кораблях 20 лет и четыре раза участвовал в длительных плаваниях.

«Нет ни понедельника, ни вторника, ни среды, это просто один день. Ты стараешься сохранять оптимизм, насколько это в твоих силах.

Проблема в том, что когда ты находишься в море так долго, ты можешь сделать лишь что-то, что поддержит моральный дух, прежде чем наступит тупик… И именно тогда происходит ухудшение ситуации», — сказал он.

Кроме того, родственники членов экипажа авианосца сообщили изданию MS NOW о критических условиях на борту. По их словам, на корабле начались перебои с водой, едой и санитарным обеспечением. Близкие военных отмечают, что люди предельно истощены из-за многочасовых вахт и практически полного отсутствия выходных. За все время службы они провели на суше всего два дня.