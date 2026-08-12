Полицейские у грузового самолета «Antonov», рядом с которым нашли дрон, в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года

В Германии следователи допускают, что провокацию с ударным беспилотником, найденным у украинского транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига, мог устроить сам Киев, пишет Die Zeit. Агенты Украины могли провести операцию под ложным флагом, чтобы убедить Берлин еще сильнее вовлечься в конфликт с Россией. В посольстве РФ называли инцидент «наспех состряпанной провокацией».

Инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле мог являться операцией Украины с целью дискредитации России, допускают следователи из Германии. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам и эксперты министерства внутренних дел рассматривают версию, согласно которой произошедшее намеренно было организовано каким-либо государством.

«Теория заключается в том, что возможным виновником может быть Украина. Она обладает опытом работы с беспилотниками и может быть заинтересована в операции под ложным флагом — нападении, замаскированном под российское, чтобы побудить немецкое население вовлечься в борьбу против России»,

— сказано в материале.

При этом Die Zeit обратила внимание на недостатки этой версии — в случае детонации дрона Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли бы свой грузовой самолет. Кроме того, Германия и так активно оказывает помощь Киеву, что ставит под вопрос целесообразность подобной акции.

Газета также раскрыла, что следователи нашли неподалеку от аэропорта следы небольшого взрыва, произошедшего почти одновременно с обнаружением беспилотником. Они не исключают, что таким образом организаторы провокации попытались скрыть улики .

«Наспех состряпанная провокация»

Боевой беспилотник был обнаружен рядом с перевозившим боеприпасы украинским транспортным самолетом Ан-24 в ночь на 5 августа. Утверждается, что сотрудник аэропорта Лейпцига нашел дрон, лежащим всего в нескольких метрах от воздушного судна. При этом взрыв не произошел из-за «отломавшегося детонатора».

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на брифинге назвал инцидент «новым уровнем угрозы», в котором «усматривается сценарий гибридного теракта» и заявил, что за ним могут стоять «иностранные державы». На вопрос о том, как беспилотник преодолел противовоздушную оборону он ответил, что дрон был специально создан для обхода защитных систем.

Расследование инцидента взяла на контроль Федеральная прокуратура Германии. По информации Die Zeit, беспилотник ударил по крылу Ан-24, однако вместо взрыва отскочил от фюзеляжа и упал на землю. Журнал Bild утверждает, что на дроне нашли следы ДНК , которые совпадают с образцами, найденными при расследовании пожара в логистическом центре транспортной компании DHL в том же аэропорту в 2024 году, вызванным, предположительно, грузом с зажигательным устройством.

Сотрудники посольства России в Германии обратили внимание на подозрительную цепь «счастливых случайностей», которая позволила не только избежать жертв и сохранить украинский самолет, но и «представить общественности пример «гибридного нападения» на Германию», а также «раскрутить антироссийскую шумиху в СМИ».

«Очевидно, что наспех состряпанная провокация служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса»,

— написали дипломаты.

В посольстве объяснили, что Украине не хватает оружия, а правительствам европейских государств — «аргументов, почему в условиях острых социально-экономических проблем неограниченные финансовые средства должны передаваться в руки коррумпированного режима, не гнушающегося террористическими методами и публично продвигающего неонацистскую повестку».

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай» отметил, что у Москвы нет беспилотников, способных долететь вглубь Европы .

«Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — добавил он.