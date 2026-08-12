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«Операция под ложным флагом». Дрон к Ан-124 в Лейпциге могли отправить по приказу из Киева

Немецкие следователи допустили причастность Киева к инциденту с дроном в Лейпциге
Полицейские у грузового самолета «Antonov», рядом с которым нашли дрон, в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года
Axel Schmidt/Reuters

В Германии следователи допускают, что провокацию с ударным беспилотником, найденным у украинского транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига, мог устроить сам Киев, пишет Die Zeit. Агенты Украины могли провести операцию под ложным флагом, чтобы убедить Берлин еще сильнее вовлечься в конфликт с Россией. В посольстве РФ называли инцидент «наспех состряпанной провокацией».

Инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле мог являться операцией Украины с целью дискредитации России, допускают следователи из Германии. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам и эксперты министерства внутренних дел рассматривают версию, согласно которой произошедшее намеренно было организовано каким-либо государством.

«Теория заключается в том, что возможным виновником может быть Украина. Она обладает опытом работы с беспилотниками и может быть заинтересована в операции под ложным флагом — нападении, замаскированном под российское, чтобы побудить немецкое население вовлечься в борьбу против России»,

— сказано в материале.

При этом Die Zeit обратила внимание на недостатки этой версии — в случае детонации дрона Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли бы свой грузовой самолет. Кроме того, Германия и так активно оказывает помощь Киеву, что ставит под вопрос целесообразность подобной акции.

Газета также раскрыла, что следователи нашли неподалеку от аэропорта следы небольшого взрыва, произошедшего почти одновременно с обнаружением беспилотником. Они не исключают, что таким образом организаторы провокации попытались скрыть улики.

«Наспех состряпанная провокация»

Боевой беспилотник был обнаружен рядом с перевозившим боеприпасы украинским транспортным самолетом Ан-24 в ночь на 5 августа. Утверждается, что сотрудник аэропорта Лейпцига нашел дрон, лежащим всего в нескольких метрах от воздушного судна. При этом взрыв не произошел из-за «отломавшегося детонатора».

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на брифинге назвал инцидент «новым уровнем угрозы», в котором «усматривается сценарий гибридного теракта» и заявил, что за ним могут стоять «иностранные державы». На вопрос о том, как беспилотник преодолел противовоздушную оборону он ответил, что дрон был специально создан для обхода защитных систем.

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Расследование инцидента взяла на контроль Федеральная прокуратура Германии. По информации Die Zeit, беспилотник ударил по крылу Ан-24, однако вместо взрыва отскочил от фюзеляжа и упал на землю. Журнал Bild утверждает, что на дроне нашли следы ДНК, которые совпадают с образцами, найденными при расследовании пожара в логистическом центре транспортной компании DHL в том же аэропорту в 2024 году, вызванным, предположительно, грузом с зажигательным устройством.

Сотрудники посольства России в Германии обратили внимание на подозрительную цепь «счастливых случайностей», которая позволила не только избежать жертв и сохранить украинский самолет, но и «представить общественности пример «гибридного нападения» на Германию», а также «раскрутить антироссийскую шумиху в СМИ».

«Очевидно, что наспех состряпанная провокация служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса»,

— написали дипломаты.

В посольстве объяснили, что Украине не хватает оружия, а правительствам европейских государств — «аргументов, почему в условиях острых социально-экономических проблем неограниченные финансовые средства должны передаваться в руки коррумпированного режима, не гнушающегося террористическими методами и публично продвигающего неонацистскую повестку».

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай» отметил, что у Москвы нет беспилотников, способных долететь вглубь Европы.

«Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — добавил он.

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