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Бизнес

Какой кешбэк россияне получили за поездки по стране. И что угрожает программе

РСТ попросил Ростуризм продлить программу по кешбэку за туры

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Общий средний чек туристического кешбэка, возвращенного за первую половину 2021 года, составил 8 601 руб., подсчитал «Русский Стандарт» на основе данных по своим клиентам. Опрошенные «Газетой.Ru» туроператоры и Ростуризм подтвердили, что данные соответствуют средним показателям по рынку. Цифры могли бы быть выше, если бы не падение продаж на четвертом этапе программы.

Самыми активными путешественниками по программе кешбэка в этом году оказались россияне в возрасте 41-50 лет (42%), а средний чек возврата в этой категории составил 9 123 руб., указано в исследовании банка «Русский Стандарт» (данные есть у «Газеты.Ru»). На втором месте оказались клиенты в возрасте 31-40 лет (29%) со средним чеком в 7 996 руб. Третье место – у россиян в возрасте 51-60 лет (21%) с показателем в 8 296 руб., далее идут клиенты старше 60 лет (5%) с самым высоким среди остальных средним чеком кешбэка — в 9 923 руб.

Замыкают рейтинг самые молодые россияне в возрасте 21-30 лет (3%) с показателем в 6 867 руб., выяснил банк, изучив средние чеки операций клиентов по начислению туристического кешбэка по картам «Мир». Рассматривался период с 1 января по 31 июля 2021 года.

Опрошенные «Газетой.Ru» туроператоры и Ростуризм заверили, что эти данные соответствуют средним показателям по рынку.

В конце июля Ростуризм продлил действие 4-го этапа туристического кешбэка до 31 августа. Возврат получат те россияне, которые до конца лета оплатят по карте «Мир» поездки в период с 1 октября по 24 декабря.

Однако туроператоры говорят, что если не скорректировать программу еще раз, этот этап окажется провальным. Глубина бронирования поездок по России сейчас составляет максимум месяц, то есть в августе туристы бронируют поездки главным образом на сентябрь, который в программу не входит. А на октябрь продажи пока единичные, не говоря уже о более поздних датах.

«Непонятно, почему нельзя по кешбэку продавать октябрь в октябре. Цель кешбэка — поддержать турпоток в низкий сезон, которым, собственно, и являются два последних осенних месяца: море холодное, но можно ездить по Золотому кольцу и в Петербург. Мы просим, оставив сроки поездок прежними, «придвинуть» к ним сроки продаж», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Желательно, чтобы сроки накладывались, и срок конца бронирования примерно совпадал со сроками поездок, как это было весной.

В турфирмах, ориентированных не на отдых, а экскурсионные программы, глубина продаж еще меньше — около недели, говорит генеральный директор турфирмы «Орфей» Михаил Романов. Поэтому продление срока продаж до 31 августа для них ничего не изменило в плане спроса на осень. По сравнению с 2019-м годом этот сегмент отстает примерно на 50%, говорит Романов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) уже попросил главу Ростуризма Зарину Догузову продлить действие бронирования туров в рамках четвертой программы кешбэка до 20 декабря 2021 года (текст обращения есть у «Газеты.Ru»). Также он предложил разрешить покупать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года.

«В настоящий момент период бронирования, с учетом проведенного продления, действует до 31 августа, тогда как период поездок начинается с 1 октября и действует до 24 декабря. При этом, глубина продаж туров на отечественные курорты в настоящий момент в среднем не превышает 30 дней, а зачастую еще меньше. Поэтому большинство потенциальных туристов может просто не успеть воспользоваться данным предложением, особенно без масштабного разъяснения потребителям сложившейся ситуации в СМИ», — говорится в обращении.

Под документом подписались почетный президент РСТ Сергей Шпилько и член правления РСТ Илья Уманский (также является вице-президентом АТОР и генеральным директором туроператора «Алеан»).

«Ключевое, что нас расстраивает, — что активность бронирований слабая. Мы связываем это с тем, что период действия программы очень сильно расходится с периодом поездок. Мы просим продлить период покупки туров: условно, если срок окончания поездок — 24 декабря, то чтобы окно бронирования закрывалось примерно 15 декабря»,

— пояснил Илья Уманский, комментируя обращение РСТ в Ростуризм. Он выразил уверенность, что ведомство пойдет на встречу туроператорам, потому что «программа создается не ради заявлений, а ради результатов, и результаты будут значительно лучше, если программа будет продлена».

Пока что объем продаж по четвертому этапу кешбэка в 5-8 раз ниже, чем по третьему, который захватывал более востребованные май-июнь, а окно бронирования закрывалось в мае. Так как туристический кешбэк действует не весь год, его влияние на спрос не столь значительно, около 5-10% прироста турпотока по 2021 году, говорит Ромашкин. Самые массовые месяцы — июль-сентябрь — не включены в программу, а на них приходится около половины всех поездок в году. Если бы кешбэк распространялся и на высокий сезон тоже (а не только на детские путевки в лагеря, которые по программе купили 350 тысяч россиян на 9 млрд рублей, получив около 4 млрд обратно), то «это был бы взрыв», считает он.

«Покупать в августе на октябрь туристам разумной идеей не кажется, даже с кешбэком. Им понятна выгода, но риски-то не снижаются. Сегодня купили тур, а завтра узнают, что регион закрылся и никого не принимает. Туристы устали от возврата и переноса путевок, они хотят купить и сразу поехать, и с этой точки зрения разумно сделать совпадающими сроки покупки и поездки», — заключает Ромашкин.

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