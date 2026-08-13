13 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

13 августа в мире отмечают Международный день левшей. В России вспоминают историю сарафана, который стал символом культуры нашей страны. В Японии чтят души ушедших из жизни родственников, зажигая для них фонари. У православных верующих сегодня заговенье перед началом двухнедельного Успенского поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 13 августа

* Международный день левшей

Левши долгие годы подвергались дискриминации: в Средние века их считали пособниками дьявола, а на Руси им запрещали свидетельствовать в судах. Международный день левшей в современном формате впервые провел британский Клуб левшей 13 августа 1992 года. Его участники стремились обратить внимание на трудности, с которыми леворукие люди сталкиваются в мире, где большинство предметов и механизмов рассчитано на правшей.

Сегодня к леворукости относятся иначе — как к особенности мозга, при которой активнее правое полушарие, отвечающее за креативность. В этот день правшей призывают попробовать пожить «в зеркальном мире»: написать текст, почистить зубы или нарезать хлеб левой рукой, чтобы прочувствовать, с какими трудностями сталкиваются левши в мире, созданном для правшей.

Кстати Доля левшей на Земле составляет примерно от 10% до 15%. Среди них много известных личностей: Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, Барак Обама и многие другие.

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* День русского сарафана

Сарафан — не просто национальный элемент женского костюма, это символ женственности, грации и русской души. Интересно, что в XIV веке на Руси сарафаном сначала называли парадную мужскую одежду и лишь в XVI–XVII веках наряд перешел в женский гардероб. До правления Екатерины II его могли надевать только крестьянки и купчихи с попадьями. Императрица вернула сарафан в аристократическую моду. В 1834 году Николай I узаконил традицию, обязав фрейлин носить придворные платья «сарафанного» кроя.

В память о русско-народном элементе одежды в России проводят мастер-классы, фольклорные фестивали и другие мероприятия.

* Всемирный день донорства органов

13 августа — день, когда мировое медицинское сообщество напоминает о важности донорства органов. Ежегодно тысячи людей по всему миру ждут трансплантации, и для многих это единственный шанс выжить.

Всемирный день донорства органов призван привлечь внимание к проблеме нехватки донорского материала и поблагодарить тех, кто соглашается на неприятные и порой опасные процедуры ради жизни другого человека. В России ежегодно выполняется более 3,8 тысячи трансплантаций органов — каждая такая операция спасает жизнь взрослому или маленькому пациенту с неизлечимым заболеванием.

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Необычные праздники 13 августа • День шумящих ракушек. Кто из нас в детстве не прикладывал ракушку к уху, чтобы услышать шум моря? Романтичный праздник посвящен морским раковинам. Говорят, в этот день в ракушке можно услышать то, чего давно ждешь.

• День вина «Просекко». Праздник придумал производитель из региона Венето Riondo Prosecco. В этот день любители игристых вин по всему миру поднимают бокалы в честь этого популярного напитка.

• День встреч. В этот день принято встречаться с друзьями, которых давно не видели, или знакомиться с новыми людьми. Праздник напоминает о ценности живого общения в эпоху, когда оно все чаще переходит в онлайн.

Что отмечают в разных странах 13 августа

День памяти жертв Берлинской стены — Германия. 13 августа 1961 года ГДР начала строить стену, которая разделила Берлин на 28 лет и стала символом холодной войны. При попытках бегства погибли свыше 130 человек. В памятный день траурные мероприятия проходят у мемориального комплекса на Бернауэр-штрассе: зачитывают имена погибших, а родственники приносят фотографии жертв и живые гвоздики.

Мемориал, посвященный тем, кто был застрелен при попытке перебраться через стену в Западный Берлин, 1981 год AP

День женщин — Тунис. 13 августа 1956 года в Тунисе приняли революционный документ — Кодекс о личном статусе, который запретил многоженство, утвердил гражданский брак и право женщин на развод. С тех пор представительницы прекрасного пола стали полноправными членами общества в Тунисе, и им уделяется большое внимание. Праздник носит статус общегосударственного, в этот день проходят обсуждения о гендерном равенстве, выставки, посвященные достижениям тунисок в различных сферах.

День независимости — Центральноафриканская Республика (ЦАР). В этот день ЦАР стала независимой страной, освободившись от французской колонизации. Полный суверенитет был получен благодаря первому премьер-министру Бартелеми Боганды. В День независимости в ЦАР проходят народные гуляния и выступления политиков, которые напоминают о важности сохранения единства в стране.

День поминовения усопших, или Обон — Япония. Традиционный четырехдневный праздник поминовения усопших, также известный как Праздник фонарей. Время его проведения выбрано неслучайно и связано с романтичным верованием. В августе в Японии много звездопадов — японцы считают, что это так дают о себе знать души умерших. Для «встречи» с предками их родственники возвращаются в родные города. Этот день похож на наш Родительский — принято посещать кладбища, приводить в порядок могилки, оставлять любимую еду усопших. У входа в дом зажигают приветственный огонь и ставят фонарики, чтобы духи не заблудились.

Религиозные праздники 13 августа

Заговенье на Успенский пост

13 августа в православии заговенье или последний непостный день, который предваряет начало строгого Успенского поста. Этот пост служит подготовкой к Успению Богородицы; в период поста также отмечают Преображение Господне.

Верующие в заговенье собираются за столом, уделяют время молитве и настраиваются на духовное воздержание.

В православном календаре этот день носит название предпразднства (дня перед праздником, когда на богослужениях начинают читать молитвы, посвященные этому событию) Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина

Праведный Евдоким рос в семье военачальника в Каппадокии в IX веке при византийском императоре Феофиле. С детства решил посвятить себя Богу: постоянно молился, отличался добрыми делами, помогал слабым и нуждающимся.

Поскольку семья Евдокима пользовалась расположением императора, его назначили руководителем Харсианской области. На этой должности он проявил себя как справедливый правитель.

Умер праведный в 33 года, так и не вступив в брак, что было очень необычно для человека его круга. По преданию, на могиле Евдокима происходили чудесные исцеления. В дальнейшем мощи святого перенесли в Константинополь.

13 августа Русская православная церковь также чтит память • память мученицы Иулитты Кесарийской (Каппадокийской) (304–305);

• преподобномученика Дионисия Ватопедского (1822);

• святителя Германа, епископа Осерского (448);

• священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия (Шеина), архимандрита и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922);

• мученика Максима Румянцева (1928);

• священномученика Владимира Холодковского, пресвитера (1937);

• священномученика Иоанна Румянцева, священноисповедника Константина Разумова, пресвитеров, мученицы Анны Серовой и исповедницы Елисаветы Румянцевой (после 1937).

Народные праздники 13 августа

Евдокимов день, или Евдокимово заговенье

В народе этот день всегда имел важное значение — он предварял начало строгого Успенского поста и был посвящен памяти праведного Евдокима, которого особенно почитали в деревнях. Люди верили, что святой защищает их дома от злых сил.

В этот день ели молочные и мясные продукты, чтобы насытиться перед Успенским постом и зарядиться силами. При этом шумные застолья были под запретом — день проводили в тишине, молитвах и спокойствии. В Евдокимов день делали уборку, но женщины не пряли и не ткали — иначе, согласно поверьям, в доме мог кто-то заболеть.

Интересный обычай был у молодых девушек: они до полудня выходили к реке, умывались проточной водой и шептали слова о женихе. Вода в этот день считалась «заговоренной» на чистоту и долгую любовь.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Именины 13 августа

* Анна,

* Антон,

* Арсений,

* Василий,

* Вениамин,

* Владимир,

* Георгий,

* Евдоким,

* Елизавета,

* Иван,

* Иосиф,

* Константин,

* Максим,

* Николай,

* Сергей,

* Степан,

* Юрий.

Приметы 13 августа

Если утро туманное — к тихой и теплой осени.

Если пауки начали активно плести паутину — к сухой погоде до конца месяца.

Гром в этот день — к долгой теплой осени.

Много рябины на деревьях — осень будет дождливой и ранней.

Лунный календарь 13 августа

Фаза Луны: растущая, 1-й и 2-й день лунного цикла.

Луна в знаке Льва.

1-й лунный день, по мнению астрологов, время для планирования и творческих замыслов. Не стоит начинать важных дел, активные действия лучше отложить. Не рекомендуется брать или отдавать долги, закупать или продавать что-либо.

После 06:22 начинаются вторые лунные сутки. Период считается благоприятным для старта новых небольших дел и реализации задуманного.

13 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 13 августа

* 1868 год — в районе Арики на тихоокеанском побережье Перу (ныне Чили) произошло мегаземлетрясение силой до 8,5–9,3 балла по шкале Рихтера, за ним пришли волны цунами, заметные по всему Тихому океану. Они обрушились на Гавайские острова, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Счет жертв шел на десятки тысяч.

* 1883 год — в амстердамском зоопарке Артис умерла последняя квагга (вид зебры с полосками только на спине и рыжим окрасом). Из-за путаницы в названии зебр специалисты не сразу осознали, что этот вид животных исчез. Последняя дикая особь, как считается, была убита в 1878 году. Квагги обитали на территории современной ЮАР. В 1987 году был запущен проект восстановления квагг как биологического подвида.

* 1889 год — американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом. Позже его компания развернула сеть платных станций.

* 1907 год — в Нью-Йорке вышел на линию первый таксомотор с таксометром. Идею продвигал Гарри Аллен, которого возмутил завышенный тариф в гансом-кэбе (конный экипаж для наемного извоза). Он ввез 65 французских машин и вскоре покрасил их в отличительный желтый цвет.

* 1913 год — в Шеффилде металлург Гарри Брилли выплавил коррозионно-стойкую сталь, в ее составе было около 12,8% хрома и 0,24% углерода. Сначала ее называли «антикоррозийной», а затем прижилось всем известное слово «нержавеющая».

* 1943 год — началась Донбасская операция, в результате которой советские войска освободили Донецк, Мариуполь, Таганрог и вышли к Днепру. Были разгромлены 13 дивизий немецкой группы армий «Юг».

Кто родился 13 августа

* В 1655 году родился Иоганн Кристоф Деннер — немецкий музыкальный мастер из Нюрнберга, прославившийся как изобретатель кларнета.

* В 1829 году родился Иван Сеченов — всемирно известный ученый-медик, «отец русской физиологии», академик Императорской академии наук. Он был пионером в области исследований торможения центральной нервной системы.

* В 1836 году родился Николай Касаткин — русский православный миссионер, ставший первым архиепископом Японской православной церкви. Прибыл в Японию в 1861 году и более 40 лет занимался переводами богослужебных книг на японский язык, крестил тысячи людей.

* В 1844 году родился Иоганн Фридрих Мишер — швейцарский биохимик, открывший нуклеиновые кислоты, впоследствии названные ДНК и РНК.

* В 1899 году родился Альфред Хичкок — англо-американский кинорежиссер, признанный мастер триллера и саспенса. Получил премию «Оскар» за вклад в искусство.

* В 1926 году родился Фидель Кастро — кубинский революционер, политический деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год. Возглавил Кубинскую революцию, свергнув диктатуру Батисты. При нем Куба стала социалистическим государством и союзником СССР. Пережил многочисленные покушения, по разным оценкам — более 600.

Кто скончался 13 августа • В 1946 году умер Герберт Уэллс — английский писатель-фантаст, автор «Машины времени» и «Войны миров».

• В 1984 году умерла Нина Хрущева — вторая супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева.

• В 1984 году скончался Тигран Петросян — советский шахматист, девятый чемпион мира по шахматам.

Кто отмечает дни рождения 13 августа

* 69 лет исполняется Дэвиду Крейну — американскому сценаристу и продюсеру, создателю популярных сериалов «Друзья» и «Эпизоды».

* 64 года исполняется Андрею Соколову — актеру театра и кино, театральному режиссеру, народному артисту России.

* 55 лет исполняется Владимиру Вдовиченкову — актеру театра, кино и телевидения, заслуженному артисту РФ.

* 46 лет исполняется Стасу Пьехе — российскому певцу.

* 28 лет исполняется Арине и Дине Авериным — российским гимнасткам, многократным чемпионкам мира и Европы по художественной гимнастике, сестрам-близнецам.