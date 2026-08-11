«Беспредел и провокация?» Почему все мы немного Волочкова

Я подозреваю, что одна из самых опасных вещей на свете — это уважительная причина.

С ее помощью самый приличный человек может припарковаться на газоне, пройти без очереди, выбросить мусор мимо урны, превысить скорость и при этом остаться совершенно довольным собственной порядочностью. Потому что он ведь не просто нарушил правило — у него были на то веские причины и обстоятельства.

У Анастасии Волочковой сегодня обстоятельством стали какие-то жалкие две минуты. Именно на это время, по ее словам, она опоздала на посадку самолета до Мальдив. На рейс ее ожидаемо не пустили, а случившееся балерина назвала «беспределом» и «провокацией». И даже предположила, что все это было подстроено.

Я бы, наверное, прошла мимо очередного скандала народной балерины, если бы эти две минуты не рассказывали нам о человеческой природе чуть больше, чем кажется на первый взгляд. Первым делом хочется решить, что это просто-напросто звездная болезнь. Если для человека годами зовут администратора, находят столик, открывают уже закрытую для остальных дверь и вообще регулярно «решают вопрос», правила действительно могут начать восприниматься не как четкая граница, а как приглашение к переговорам. Но многочисленные знаменитости, регулярно требующие сделать ради них исключение, лишь демонстрируют в увеличенном виде то, чем регулярно занимаемся мы с вами. Давайте присмотримся.

Я не лезу без очереди — мне только спросить. Не бросаю мусор где попало — просто урны нигде нет. Не паркуюсь на тротуаре — встать больше негде. Не превышаю скорость — просто опаздываю. Я вообще не курю в подъездах и общественных местах, но где мне тогда курить?

Свое нарушение мы объясняем очевидными обстоятельствами. Чужое — характером и плохим воспитанием: он хам, она наглая, они вообще правил не понимают.

И это настолько распространенный механизм, что психологи давно его изучают.

Есть, например, понятие психологической привилегированности — это ощущение, что тебе положены особое отношение и некоторые исключения из общих правил.

Причем совершенно не обязательно устраивать скандал по примеру Анастасии Волочковой. Гораздо чаще мы тихо, без публики и с абсолютной внутренней уверенностью в своей правоте делаем то, что вообще-то делать нельзя. Кажемся ли мы себе при этом преступниками, плохо воспитанными наглецами или дерзкими нарушителями закона? Ну конечно, нет. Ведь человек довольно легко может нарушить норму и при этом остаться в собственных глазах приличным, если найдет подходящее оправдание. Еще в 1950-х социологи Грешем Сайкс и Дэвид Матца описали этот механизм в теории нейтрализации: мы как будто на время замораживаем правило подходящим объяснением, той самой уважительной причиной.

«Я же никому не помешал». «Да все так делают». «А что мне оставалось?» Мы редко говорим себе честно: да, мое собственное удобство сейчас оказалось важнее общего правила. Куда приятнее придумать конструкцию, внутри которой мы вообще не нарушители. Просто жизнь так сложилась.

И пока последствия минимальные, этими конструкциями можно прикрываться, а еще — смеяться над другими людьми, которых мы поймали на использовании таких же конструкций. Вот Волочкова не улетела на Мальдивы, возмущенные интервью раздает — ну а чего она ожидала? Смешно же, право слово.

Но становится совсем не весело, когда у точно такого же внутреннего разрешения нарушить правило появляются страшные последствия. Вспомним Михаила Ефремова и вообще всех, кто превышал скорость, не тормозил перед «зеброй», садился за руль под градусом. Мы не знаем, что человек говорит себе перед тем, как пьяным повернуть ключ в замке зажигания. Но вряд ли кто-то делает это с мыслью: «Сегодня я хочу убить человека». Скорее в голове звучит что-нибудь успокаивающее и разрешающее: ехать недалеко, я нормально себя чувствую, сто раз так делал, ничего не случится. В мыслях рождается та самая уважительная причина, по которой ты сейчас нарушишь это бессмысленное предписание. И авось ничего не случится.

Но вообще-то правила — это не бюрократическая дурь и не способ лишить тебя свободы воли, спровоцировать и нарушить твои планы, как искренне считают некоторые звезды.

Это прежде всего многовековой механизм, с помощью которого действия незнакомых друг другу людей становятся безопасными и предсказуемыми. Я еду на зеленый, потому что рассчитываю, что человек с другой стороны остановится на красный. Встаю в очередь, потому что моя потребность не считается важнее вашей. Не бросаю окурок на асфальт, потому что не хочу жить на улице, где каждый считает свой единственный окурок несущественным. Цивилизация, если вдуматься, во многом из этого и состоит: из миллионов мелких договоренностей между людьми, которые никогда друг с другом не встречались.

А все мое многословие, родившееся из классического поведения Анастасии Волочковой, можно было бы вообще уложить в старое золотое правило этики: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Банальное, наивное, сто раз повторенное нашими мамами и бабушками — и при этом удивительно рабочее. В применении к реальности у него есть совсем простой перевод: прежде чем придумывать себе уважительную причину, спроси, устроит ли тебя мир, в котором каждый найдет такую же причину поступать так же, как ты.

Если да — возможно, правило действительно пора менять. А если нет, то причина, скорее всего, не такая уж уважительная. Просто она твоя — и это многое объясняет.

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