«Это будет только мнением США». Что ждет Россию при получении «нерыночного» статуса

США намерены доказать, что Россия — страна с нерыночной экономикой. Если «нерыночность» подтвердится, первыми пострадают производители удобрений и, возможно, металлурги. При этом критерии самого статуса размыты, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты. Но в таких делах главенствует политическая составляющая — США могут обойтись без формализма. При этом решение может отменить ВТО.

США начали расследование, соответствует ли российская экономика рыночному статусу. Об этом сообщается в официальном издании правительства Federal Register.

Поводом стала жалоба американских компаний, которые предоставили фактуру, достаточную для того, чтобы считать Россию страной с нерыночной экономикой, говорится в комментарии министерства торговли США.

Жалоба появилась поле того, как американские компании (в частности, производитель удобрений CF Industries Nitrogen) выяснили, по какой стоимости из России в США поставляются химические удобрения — якобы, она оказалась «ниже справедливой». В США считают, что такой импорт наносит экономический ущерб их собственной отрасли. В заявлении американские компании призвали своего регулятора рассматривать Россию как страну с нерыночной экономикой.

По формуле «третьих стран»

Из разъяснений собеседников «Газеты.Ru» следует, что если экономика России будут признана нерыночной, то себестоимость поставок продукции из нашей страны будет рассчитываться, исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство «в третьих странах».

Поскольку у России цены на энергоресурсы ниже, готовая экспортная продукция выходит дешевле, чем произведенная в Штатах. Но Минторг США из-за этого может прийти к выводу, что отечественные предприятия занимаются демпингом.

В теории, после этого США смогут ввести заградительные пошлины для российских экспортеров ради защиты собственного бизнеса. И эти пошлины могут коснуться как производителей удобрений, так и металлургов.

По словам профессора НИУ ВШЭ и ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Алексея Портанского, Россия вправе оспорить любое решение США, подав жалобу в ВТО.

«ВТО будет обязана создать панель арбитражных судей, и они вынесут решение о правомочности присвоения той или иной стране статуса «нерыночной экономики». Судей приглашают из разных стран, это авторитетные люди с большими зарплатами и отличной репутацией, независимые. И соответственно, можно рассчитывать на объективное, а не проамериканское расследование», — говорит Портанский.

США, как и все члены ВТО, имеют право на обжалование решения судей, если оно будут вынесено не в пользу этой страны.

«Но если после апелляции суд ВТО оставит решение в силе, то США будут обязаны принять это решение и отказаться от намерения ввести заградительные пошлины против российских компаний. Насколько известно, еще ни одна страна не допустила игнорирование итоговых судебных решений в рамках ВТО», — заключает ученый.

Из критериев, которыми оперирует Минторг США, наиболее уязвимым для России представляется тот, в котором обозначена степень государственной собственности или контроля над средствами производства, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«ФАС ранее зафиксировала, что перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%, в 2008 году — уже в 40-45%, к 2013 году она превысила 50%, а после 2017 года и сейчас, по многим экспертным оценкам, она может превышать уже 60-70%», — говорит Беленькая.

Кроме того, можно отметить расширяющиеся меры правительства по регулированию цен на внутреннем рынке на социально значимые товары — за это Минторг США тоже может зацепиться. Это касается и цен на те же удобрения: 13 августа глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что вопрос о том, на каком уровне они будут заморожены, сейчас является ключевым. Еще в середине июля в ходе совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко «ФосАгро», «Акрон» и «ЕвроХим» подтвердили свою готовность закрепить цены на текущих уровнях и давать аграриям скидки до 5%, пока не завершатся осенние полевые работы.

Потеряем, но немного

«Оценить объем возможных потерь от введения антидемпинговых мер пока не представляется возможным. В целом, рынок США имеет ограниченное значение для России, так как объем экспорта в эту страну составил в докризисном 2019 году лишь $13 млрд, то есть около 3% от общего российского экспорта», — говорит Беленькая из «Финам».

Но все же отмена статуса рыночной экономики для России представляется собеседникам «Газеты.Ru» маловероятной, но не невозможной.

«У нас и рынок труда, и валютная система и прочее гораздо свободнее, чем в том же Китае. Но антидемпинговая тема очень политизирована, и если не следовать формальным признакам, тут всякое возможно», — предупреждает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Напомним, что США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года, ЕС сделал тоже самое в ноябре 2002 года. До этого российский бизнес недополучал примерно $1,5 млрд в год из-за антидемпинговых ограничений.

Доходы терялись на поставках удобрений, металлов, титана, еще целого ряда российских товаров, отмечал тогда российский Минэкономразвития.

Производители удобрений и металлурги не ответили на запрос «Газеты.Ru». Минэкономики также не смогло предоставить оперативный комментарий.

Много госсобственности

Все аргументы по этой и подобным темам будут озвучены публично, обещает Минторг США (USDC). Принимаются к рассмотрению даже анонимные заявления — заинтересованные стороны могут прислать свои факты и комментарии до 30 августа 2021 года.

Ведомство при этом ссылается на американский закон о тарифах, в котором прописаны как минимум пять критериев, по которым можно квалифицировать страну как нерыночную. В первую очередь это — степень конвертируемости нацвалюты в валюту других стран, а также механизм определения ставок заработной платы, который должен определяться путем свободных переговоров между работниками и менеджментом.

Есть еще несколько условий: наличие возможностей для иностранных компаний вести бизнес в стране, соотношение государственной и частной собственности, а также контроль государства над средствами производства и распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска. Но уполномоченный орган — тот же Минторг — может счесть необходимыми для расследования и иные факторы.

Тема антидемпинговых расследований всплывает с регулярностью примерно раз в три года, отмечает Русецкий. «Причем такие расследования проводятся не только в отношении России. США пытаются «наградить» таким статусом, например, Китай и Бразилию. Безуспешно. Хотя по этим странам шансов больше — в Бразилии и Китае нет свободно конвертируемой валюты, а также есть ограничения по передвижению капитала», — говорит Русецкий.

Алексей Портанский уточняет, что это — пример применения американцами не норм международного права, а образец экс-территориального применения своего собственного закона.

«США ссылаются в этом деле на свой закон от 1930 года. Нормы этого закона, кстати, некоторые из них очень архаичны, американцы пытаются распространить на другие страны. За такую практику американцев не любят во многих странах», — говорит Портанский.

Кроме того, это заявление сделано в рамках антидемпингового расследования против конкретных секторов российской экономики – по производству удобрений и, возможно, сталелитейной. То есть, даже если США в итоге решат, что имеют дело с нерыночной страной, это не значит, что вся экономика России – нерыночная, говорит эксперт.

«И это не будет означать, что для всех стран российская экономика станет считаться нерыночной. Если американцы решат назвать нас нерыночной страной, это будет только мнением США, и это может отразиться на двусторонних торговых отношениях. Но это утверждение о нерыночности не затронет взаимоотношений, скажем, со странами Европы или другими», — заключает Портанский.