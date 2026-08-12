Массовая авария парализовала ЦКАД: эксклюзивные кадры

Массовое ДТП произошло на 310-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москве. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец, повреждены шесть машин.

По его словам, авария произошла около 12:40 мск на переходе: трактор затормозил, чтобы пропустить пешеходов, следом стал тормозить весь поток, но один из автомобилей занесло, и он столкнулся с другими машинами.

В результате ДТП никто не пострадал, заявили участники аварии. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая, им пришлось пробираться сквозь пробку: из-за столкновения парализована внутренняя сторона ЦКАД, затор растянулся на несколько километров. Движение на участке открыли лишь около 13:48 мск.

Кадры с места событий — в фоторепортаже «Газеты.Ru».