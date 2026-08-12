Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Фото

Массовая авария парализовала ЦКАД: эксклюзивные кадры

В Екатеринбурге Lamborghini сбил участника СВО. Кадры с места ДТП
"Главное — характер": умерла актриса и балерина Наталья Трубникова
Предсказала собственную смерть: 30 лет без Ванги
Пять новых российских фильмов 2026 года, которые стоит ждать

Массовое ДТП произошло на 310-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москве. Как рассказал «Газете.Ru» очевидец, повреждены шесть машин.

По его словам, авария произошла около 12:40 мск на переходе: трактор затормозил, чтобы пропустить пешеходов, следом стал тормозить весь поток, но один из автомобилей занесло, и он столкнулся с другими машинами.

В результате ДТП никто не пострадал, заявили участники аварии. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая, им пришлось пробираться сквозь пробку: из-за столкновения парализована внутренняя сторона ЦКАД, затор растянулся на несколько километров. Движение на участке открыли лишь около 13:48 мск.

Кадры с места событий — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!